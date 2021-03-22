Плазмолифтинг – ваш личный эликсир молодости

Как выглядеть моложе, но чтобы никто не догадался, как часто вы ходите к косметологу? Естественный, длительный и абсолютно безопасный результат дает плазмолифтинг – уникальная методика безоперационного омоложения.

Плазмолифтинг основан на использовании собственной плазмы пациента, поэтому это действительно самоомоложение: богатая тромбоцитами плазма вводится в кожу и запускает в ней естественные процессы, которые преображают вас изнутри. Методика одобрена и зарегистрирована Минздравом России, активно применяется в ведущих косметологических клиниках не только в нашей стране, но и за рубежом.

В Туле открылась клиника, где представлена процедура плазмолифтинга от ее разработчика – доктора Рената Ахмерова. Клиника Dr. Renat Akhmerov Plasmolifting Praxis специализируется на методиках с применением плазмы, которая используется для лечения суставов, мышечных болей, в гинекологии, а также успешно применяется в косметологии. Пациенты особенно ценят этот способ омоложения за натуральный, естественный результат и безопасность. В тульской клинике прием ведет столичный специалист Марина Дорохова, врач-дерматовенеролог, косметолог. Она рассказала, в чем преимущества плазмолифтинга и в решении каких проблем внешности он особенно эффективен.

– Марина, как работает методика плазмолифтинга?

– При плазмолифтинге мы используем собственную плазму пациента, и это обеспечивает полную безопасность и универсальность процедуры. Плазма как естественный субстрат организма никогда не отторгается, как это может случиться с искусственными препаратами и филлерами. Плазма никогда не вызывает аллергических реакций и подходит даже тем аллергикам, которым противопоказаны другие «инъекции молодости».

После введения пациенту плазмы клетки соединительной ткани начинают синтезировать коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, которые отвечают за гладкость и упругость кожи. Таким образом, процедура базируется на механизме активизации собственных клеток соединительной ткани посредством своей же плазмы.

В результате удается добиться эффекта омоложения, не сравнимого с традиционными методиками.

Плазмолифтинг всегда дает мощный эффект, ведь это работа организма изнутри, за счет собственных резервов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом



– Какие проблемы внешности можно решить с помощью плазмолифтинга?

– Практически любые. У молодых пациентов с постакне плазмотерапия способствует быстрому рассасыванию застойных пятен.

При работе по телу с помощью плазмы можно победить целлюлит, растяжки, рубцы.

При возрастных изменениях плазма запускает собственные резервы кожи, и после курса процедур вы получаете замечательный эффект подтяжки кожи, разглаживаются морщинки, исчезают пигментные пятна, нормализуется влажность, улучшается цвет лица, замедляются процессы старения. Кожа становится фарфоровой, гладкой, бархатистой, будто светящейся изнутри. Эффект зависит от состояния кожи, возраста пациента и других факторов, но в общей сложности результат может сохраняться в течение 1–1,5 лет. Применять плазмолифтинг для омоложения можно на лице, шее, в зоне декольте, коже тела и интимной зоне.

Для омоложения в нашей клинике мы также применяем плазмогель – запатентованный аналог филлеров для заполнения морщин. С его помощью можно создать natural look, когда эффект восстановления молодых объемов выглядит максимально естественно.

Плазмолифтинг – одна из самых эффективных в мире процедур для лечения выпадения волос.

Тромбоциты выделяют факторы роста, а те, в свою очередь, стимулируют рост волос. Достаточно всего двух процедур плазмолифтинга в кожу головы, и волосы начинают расти, становятся гуще и крепче уже через 1–2 месяца. В трихологии можно уверенно говорить об эффективности метода в 60–80 % случаев.

– Как проходит процедура? И нужна ли к ней подготовка?

– Начнем с подготовки, потому что она очень важна. В отличие от многих салонов мы в клинике Dr. Renat Akhmerov Plasmolifting Praxis придерживаемся строгого протокола, который и гарантирует результат. Мы никогда не делаем плазмолифтинг пациенту на первом же приеме. Для эффективности и безопасности процедуры сначала необходимо собрать анамнез, выявить жалобы и заболевания и сдать развернутый анализ крови. Это нужно для того, чтобы определить количество тромбоцитов (для плазмолифтинга необходима богатая тромбоцитами плазма, и их количество в крови пациента играет важную роль), а также возможные противопоказания. Также мы предупреждаем пациента о том, что нельзя употреблять алкоголь и жирную пищу за день до процедуры, иначе качество плазмы снизится. Такой серьезный подход позволяет всегда получать нужный результат.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом





В нашей клинике процедура плазмолифтинга проходит только на сертифицированном оборудовании, с использованием запатентованных пробирок. Это тоже очень важно: использование других, лабораторных нестерильных, пробирок может быть небезопасно для здоровья.

У пациента забирается кровь, помещается в специальную центрифугу, и через 15 минут мы получаем богатую тромбоцитами плазму, которую используем для инъекций в проблемные зоны.

Процедура комфортная, не требует реабилитации и никогда не вызывает осложнений.

В дерму пациента вводится его собственная кровь, соответственно исключается вероятность аллергических реакций или отторжения.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом



– Сколько необходимо процедур для видимого эффекта омоложения?

– Мы рекомендуем курс из 5–7 процедур с интервалом в 7–10 дней, а в дальнейшем – поддерживающие сеансы несколько раз в год. Это даст наиболее заметный и длительный результат. Для более яркого эффекта я советую сочетать плазмолифтинг с другими процедурами, например пилингами. Эффект будет просто замечательным!

У нас в клинике есть еще одна уникальная разработка доктора Ахмерова – кремы для домашнего ухода. Они имеют уникальный состав, а мы «усиливаем» его плазмой пациента, добавляя ее в крем. Таким образом, и в домашних условиях вы сможете продлить эффект от процедуры, используя преимущества плазмолифтинга.

– Вы сказали о пилингах. Эти и другие процедуры тоже можно сделать в вашей клинике?

– Да, мы можем выполнить любые запросы женщин относительно красоты:

устранить мимические морщины с помощью ботулинотерапии;

обновить и поддержать кожу посредством биоревитализации;

восстановить объемы лица филлерами на основе гиалуроновой кислоты;

вернуть лицу молодые контуры с помощью нитей Aptos;

провести современные аппаратные процедуры.

В нашей клинике доступен весь спектр косметологических услуг, применяются качественные материалы, используется новое, современное оборудование. Добро пожаловать за красотой!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом



Клиника Dr. Renat Akhmerov Plasmolifting Praxis

Тула, ул. Макаренко, 1а, помещение III, этаж 1.

Телефоны: +7 (4872) 79-07-14 , 70-70-33.

Режим работы: будни – 7:30–19:30, выходные – 8:00–15:00.



