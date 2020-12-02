Дворняги, дворяне, двортерьеры: 30 фото самых потрясающих уличных собак

2 декабря – День дворняги. Мы сделали для вас подборку симпатичных фотографий и расскажем, почему это самые крутые пёсели на свете!

Помните бессмертные булгаковские строки?

«Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито, — размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях.— Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю — у меня на морде — белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович — человек с большим вкусом, не возьмет он первого попавшегося пса-дворнягу».

Вот бежит двор-терьер такой по улице, и сразу вспомнишь про согрешившую с водолазом собачью бабушку. А вот еще один — милый, хорошенький, лохматенький! Тут без болонки или пуделя не обошлось.

У дворняг есть бесспорный плюс, который всегда выделяет их среди собак любых пород, — их внешность и характер неповторимы. Один щенок пушистый, другой гладкошерстный, у третьего ушки торчком, у четвертого, как у спаниеля, — летают, когда он бежит. Вот-вот взмахнет и полетит! И никогда не угадаешь, кто из него вырастет. Сюрприз, так сказать.

А помните, когда именно в детстве вы полюбили собак? Кто был вашей первой «собачьей любовью»? Наверняка это была тоже дворняжка — в деревне у бабушки или безымянный щенок в соседнем дворе.

Многие заводят только породистых собак: чтобы знать, что вырастет из щенка, быть уверенным, что взрослый пёс будет соответствовать определенным параметрам. Но разве друг может отвечать стандартам или подходить вам по статусу? Если вы любите свою собаку, а она вас, то совсем не важно, какого она роду-племени.