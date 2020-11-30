Сладкие подарки, книги, украшения и фейерверки: что подарить близким на Новый год

Не знаете, чем порадовать родных и любимых людей? В обзоре Myslo – варианты новогодних подарков.





Ювелирные украшения — отличный подарок на любой праздник, будь то день рождения или Новый год. Красивые и элегантные кольца, подвески и часы никогда не сравнятся с гаджетами и бытовой техникой, которые потеряют актуальность уже через несколько лет.

Большой выбор драгоценностей — в сети ювелирных салонов «Тутанхамон».

Украшения — это искусство, воплощенное в драгоценном металле, а также возможность показать свой вкус, статус и стиль, дать волю воображению и своим желаниям.

Наступающий год — Белого Металлического Быка. Это будет год больших поступков и событий, каждый из нас сможет сделать то, о чем давно мечтал. В качестве тематических подарков родным, друзьям и коллегам отлично подойдут небольшие фигурки этого животного.

По наблюдениям экспертов, чаще всего мужчины предпочитают дарить своим дамам в качестве новогоднего презента серьги, браслеты или цепи с подвесками.

И это отличная идея, ведь в этом случая не обязательно знать размер. Если хотите удивить любимую особенным подарком, конечно, это должно быть кольцо. Но будьте внимательны — заранее узнайте размер пальца.

Что чаще дарят женщины своим возлюбленным? Печатки, часы, зажимы, запонки. Это подчеркнет деловой стиль любого мужчины и сделает его образ особенным. Коллегам в качестве символического подарка на Новый год можно преподнести ручки, ежедневники или даже набор посуды.

В сети ювелирных салонов «Тутанхамон» — огромный выбор украшений, изготовленных в красном, белом, лимонном золоте или в серебре. Для любителей камней есть изделия с бриллиантами, изумрудами, рубинами, сапфирами, жемчугом. Здесь вы найдете подарок на любой вкус! Для туляков с 25 ноября по 10 января действует классная акция:

За стильными и классными подарками добро пожаловать в «Тутанхамон»!

Ювелирный салон «Тутанхамон»

Тула, проспект Ленина, 19 tutanhamon.ru

К Новому году кофейня «Шоколад» традиционно готовит сладкие, красочные подарки, которые непременно приведут в восторг как взрослых, так и детей. Это пряничная коллекция — рождественский домик, новогодняя елочка, наборы игрушек-пряников для украшения домашней елки.

Эти сладости готовят кондитеры кофейни. Каждый подарок — ручная работа. Он неповторимый, уникальный и вкусный! Для приготовления используются продукты и специи высокого качества, поэтому пряники источают невероятный сладкий аромат праздника.

Кондитеры также позаботились о красивой упаковке, поэтому ваш подарок будет выглядеть ярко и стильно. Такие презенты зачастую дарят партнерам по бизнесу, учителям, руководителям.

В ежегодной коллекции подарков есть и талисманы наступающего года. Куда же без этого! Их дарят друзьям, любимым, коллегам по работе, родственникам. В этом году в коллекции представлены очаровательные фигурки из белого шоколада.

Конечно, ни один праздник не обходится без торта. В этом году кофейня «Шоколад» предлагает гостям магическое кондитерское изделие — Йоль, полено счастья. Те, кто его отведают, в новом году получат возможность для изменения своей жизни к лучшему:). Торт готовится в лучших традициях «пищевой магии», к нему будет прилагаться инструкция, как его съесть!

Стоимость подарков:

Домик Рождественский — 1500 руб.

Елочка пряничная — 1000 руб.

Шоколадный бычок — 250 руб.

Пряник «Дед Мороз на быке» — 170 руб.

Набор пряничных игрушек на елку — 400 руб.

Пряник-игрушка на елку — 90 руб.

Торт Йоль (полено счастья) — 2000 руб.

Рождественский кекс — 1100 руб.

В преддверии Нового года кофейня приглашает гостей на предновогодние встречи. Это возможность отдохнуть компанией 3−12 человек, попробовать новое меню от шефа и получить в подарок от заведения торт или напитки.

Данная акция будет действовать

с 1 до 30 декабря.

Кофейня «Шоколад» удивит вас большим выбором блюд по демократичным ценам! Шеф-повар регулярно обновляет меню, а также сохраняет многолетние хиты, полюбившиеся гостям. Это авторский салат «Цезарь по-русски», блинчики со слабосоленым лососем и сливочным сыром и сковородочка с мясным ассорти и овощами в сливках.

Обязательно загляните в кофейню!

Кофейня «Шоколад»

Адреса:

Тула, проспект Ленина, 31

График работы: пн-вс с 10:00 до 23:00.

Тел. 8−906−627−05−70.

ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, д. 2, 1 этаж

График работы: пн-вс с 10:00 до 21:00

Тел. +7 (950) 903-05-93 .

Кремль, торговые ряды, бутик № 22

График работы: пн-вс с 10.00 до 20.00

Сеть книжных магазинов «Букварь» Лучший подарок на любой праздник — это книга! А где найти большое разнообразие литературы на любой вкус? Для детей и для взрослых? Добро пожаловать в сеть книжных магазинов «Букварь»! Пожалуй, нет такой книги, которую здесь невозможно найти. Новогодние подборки — уже в магазинах! Для малышей и читателей постарше все сказки о самом любимом детском празднике собраны на отдельных полках. Так что долго искать не придется. Захватывающие приключения героев, новогодние песни и стишки, а также энциклопедии, в которых любознательный читатель найдет ответы на все вопросы — в красочных книгах с яркими рисунками. Порадуйте юного читателя и подарите ему магию и волшебство Нового года. Взрослым сложно угодить, но книготорговая компания «Букварь» нашла выход из этой ситуации. Дарите родным и близким подарочные сертификаты номиналом 500 руб., 1000 руб., 1500 руб., 2000 руб., 3000 руб., 5000 руб. Пусть сами выберут, что им по душе! Ваш подарок точно окажется полезным и не будет пылиться на полке. А еще в «Букваре» огромный выбор канцтоваров, наборов для творчества и настольных игр. Найдете здесь и новогодние украшения — куда же без них. Ёлочные игрушки разнообразной формы и палитры, мишура и гирлянды. Уже успели купить календарь на 2021 год? Если нет, в «Букваре» есть эксклюзивное издание, посвященное красотам Тульской области. Для покупателей в сети книжных магазинов «Букварь» действуют постоянные скидки и акции. Загляните в гости! Так, при покупке трех книг в мягком переплете четвертая — в подарок! За новогодними подарками — в «Букварь»! Адреса: Тула, ул. Первомайская, 12. Тула, Красноармейский проспект, 2. Тула, ул. Максима Горького, 5. Тула, ул. Фрунзе, 6. Тула, ул. Кирова, 23 (ТЦ «Лагуна», 2 этаж). Тула, проспект Ленина, 121. Тула, ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ «Макси», 2 этаж). Тула, ул. Пузакова, 11-а. Телефон: 700-248. Сайт Магазин «Русский фейерверк» Совсем скоро наступит главная ночь года, когда пробьют куранты, зазвенят бокалы с шампанским, и небо засияет красочными фейерверками. Новогодние праздники ассоциируются с хвойным ароматом ели, шампанским, мандаринами и оливье, но многие согласятся, что именно фейерверки создают особую праздничную атмосферу. Выбирать фейерверк для незабываемого новогоднего вечера нужно уже сейчас, пока в магазинах нет безумных очередей, а цены не взлетели до небес. Магазин «Русский фейерверк» объявляет чудесную акцию — -25% на все батарейные фейерверки. Огромный выбор хлопушек, петард и салютов вы найдете по адресу ул. Луначарского, 35. Торопитесь, акция действует только с 1 по 10 декабря, а праздники уже не за горами! Сайт Тула, ул. Луначарского, 35. Тел. 8 (4872) 47-08-50 .

Компания «Русские традиции» — производитель и поставщик натуральных сладостей, которая объединяет вкусы и пожелания людей с помощью широко известных в прошлом кондитерских деликатесов.

Главный ее принцип — следование старинным русским традициям, продвигая на российском рынке полезные и вкусные сладости из натуральных ингредиентов.

Собрав уникальную линейку давно забытых рецептов, «Русские традиции» готовы предложить клиентам лакомства на любой вкус. Для каждого найдется то, что придется по душе.

В интернет-магазине компании можно приобрести такие товары:

сладости с пониженным содержанием сахара или без его добавления;

сладости, богатые витаминами и микроэлементами;

сладости без содержания продуктов животного происхождения;

сладости для детей;

100% фруктово-ягодные изделия;

восточные сладости на основе орехов, семян и сухофруктов.

Весь новогодний ассортимент подарков и подарочных наборов уже в наличии на складе и доступен для заказа!

Вы можете купить натуральные, вкусные и оригинальные сладости в красивом ярком оформлении от кондитерских фабрик «Белёвские сладости», «Коломчаночка», «Кронштадтская», «Эко пастила» и «Русские традиции».

Набор детский «Мешочек со сладостями»:



Вес подарка: 415 граммов.

В состав набора входит:

Ирис молочный «Коломчаночка» (в ассортименте) 160 г — 1шт.,

Мармелад «Благомир» натуральный на палочке (в ассортименте) 35 г — 1 шт.,

Детская смоква «ЭКО-пастила» (в ассортименте) 15 г — 2 шт.,

Пастила яблочная домик «Коломчаночка» 135 г — 1 шт.,

Конфета «Белевская птичка» (в ассортименте) 30 г — 2 шт.,

Жевательные конфеты «Живые снеки» Ассорти 35 г — 1 шт -,

Подарочный мешочек из органзы — 1 шт.

Большой подарочный сладкий набор «Белевские десерты»:

Вес товара: 1875 г.

В подарочный набор входит:

Белёвская пастила яблочная Классическая 350 г — 1 шт.

Белевская заварная пастила (в ассортименте) 250 г — 1 шт.

Белевский зефир (в ассортименте) 250 г — 1 шт.

Белевский мармелад (в ассортименте) 360 г — 1 шт.

Белевская птичка (в ассортименте) 300 г — 1 шт.

Белевская хрустила (в ассортименте) 70 г — 1 шт.

Белевская смоква (в ассортименте) 30 г — 1 шт.

Белевский зефир в шоколаде (в ассортименте) 250 г — 1 шт.

Подарочная упаковка с жестким дном — 1 шт.

Бант — 1 шт.

Подарочный набор «Русские сласти»

Вес: 945 г.

В наш подарочный набор входит:

«Русская пастила» Яблочная классическая 175 г — 1 шт.,

Полезные конфеты без сахара (в ассортименте) 100 г. — 1шт

Зефир «Русские традиции» Шоколадная карусель, 180 г — 1 шт.,

Натуральный мармелад без сахара (в ассортименте) 160 г — 1 шт.,

Хрустящие яблочные «Печушки» (в ассортименте) 50 г — 1 шт.

Гозинаки 230 г — 1 шт.,

Иван-чай (в ассортименте) 50 г — 1 шт.

Пакет «Праздничный» с жестким дном — 1 шт.

Бант — 1 шт.

Больше выбора — в интернет-магазине компании «Русские традиции»! Доставка осуществляется по всей России — транспортными компаниями Деловые Линии, «ПЭК», «СДЭК». Заказ формируется в течение 1−2 дней, отправляется клиенту — в течение 5−6 дней. Подробно с условиями доставки можно ознакомиться здесь.

Подарите родным и близким людям сладкий праздник!

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