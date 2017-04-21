Топ-10 от «Чемодан»: парфюм, еда и автосервисы

Сайт скидок «Чемодан» каждую неделю наполняется новыми акциями, с которыми вы сможете экономьте на покупках до 90%!

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еда

Кафе «Gold Fish» предлагает пиццу со скидкой 30% при самовывозе или при посещении кафе. Например, пицца «Филадельфия», 33 см (665 гр.) стоит 315 руб. вместо 450 руб., а пицца «Четыре сыра», 33 см (665 гр.) — всего 266 руб. вместо 380 руб.

Служба доставки готовой еды «Любимые рецепты мамы» предлагает скидку 20% на всё меню.

Хотите насладиться настоящей домашней кухней по маминым рецептам,

Оцените по достоинству неповторимый вкус домашних котлет, борща или салата, приготовленного с любовью, из натуральных продуктов.

CLEVER BAR приглашает к себе попробовать новое весеннее меню и дарит скидку 30% на всё меню.

Кафе-бар «STOPСНЯТО» предлагает чизбургеры со скидкой 30%!

Фирменный чизбургер с сочной куриной котлетой — гриль, салатным листом, свежим томатом, маринованным огурчиком, сладким луком и сыром на булочке с кунжутом из пекарни кафе. Подается с картофелем фри и острым красным соусом.

Чизбургер по акции можно заказать только в самом кафе, без доставки.

красота

Предлагаем парфюм и косметику со скидкой 10% с доставкой. Например, парфюм MONTALE (100 мл. ) стоит всего 1440 руб. вместо 1600 руб. А селективный парфюм Mon Etoile - всего 1800 руб. вместо 2000 руб.

Центр «Богатырское здоровье» приглашает на новые SPA-программы для лица и тела со скидкой 30%!

Например: Программа «Для себя - любимой» — всего 950 руб. вместо 1360 руб.

Баловать себя – нужно и важно! Почувствовать себя ухоженной, красивой и уверенной! Ловить восторженные взгляды, отвечать загадочной улыбкой на вопросы коллег о том, как вам все удается? Мы с вами будем знать секрет.

В программу входит:

Демакияж; Эстетические расслабляющие процедуры для лица; Аппаратная процедура для омоложения лица. Восстанавливает тонус мимической мускулатуры, устраняет застой жидкости в подкожных тканях. В результате кожа лица становится более упругой, улучшается овал лица; Завершающий крем по типу кожи.

Продолжительность процедуры — 75 минут.

авто

«Автосервис71» предлагает скидки на ремонт автомобилей со скидкой до 50%. Например, замена комплекта сцепления иномарки — всего 3500 руб. вместо 4000 руб. Замена масла в ДВС — всего 350 руб. вместо 600 руб. Замена ДВС (рядные 4-х цилиндровые) — всего 10 000 руб. вместо 15 000 руб.

«Автосервис на 38-м» приглашает на шиномонтаж со скидками 50%! Например:

Шиномонтаж, 12 радиус — всего 350 руб. вместо 700 руб.

Шиномонтаж, 13−14 радиус — всего 500 руб. вместо 1000 руб.

Шиномонтаж, 20 радиус — всего 1000 руб. вместо 2000 руб.

спорт

Фитнес-клуб «FitLife» приглашает на занятия и предлагает приобрести абонементы и клубные карты со скидкой до 65%!

Например, абонемент на посещение клуба «FitLife», 3 месяца - всего 3000 руб. вместо 7500 руб.

В стоимость входит:

- Безлимитное посещение тренажерного зала и кардио-зоны,

- Скидка 32% на посещение бассейна ТулГУ,

- Безлимитное посещение групповых программ,(кроме закрытых групп).

Спортзал «Хулиган» предлагает скидку 30% на детские абонементы и на утренние абонементы для взрослых!

Утренний абонемент для взрослых на 12 месяцев - всего 4800 руб. вместо 14 500 руб.

Абонемент для детей на 12 месяцев - всего 8000 руб вместо 10 400 руб.

Одна из особенностей зала — это объединение всех направлений, пользующихся наибольшим спросом: кроссфит, тренажерная и fight зоны. В настоящее время в клубе ведется подготовка по восьми направлениям: бокс, каратэ, Muay thai, ММА, грэпплинг, самбо, уличная самооборона, кикбоксинг.