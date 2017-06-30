Топ-10 от «Чемодан»: очки от солнца, МРТ и пижамы

Предлагаем вам посмотреть, какие новые акции появились на «Чемодане» за неделю. Выбирайте, на каких нужных услугах и товарах вы сможете сэкономить, покупайте купоны и делитесь этой возможностью с близкими.

Салоны красоты с разнообразными услугами, от шугаринга до spa-программ для молодости, маникюр и косметика, лечение позвоночника, УЗИ, роллы и пицца, занятия фитнесом и детские товары, и многое другое — со скидками от 10 до 99%!

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красота

Магазин натуральной косметики «Зелёнка» предлагает скидку 100% на крем-молочко для рук «Облепиховое» при покупке товаров на сумму от 700 рублей.

Вся продукция, представленная в магазине «Зелёнка», является натуральной, не содержит синтетических отдушек, консервантов, красителей, критичных ингредиентов в составе (SLS, парабенов, силиконов и пр.) и не тестируется на животных.

Студия красоты «Марго» приглашает на комплексную услугу маникюр+педикюр+покрытие с дизайном со скидкой 26%.

Маникюр+педикюр+покрытие гель лаком (шеллаком)+дизайн — всего 1290 руб. вместо 1750 руб.

Салон красоты «Леди Ди» приглашает на омолаживающие услуги для лица и шугаринг со скидкой до 65%! Миндальное скрабирование, Омолаживающий SPA-уход, Курс моделирующих процедур для лица, Шугаринг.

Салон красоты «Матрешка STYLE» приглашает на укрепляющий комплекс «Бразильская попка» со скидкой 47%!

Это моделирующий тип процедур, направленный на глубокую коррекцию формы тела, устранение целлюлита. Уникальность методики в том, что при проведении сеанса используется оригинальная вибрационная ручная техника воздействия на глубокие слои кожи.

Магазин модной одежды и косметики «4 Сезона» предлагает бюстгальтер-невидимку со скидкой 50%!

Бюстгальтер-невидимка для идеального декольте! Формирует идеальную форму груди, приподнимает и увеличивает.

Незаметен под одеждой, позволяет носить открытые наряды без бретелей.

Универсальный, подходит для груди любого размера и формы.

здоровье

Диагностический центр «МРТ-Диагностика» приглашает на МРТ-исследования в будни со скидкой 10%.

МР томограф открытого типа обеспечивает больший комфорт для обследуемого, подходит для пациентов любой комплекции и любого возраста, а также для страдающих клаустрофобией и получивших тяжелые травмы со сложными переломами.

Во время МРТ процедуры рядом с обследуемым может находиться один из членов семьи, что важно при обследовании детей или пациентов с психическими нарушениями.

Салон оптики «Оптик-Центр» предлагает эксклюзивную скидку в 15% на солнцезащитные очки, включая модели из новой коллекции.

в подарок

Магазин «Чайбург» предлагает скидку 30% на весь свой ассортимент.

Желаете поблагодарить? своих близких, клиентов, сотрудников? Гадаете, чем удивить свою вторую? половинку, маму, подругу? Устали от банальных? подарков и сувениров? Достойное решение есть — хороший чай!

Уникальное оформление (коробочки, пакеты, вееры, букеты и проч.) Любой бюджет (от заказа менее, чем на 1000 руб. до больших наборов свыше 2000 руб.) Стилизованные наборы к любому празднику.

«Чайбург» знает всё о чае и предлагает большой выбор лучших сортов чая на любой вкус.

Универсальные пижамы кигуруми для взрослых и детей со скидкой 30%!

Подари любимым и друзьям, и купи для себя яркую, мягкую и удобную пижаму кигуруми (kigurumi) в виде животных и героев мультфильмов!

Пижама кигуруми для взрослых — всего 1750 руб. вместо 2500 руб.

Пижама кигуруми для детей — всего 1400 руб. вместо 2000 руб.