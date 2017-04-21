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Стоит ли тулякам делать прививки от энцефалита?

Фото Светланы Колосковой.

Стоит ли тулякам делать прививки от энцефалита?

Во время Европейской недели иммунизации на прямой линии Myslo побывал руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев. 

– Стоит ли прививаться от энцефалита?  Нина Ивановна, Тула

- Официально Тульская область не является территорией эндемичной по клещевому энцефалиту. Мы считаем, что ни одного инфицированного клеща на территории Тульской области выявлено не было. Проблема в том, что энцефалитный клещ в последнее десятилетие мигрирует из своих привычных районов обитания. Клещи потихонечку перебираются ближе к Центральному федеральному округу. В Ярославской и Ивановской области уже есть районы эндемичные по энцефалиту. В Туле клещей, инфицированных энцефалитом пока нет. Поэтому сейчас прививок делать не нужно, если вы не собираетесь выезжать в эндемичные территории.

Если укусил клещ, зараженный боррелиозом, это очень опасно? Нужно ли делать прививки от этого заболевания? Людмила Ивановна, Киреевск.

- Боррелиоз не смертелен, но и не очень приятен, как и любое заболевание. Прививок от этого заболевания нет. Поэтому, чтобы не заболеть, нужно соблюдать все меры предосторожности. Находясь на садово-огородных участках и в лесу, надевать рубашку с длинными рукавами, заправляя в брюки, брючины в носки и далее в сапоги, на голову надевать шапочку или платок. Пользоваться средствами, отпугивающими клещей, которые наносят на одежду и открытые участки тела (по инструкции). Периодически проводить осмотр одежды.

У меня дача в поселке Иншинский. В нашем садоводстве недавно мужчина болел туляремией. Нужно ли делать прививки от этого заболевания? Юрий Павлович, Тула

- Все прививки в России делятся на две группы: по национальному календарю и по эпидпоказаниям. Вакцины против туляремии относятся ко второй группе. Они не обязательны для всего населения и не зависят от возраста. Прививки от туляремии в обязательном порядке проводятся населению, проживающему в сельской местности на территориях природных очагов туляремии, поскольку риск заражения данной инфекции у них очень высок. Вакцинацию проводят детям, начиная с 7 лет и взрослым с последующей прививкой  каждые 5 лет. Если вы   решили сделать прививку, то вам нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.  Самый большой риск общения с переносчиками туляремии возникает в двух случаях. Например, когда вы возвращаетесь на свой садовый участок после зимы. За это время по дачному дому могли бегать любые грызуны, поэтому первую уборку там нужно сделать в маске и желательно с дезинфицирующими средствами.

Можно ли отдавать ребенка в детский сад, если ему не сделаны прививки? Ирина, Тула.

- В соответствии со статьей 5  Федерального Закона  РФ № 157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»  граждане имеют право на отказ от профилактических прививок.   Отсутствие профилактических прививок влечет: временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий.

Кроме того, в целях профилактики вакциноассоциированного полиомиелита,  детей,  не имеющих сведений об иммунизации против этой болезни, разобщают с коллективами детей, привитыми  живой оральной вакциной. 

Возле моей дачи ползает много змей, есть и гадюки. Скажите, что делать в случае укуса? И могу ли я в случае чего обратиться в местную больницу или нужно ехать в Тулу? Михаил, Тула.

- При укусе змеи нужно срочно обратиться за медицинской помощью  в ближайшую медицинскую организацию

Нужно ли делать прививки взрослым людям? Светлана, Кимовск.

- В рамках национального календаря профилактических прививок, утвержденного Приказом МЗ РФ № 125н от 21.03.2014 г. "Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" иммунизация проводится как среди детей, так и среди взрослого населения. После   14 лет, когда человек получает последние прививки в школе,  ему необходимо каждые десять лет прививаться против дифтерии и столбняка без ограничения возраста. Женщины в возрасте до 25 лет должны иметь две прививки против  краснухи. Поэтому если в детстве вам сделали только одну, обратитесь в поликлинику по месту жительства за второй прививкой. Краснуха очень опасна во время  беременности.  Взрослый человек должен иметь в возрасте до 55 лет - 3 прививки против вирусного гепатита В, две прививки против кори (для контингентов относящихся к группам риска) и ежегодно прививаться против гриппа.

Как избавиться от тараканов? Нина Ивановна, Тула.

- Роспотребнадзор не занимается уничтожением тараканов. Для этого есть около 60 коммерческих организаций. Если вам будут нужны координаты этих компаний, то вы можете написать на сайт Управления Роспотребнадзора по Тульской области с просьбой дать адреса и контакты  фирм, занимающихся дезинсекцией. Мы направим вам список адресов на почту, и вы сами сделаете выбор.

досье myslo

Александр Эдуардович Ломовцев

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области

Родился 18 марта 1966 года в городе Новомосковске Тульской области

Окончил Рязанский медицинский институт им. Павлова по специальности врач гигиенист, эпидемиолог.

28 лет проработал в санитарно-эпидемиологической службе Тульской области  и возглавил Управление Роспотребнадзора по Тульской области  с 12 октября 2015 года.

Семья: жена, два сына

Домашние животные: две кошки

Любимое место: Тульский Кремль

Любимое блюдо: макароны

Хобби: чтение книг

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 17:29 0
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