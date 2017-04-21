Стоит ли тулякам делать прививки от энцефалита?

Фото Светланы Колосковой.

– Стоит ли прививаться от энцефалита? Нина Ивановна, Тула

- Официально Тульская область не является территорией эндемичной по клещевому энцефалиту. Мы считаем, что ни одного инфицированного клеща на территории Тульской области выявлено не было. Проблема в том, что энцефалитный клещ в последнее десятилетие мигрирует из своих привычных районов обитания. Клещи потихонечку перебираются ближе к Центральному федеральному округу. В Ярославской и Ивановской области уже есть районы эндемичные по энцефалиту. В Туле клещей, инфицированных энцефалитом пока нет. Поэтому сейчас прививок делать не нужно, если вы не собираетесь выезжать в эндемичные территории.

– Если укусил клещ, зараженный боррелиозом, это очень опасно? Нужно ли делать прививки от этого заболевания? Людмила Ивановна, Киреевск.

- Боррелиоз не смертелен, но и не очень приятен, как и любое заболевание. Прививок от этого заболевания нет. Поэтому, чтобы не заболеть, нужно соблюдать все меры предосторожности. Находясь на садово-огородных участках и в лесу, надевать рубашку с длинными рукавами, заправляя в брюки, брючины в носки и далее в сапоги, на голову надевать шапочку или платок. Пользоваться средствами, отпугивающими клещей, которые наносят на одежду и открытые участки тела (по инструкции). Периодически проводить осмотр одежды.

– У меня дача в поселке Иншинский. В нашем садоводстве недавно мужчина болел туляремией. Нужно ли делать прививки от этого заболевания? Юрий Павлович, Тула

- Все прививки в России делятся на две группы: по национальному календарю и по эпидпоказаниям. Вакцины против туляремии относятся ко второй группе. Они не обязательны для всего населения и не зависят от возраста. Прививки от туляремии в обязательном порядке проводятся населению, проживающему в сельской местности на территориях природных очагов туляремии, поскольку риск заражения данной инфекции у них очень высок. Вакцинацию проводят детям, начиная с 7 лет и взрослым с последующей прививкой каждые 5 лет. Если вы решили сделать прививку, то вам нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Самый большой риск общения с переносчиками туляремии возникает в двух случаях. Например, когда вы возвращаетесь на свой садовый участок после зимы. За это время по дачному дому могли бегать любые грызуны, поэтому первую уборку там нужно сделать в маске и желательно с дезинфицирующими средствами.

– Можно ли отдавать ребенка в детский сад, если ему не сделаны прививки? Ирина, Тула.

- В соответствии со статьей 5 Федерального Закона РФ № 157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. Отсутствие профилактических прививок влечет: временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий.

Кроме того, в целях профилактики вакциноассоциированного полиомиелита, детей, не имеющих сведений об иммунизации против этой болезни, разобщают с коллективами детей, привитыми живой оральной вакциной.

– Возле моей дачи ползает много змей, есть и гадюки. Скажите, что делать в случае укуса? И могу ли я в случае чего обратиться в местную больницу или нужно ехать в Тулу? Михаил, Тула.

- При укусе змеи нужно срочно обратиться за медицинской помощью в ближайшую медицинскую организацию

– Нужно ли делать прививки взрослым людям? Светлана, Кимовск.

- В рамках национального календаря профилактических прививок, утвержденного Приказом МЗ РФ № 125н от 21.03.2014 г. "Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" иммунизация проводится как среди детей, так и среди взрослого населения. После 14 лет, когда человек получает последние прививки в школе, ему необходимо каждые десять лет прививаться против дифтерии и столбняка без ограничения возраста. Женщины в возрасте до 25 лет должны иметь две прививки против краснухи. Поэтому если в детстве вам сделали только одну, обратитесь в поликлинику по месту жительства за второй прививкой. Краснуха очень опасна во время беременности. Взрослый человек должен иметь в возрасте до 55 лет - 3 прививки против вирусного гепатита В, две прививки против кори (для контингентов относящихся к группам риска) и ежегодно прививаться против гриппа.

– Как избавиться от тараканов? Нина Ивановна, Тула.

- Роспотребнадзор не занимается уничтожением тараканов. Для этого есть около 60 коммерческих организаций. Если вам будут нужны координаты этих компаний, то вы можете написать на сайт Управления Роспотребнадзора по Тульской области с просьбой дать адреса и контакты фирм, занимающихся дезинсекцией. Мы направим вам список адресов на почту, и вы сами сделаете выбор.

досье myslo

Александр Эдуардович Ломовцев

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области

Родился 18 марта 1966 года в городе Новомосковске Тульской области

Окончил Рязанский медицинский институт им. Павлова по специальности врач гигиенист, эпидемиолог.

28 лет проработал в санитарно-эпидемиологической службе Тульской области и возглавил Управление Роспотребнадзора по Тульской области с 12 октября 2015 года.

Семья: жена, два сына

Домашние животные: две кошки

Любимое место: Тульский Кремль

Любимое блюдо: макароны

Хобби: чтение книг