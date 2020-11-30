Топ стоматологических клиник Тулы, рекомендованных Myslo

Здоровая улыбка привлекает внимание. А еще это залог здоровья! Myslo подготовил обзор стоматологий, врачи которых позаботятся, чтобы ваша улыбка сияла.

Стоматологические клиники «Альтернатива»

Тула, проспект Ленина, 52-б;

8 (4872) 30-41-31

Тула, ул. Лейтейзена, 3;

8 (4872) 30-39-69

Современные технологии, высококачественные препараты, материалы от ведущих производителей и стоматологи – высококлассные профессионалы и все в сочетании с оптимальным соотношением цена-качество – это вы найдете в сети стоматологических клиник в Туле «Альтернатива».

Стоматология «Альтернатива» – это новый формат услуг, главным правилом оказания которых является забота о пациенте. Вы здесь абсолютно забудете о боли: современные анестетики обладают высокой проникающей способностью и действуют до 5 часов. Даже сложные манипуляции вы не почувствуете: сможете расслабиться в комфортном кресле, пока вашей улыбкой занимаются профессионалы.

Сохранение естественных зубов – в приоритете для клиники «Альтернатива».

Передовые технологии, применяемые в этой стоматологии, позволяют лечить кисты и резорциненные зубы одной из новейших методик – депофорезом.

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Они проводят лечение корневых каналов гуттаперчевыми штифтами, а также горячей гуттаперчей (термофил). А если того потребует ситуация, зуб укрепят титановым или стекловолоконным штифтом. Затем врач подберет для вас качественную пломбу.

Удаление зуба – радикальная мера, решение о применении которой принимается только в случаях крайней необходимости.

Безопасность – еще одно неоспоримое преимущество «Альтернативы». Это правило распространяется как на подбор препаратов (они подходят даже для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, беременных и детей), так и стерилизации инструментов: их чистоту гарантируют системы «АнтиСПИД» и «Антигепатит».

Работа на каждом этапе лечения начинается с вскрытия индивидуального комплекта инструментов, прошедших полную стерилизацию по передовой системе очищения.

Бесплатное обследование каждый полгода – приятный бонус, который дарит любимым клиентам клиника «Альтернатива».

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Комплексное обследование позволяет своевременно заметить изменения состоя полости рта и устранить проблему. При наличие показаний врач по итогу консультации предложит пациенту индивидуальный план лечения или протезирования.

В клиниках «Альтернатива» доступны следующие услуги:

лечение зубов любой сложности;

художественная реставрация зубов;

протезирование;

исправление прикуса;

хирургические услуги;

имплантация;

Все интересующие вас вопросы вы можете задать по телефонам: 30-41-31 и 30-39-69.

Стоматологическая клиника «Веридент»

Тула, ул. Вересаева, 10-а

+7 (4872) 71-77-22

verident.ru

По-семейному внимательное отношение к пациен­там, доступные цены, качественные материалы и проверенные методики лечения и протезирования зубов – главные принципы работы клиники «Веридент».

– Мы очень клиентоориентированная стоматология с внимательным и индивидуальным подходом к каждому пациенту, оказывающая весь основной спектр стоматологических услуг от профессиональной гигиены до имплантации, – говорит главный врач клиники «Веридент» Павел Стоян. – Наши врачи постоянно повышают свой квалификационный уровень на курсах и семинарах у ведущих российских специалистов. В работе используем проверенные временем методики восстановления стоматологического здоровья. Делаем все быстро, максимально качественно и за разумные деньги, а также выполняем все финансовые и гарантийные обязательства перед клиентами.

Клиника «Веридент» оказывает полный спектр стоматологических услуг:

Лечение любой сложности,

Протезирование,

Имплантация,

Профессиональная гиги­еническая чистка полости рта,

Удаление зубов по безболезнен­ной и атравматической методике.

– Мы не привыкли рисковать здоровьем своих пациентов, поэ­тому в работе используем только проверенные временем стоматоло­гические материалы – современные импортные стоматологические материалы и конструкции, – пояснил Павел Стоян. – Они предсказуемы, долговечны и не доставляют паци­енту неудобств. Например, для металлокерамики мы используем материалы произ­водства США и Германии, а имплан­тацию зубов проводим при помощи систем имплантов MiS и Alpha Bio — одних из самых надежных систем имплантации из Израиля.

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Приятный бонус ждет пенсионеров, семьи военнослужащих и многодетные семьи. Все представители этих категорий получают 10% скидку на услуги в «Вериденте».

Приходите лечиться в «Веридент» и забудьте о проблемах с зубами!

Стоматологический кабинет «ДЕНТА-ОПТИМ»

г. Тула, ул. Ю. Фучика, д.20, корп.2



Предварительная запись по телефону 48-87-80 Доступные цены и профессионализм врачей – основное правило клиники «Дента-Оптим». Она расположена не в центре города, значит стоимость услуг при использовании современных материалов и препаратов доступнее. Услуги клиники «Дента-Оптим»: - стоматология терапевтическая

- стоматология ортопедическая

- рентгенология В работе над созданием безупречной улыбки пациентов врачи используют только проверенные и исключительно сертифицированные материалы передовых производителей США, Японии и Германии. Оборудованию клиники не более 3-х лет. Передовые материалы, современное оборудование и компетентность врачей позволяет безопасно, эффективно и безболезненно возвращать пациентам здоровье. Опыт работы каждого врача не менее 10 лет, что позволяет быть уверенным в профессионализме специалистов, которым вы доверяете свое здоровье. Прием пациентов организован в две смены: с 9 утра и до 20 часов вечера, что удобно работающим пациентам. Также есть прием в субботу и воскресенье: с 10 до 14 часов. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Врачи оказывают помощь пациентам от 15 лет и старше. Именно поэтому многие постоянные пациенты называют стоматологию « Дента-Оптим » семейной. Здесь лечатся поколениями, выбирая заботу о своем здоровье и доступную для семейного бюджета цену.

Все интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 48-87-80.

Тульская областная стоматология

Тула, ул. Токарева, 70-а (головное учреждение).

Тел. (4872) 49-54-95.

www.tosp.tula@tularegion.ru

Сегодня стоматология – это безопасно и безболезненно. Прекрасное современное инновационное оснащение, уникальные передовые технологии в стоматологии и высококвалифицированные специалисты позволили завоевать признание и любовь наших пациентов. Мы, в первую очередь, заботимся о вашем здоровье и комфорте. Как нам это удается? Формула успеха проста: современные технологии + профессиональное совершенствование + ответственность за результат лечения.

Применяем передовое оборудование для эффективного лечения и диагностики. Для диагностики и планирования стоматологических вмешательств в нашем учреждении широко используется 3D компьютерный томограф.

Компьютерный томограф - это самый современный диагностический аппарат, который позволяет создать на мониторе компьютера трехмерное изображение челюстно-лицевой области.

Изображение можно поворачивать, рассматривать в разных плоскостях, увеличивать, можно изучать послойные срезы с шириной шага менее миллиметра. Информация о пациенте сохраняется в базе данных поликлиники, к которой врач может обращаться многократно. Информация позволяет определить ширину и высоту костной ткани, ее плотность для планирования размера имплантата и места установки его в костной ткани, составить план лечения, план протезирования, при хирургическом вмешательстве и травмах в челюстно-лицевой зоне, дает полную картину патологических изменений в любом ракурсе или разрезе, что обеспечивает наилучший контроль процесса и результат лечения. Компьютерная диагностика безопасна как для взрослых, так и для детей.

Микроскоп

При лечении кариеса и его осложнений наши врачи применяют мощную оптику — стоматологический микроскоп. Он увеличивает рабочую область до 30 раз. Многократное увеличение позволяет тщательно удалять пораженные ткани, сохраняя здоровые. Под микроскопом можно увидеть трещины зубов и корней, в мельчайших деталях увидеть корневые каналы, их количество, изгибы, разветвления устья каналов можно рассмотреть во всех деталях, а значит, доктор работает не на ощупь, а предельно точно. Стоматологический микроскоп позволяет проводить лечение с ювелирной точностью и помогает спасти зубы даже в самых сложных случаях

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Эффективное лечение десен

Врачи нашей поликлиники предложат безболезненный метод снятия зубных отложений, профессиональную чистку зубов с последующим покрытием зубов фторсодержащими препаратами. При лечении заболеваний пародонта используют аппарат «Вектор», это ультразвуковой прибор для снятия зубных отложений, который имеет ряд существенных отличий от традиционных ультразвуковых скалеров.

Это современный ультразвуковой аппарат, который устраняет воспаление десен и способствует укреплению мягких тканей десны, позволяющий пациенту в начальной стадии компенсировать заболевание. У прибора есть специальная насадка, которая безболезненно очищает зубодесневые карманы. С её помощью совершаются возвратно-поступательные движения и подается поток жидкости с очищающими частицами. Энергия ультразвука снимает микробную пленку и аккуратно полирует поверхность корня.

Всего за один визит состояние десен значительно улучшится. Они приобретут здоровый розовый оттенок, проходят кровоточивость и отечность, устраняется неприятный запах изо рта, снижается подвижность зубов. При работе аппарат «Вектор» не создает аэрозольное облако, как другие скейлеры, это значит, что отсутствует риск инфицирования медицинского персонала, что особенно важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Бережная хирургия

Современная медицина с каждым днем все больше и больше расширяет свои возможности. Если раньше большинство заболеваний зубов лечились только с использованием бормашины, то сейчас создана масса новых безболезненных методов.

Одной из самых инновационных методик считается пьезохирургия - операция выполняется с помощью ультразвуковых волн без боли, ожога тканей и кровотечений.

Бор, за счет вращающихся движений, не давал желаемой точности разреза тканей. Пациент во время таких манипуляций мог ощущать боль. Кроме того, для такой обработки врачи использовали большое количество антисептических препаратов.

Ультразвук может обработать труднодоступные места, чего нельзя сказать про бормашину. Кроме того, технология пьезохирургии минимизирует вероятность появления отека тканей, ожога, повреждения нервных окончаний и сосудов. Восстановительный период после хирургического вмешательства с помощью ультразвука значительно короче, чем после операции бормашиной. Также ультразвук обладает антибактериальным действием, что позволяет проводить операции без дополнительной обработки антисептическими средствами. Если сравнивать хирургические манипуляции, выполняемые бормашиной и ультразвуком, то пьезохирургия позволила сократить время проведения операции на 25%.

Стоматологи-хирурги наших отделений владеют методиками проведения операций: резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием, синус-лифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи), пластика преддверия полости рта, устранение рецессии десен с использованием пьезолазера.

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Цифровая технология CAD/CAM

Система CAD/CAM – это комплекс по цифровому проектированию, моделированию и последующему автоматизированному изготовлению изделий по заданным параметрам. При протезировании, особенно в зоне улыбки, очень важно, чтобы коронка не отличилась от настоящих зубов. Поэтому мы создаем для пациента естественную и удобную ортопедическую конструкцию по его цифровым слепкам. Изделие в точности повторяет анатомию родных зубов, следовательно, после его установки эстетика и функциональность зубного ряда будут восстановлены. Благодаря сканеру мы создаем модель в цифровом формате, для дальнейшего моделирования ортопедической конструкции. Фрезерный станок является тем прибором, который воплощает виртуальные идеи в жизнь. Точность изготовления конструкций измеряется в микронах. Это позволяет достичь максимального точного результата.

Цифровая аксиография – это один из способов компьютерной диагностики и записи движений нижней челюсти для исследования височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Данная диагностика позволяет увидеть все тонкости окклюзии, выявить нарушения ВНЧС и выбрать для пациента идеально подходящую ортопедическую конструкцию, к которой очень легко и быстро адаптироваться.

Хруст и щелканье челюсти, болезненность при жевании, тянущие боли в заушной области, головные боли – это далеко неполный перечень симптомов пациентов с нарушениями в работе нижнечелюстного сустава. По статистике, более 90% людей имеют нарушения прикуса, более 65% головных болей связано с заболеваниями жевательных мышц и височно-нижнечелюстных суставов.

Это актуальная проблема для многих людей, исправить которую очень сложно, но сегодня это возможно!

Электромиостимуляция - часть функциональной диагностики, суть которой основана на расслаблении мускулатуры головы и шеи. Такая стимуляция вызывает самопроизвольное сокращение жевательных и мимических мышц, обеспечивая увеличение в них кровообращения, выведение шлаков и насыщение мышечных тканей кислородом. За счет этого происходит расслабление мышц. Человек чувствует облегчение, уменьшаются головные боли, связанные со спазмом мускулатуры. Улучшается общее самочувствие.

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Миография - методика определения координации в работе жевательных мышц. Итогом будет создание правильного прикуса при ортопедическом лечении.

После проведенной процедуры разрабатывается план ортопедического лечения. Используя принципы нейромышечной стоматологии и применяя современные диагностические мероприятия, можно улучшить общее состояние организма, создать условия для расслабления мускулатуры лица и шейно-плечевого отдела, нормализовать функции височно-нижнечелюстного сустава. А это в свою очередь, дает возможность добиться оптимального результата ортопедического лечения, улучшить его прогноз и продлить срок службы протезов.

О приеме пациентов в условиях эпидемиологической ситуации

Сегодня в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» прием пациентов ведет с соблюдением комплекса усиленных санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с территориальной Программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи, каждый гражданин, застрахованный по обязательному медицинскому страхованию, может получить бесплатную стоматологическую помощь, в соответствии с перечнем заболеваний, в объеме видов стоматологической помощи и применяемых материалов. Стоматологическая помощь, не предусмотренная Программой госгарантий оказывается только на платной основе.

Наши достижения

В пятый раз ГУЗ ТОСП признана победителем региональной премии “Тульский бренд – 2020” в номинации “Медицина”.

Записаться к нам легко: портал “Доктор71”, портал gosuslugi.ru, по телефону контактного-центра 8-800-450-33-03, информационный киоск, расположенный в холле поликлиники, по телефонам регистратур:

Тула, ул.Токарева,70-а; 8 (4872) 49-53-11

Тула, ул.Морозова, 2-а; 8 (4872) 36-77-06

Тула, ул. Кутузова, 35-а; 8 (4872) 41-24-88

Тула, ул. Кауля, 31; 8 (4872) 36-44-03

Филиал №1 г. Щекино ул. Пионерская, д,36а

8 (48751)5-42-48

Филиал №2 г. Ясногорск ул. Щербина, 4,

г. Ясногорск, ул.Комсомольская,11

8 (48766) 2-29-51

Филиал №3 г. Алексин ул. Арматурная, д,3а

8 (48753) 2-30-06

Филиал №4 г. Ефремов ул. Дачная, д,4

8 (48741) 6-24-90

Филиал №5 г. Донской мкр. Центральный, ул. Новая, д.70

8 (48746) 5-34-12

г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д.45

8 (48746) 7-23-39

Филиал №6 г.Киреевск ул. Ленина, д.40 8 (48754) 6-29-36

Филиал №7 г. Богородицк ул. Пушкинская, д. 26 8 (48761) 2-20-94

Богородицк, ул.Луначарского,12 кабинет детской стоматологии

8 (48761) 2-15-70

Филиал №8г. Новомосковск ул. Бережного/ул. Октябрьска. д,19/35

8 (48762) 6-34-27