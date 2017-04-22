«Уральские Пельмени»: шутить подано!

Фото Светланы Колосковой.

За почти девятилетнюю историю шоу екатеринбургские комики выработали успешный формат эстрадного «ассорти» из театральных миниатюр, песен и бытовых зарисовок. Не опускаясь до пошлости, они умудряются не только рассмешить зрителя, но и высмеять актуальные проблемы дня сегодняшнего. Причём, делается всё на простом, понятном каждому языке, без «гламурности» и выказывания собственного превосходства. Наверное, поэтому над шутками «пельмешек» с одинаковым энтузиазмом хохотали и ребята лет десяти, и люди средних лет, и убелённые сединами пенсионеры.

Ещё одно качество, которое подкупает в коллективе — самоирония. Особенно ярко она проявилось в миниатюре «Бабушки смотрят шоу «Уральских Пельменей». В роли старушек-сплетниц, конечно же, выступили Рожков и Мясников, беспощадно осмеяв и самих себя, и своих товарищей по сцене.

Тульские адреса

Во время своего выступления уральцы при случае использовали тульскую топонимику, то есть названия городских районов, населённых пунктов, вызнавая их у зрителей. А они, зрители, не всегда готовы были дать обстоятельный ответ. Поэтому «самым пафосным и фешенебельным» районом вдруг стала территория «Тулачермета», а самым «тусовочным и весёлым» — Глушанки. «Бабушки» в исполнении Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова, намекая на свою деменцию, упомянули Петелино и Маслово, где, как известно, обитают пациенты с душевными недугами. И так далее, и тому подобное.

Почему ушёл Нетиевский

Когда на сцене выстроился «Центральный спортивный хор» («или просто ЦеЭсХа»), готовый «исполнить по заказу песни про любые виды спорта», Сергей Исаев спустился в партер. Увидев значок, приколотый к лацкану пиджака одного из зрителей, он спросил, не депутат ли тот, «потому что у вас в первом ряду одни депутаты, наверное, сидят и министры». Не знаю, так ли это на самом деле, не всматривалась в лица «перворядовцев», но за свои билеты они заплатили по 5 тысяч рублей. Рядовой учитель или врач такое себе вряд ли смогут позволить…

Кстати говоря, Сергей Исаев уже почти два года «немножечко чиновник» — взамен покинувшего коллектив Сергея Нетиевского он исполняет обязанности директора «Уральских пельменей». Отставку

своего прежнего директора в команде объяснили тем, что Нетиевский занят собственными проектами в Москве (он является продюсером Idea Fix Media и учредителем First Hand Media), редко появляется в Екатеринбурге и, следовательно, не может эффективно исполнять свои обязанности. По слухам, сейчас Сергей готовит новое шоу с Александром Пушным.

Да здравствует смех!

По традиции, давно и удачно заведённой участниками шоу, во время выступления они выходили в зал, а также приглашали на сцену зрителей для исполнения совместных номеров. Например, юный туляк Данила очень здорово спел с Вячеславом Мясниковым песню «Новый год», за что тот вручил ему свой диск с автографом. Не менее удачную компанию в исполнении песни «Капитан» составили «мастеру поэзии, владельцу гитары и человеку-импровизации» Дмитрию Владимировичу Соколову остроумные и раскованные Анна и Дмитрий. Дима получил от ведущего концерта максима Ярицы крепкое рукопожатие, а Аня — красивый букет.

Главным подарком, за которым, собственно и пришли на концерт сотни поклонников «пельменей» стал смех — искренний, подчас до слёз.

Финальная песня участников концерта стала настоящим фейерверком добрых пожеланий всем и каждому из присутствующих в зале. Самые преданные фанаты дожидались любимых артистов в коридоре. И те вышли, и нисколько не «звездя», дали автографы и сфотографировались на память с теми, кто этого хотел.

История от Мясникова

- Подъезжаю к светофору, стою, смотрю в зеркало центральное — сзади подъезжает Toyota RAV 4, за рулём молодая, симпатичная. Секунд 15−20 стоим, и вдруг — бум — удар сзади! Бампер мне разносит вдребезги, машину на метр вперёд ещё протаскивает. Я опять смотрю в зеркало, и вижу: на том месте, где было лицо барышни теперь её попа. Не выдержал, спросил потом: что это было? Говорит: я сидела, нога на тормозе, машина на автомате, стало скучно, решила журнал с заднего сиденья достать…

ГОВОРЯТ ЗРИТЕЛИ

Ирина и Полина Назаровы

— Мы в полном восторге, очень понравилось выступление уральцев! Все наши ожидания они оправдали! Если ещё приедут в Тулу, обязательно пойдём.

Ольга Иваночкина

— Любим этих артистов, постоянно смотрим по телевизору. Все хороши, особенно Дмитрий Брекоткин и Соколов Дмитрий. Ждём премьерных передач, обещанных в апреле-мае.

Нина Галкина

— Я не фанат «Уральских пельменей», случайно попала сюда, но мне очень понравилось всё сегодня. Искренне, весело, без пошлости… Молодцы ребята!

Михаил Дружинин

— Я «пельменей» смотрю давно, ещё когда они в КВН начинали играть. Есть любимчик — Андрей Рожков, ждал сегодня его номера «Танцы 90-х». Не показал, ну и ладно, я не расстроился. Потому что всё, что увидел, было просто замечательно!

Елена и Ксения Некрасовы

— Слежу за ребятами со времён КВН, принесли с собой автограф, который они дали в этом же зале 15 лет назад. Мне больше всех нравится Соколов, а Ксюше — Рожков, потому что он озвучивает мультик «Бумажки».