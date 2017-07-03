Сотрудники отдела пропаганды УГИБДД: «Видеть улыбки на лицах детей и родителей — дорогого стоит!»

Часто вы читаете на нашем сайте новости о том, что сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие с детишками в детском саду или в школе. Многие считают, что этим занимаются непосредственно сами инспекторы ДПС. Но нет. Для этого есть специальный отдел — отдел пропаганды УГИБДД.

К слову, в этом году отдел празднует 85 лет со дня образования подразделения.

Быть пропагандистом нелегко, ведь нужно выполнять множество задач одновременно. Сотрудник отдела — и журналист, и педагог, и психолог.

Именно эти люди приходят в детские сады, лагеря, школы, институты, автошколы, чтобы научить детей и напомнить взрослым правила дорожного движения.

Сотрудники подразделения устраивают квесты, викторины, конкурсы, спектакли, мастер-классы, чтобы скучные уроки для ребят превратились в праздник, а сами правила запоминались лучше. Сценарии для мероприятий, кстати, пропагандисты тоже придумывают сами. Как и различные видеоролики.

Часто с пропагандистами в таких событиях участвуют уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, картинг-центры, фокусники, аниматоры, молодежные организации.

Цель всех этих мероприятий одна — снизить количество аварий с участием детей. И сейчас в нашем регионе наблюдается значительное снижение таких ДТП.

Только за пять месяцев в Тульской области сотрудники пропаганды провели около 400 мероприятий.

По словам пропагандистов, видеть улыбки на лицах детей и родителей — дорогого стоит.

Итак, давайте познакомимся поближе с сотрудниками подразделения. Во всем регионе работают всего восемь человек. Но в них столько креатива, энергии и стойкости, что хватит еще на целый отдел!



На фото слева направо: Галина Петровская, Елена Шалагинова, Валерия Рычко, Александр Ларин, Анастасия Гудкова, Наталия Гудкова.

Мы попросили пропагандистов вспомнить случаи, которые запомнились больше всего. Их работа заключается не только в проведении профилактических мероприятий, на разные ДТП сотрудники отдела тоже выезжают. Представьте только, сколько нужно сил и нервов, чтобы видеть все эти ужасы...

Елена Шалагинова, заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области, подполковник полиции.

– В нашей работе есть как положительные, так и отрицательные моменты. Положительные всегда связаны с детишками, когда мы приезжаем с гостинцами, например, в больницы, интернаты. Ребята к нам подбегают радостные и счастливые, их улыбки оставляют след в наших сердцах.

Мы иногда принимаем участие в ночных рейдах. У меня был случай в День ВДВ. Попался пьяный ВДВшник, который слезно умолял посадить его на 15 суток, потому что он устал от своей жены! Он был так настойчив, хватал за руки. Говорил: «А можно я плюну в лицо инспектору? Это будет хулиганство, тогда вы меня точно посадите!» Он заявил, что это единственный законный способ отдохнуть от супруги. Это было забавно. Конечно, его никуда не посадили.

Еще мне запомнился инцидент с пьяной беременной. Женщина была уже на большом сроке, ехала за рулем. Это было на Косой Горе.

Галина Петровская, старший инспектор группы по пропаганде, капитан полиции.

– Мы ходим в школы, детсады. Рассказываем детям и родителям о ДТП, в которых пострадали ребята, призываем взрослых перевозить малышей в детских автокреслах. А на следующий день приходишь на работу и слышишь, что снова была авария, ребенок был не пристегнут... Всё это, конечно, пропускаешь через себя.

Когда приходишь в детские сады или школы и видишь, как на тебя внимательно смотрят дети, ты понимаешь в тот момент, что работаешь не зря. Кажется, что хоть эти детки уже поняли, запомнили, что им говорили. Жаль, что родители так мало уделяют этому внимания.

Валерия Рычко, аналитик отдела, вольнонаемная.

– Я часто снимаюсь в социальных роликах в главных ролях. И вот у нас были съемки в автошколе. По сценарию я сижу на уроке, играюсь в телефоне и не слушаю, что говорит преподаватель по теме круговое движение. На экзамене я делаю ошибку, причем по этой же теме. Но так как я ошиблась всего раз, права получила.

Дальше, по сценарию, я уже в качестве полноправного водителя выехала на дорогу с круговым движением и попала в аварию. Приехал инспектор, оформляем ДТП. А съемки ролика проходили возле моего дома. Через несколько минут мне начали звонить друзья, знакомые и предлагать помощь! Они подумали, что я действительно врезалась в машину. Вот такие у меня оказались отзывчивые друзья!

Анастасия Гудкова, инспектор группы по пропаганде, лейтенант полиции.

– В прошлом году у нас был рейд, назывался «Пристегнись сам, пристегни ребенка» с участием специализированного взвода оперативного реагирования. Так вот на одном из мероприятий возле детского сада мы остановили автомобиль. За рулем был папа, а на задних сиденьях находились близнецы — оба в детских автокреслах. Мы подошли, подарили нашу продукцию. И тогда мужчина сказал ту фразу, которая мне въелась в память: «У меня в машине есть запасное колесо, но запасных детей — нет».

Еще помню случай. Я ехала вечером по улице Советской. Загорелся красный свет, я остановилась. Вдруг вижу женщину, которая мечется на остановке, взглядом ловит любой транспорт. Она подходила ко всем машинам и что-то со слезами объясняла водителям, но все просто уезжали. Женщина подошла и ко мне и рассказала, что на улице Металлургов сбили ее ребенка. Я посадила ее в автомобиль и подвезла на место аварии.

Я выезжаю на ДТП с детьми. Это всегда очень тяжело морально. Особенно видеть, когда туда подъезжают родители. В августе того года на М-2 «Крым» перевернулась машина, погибли два ребенка. На месте ДТП остался папа одного из ребят. Он взял детский плед, подошел к трупу своего ребенка, накрыл его и себя. Так и пролежал, пока не приехал спецтранспорт…

Александр Ларин, инспектор группы по пропаганде, старший лейтенант полиции.

– Я люблю спорт, все его разновидности. Постоянно выступаю за УГИБДД и за УМВД как на региональных соревнованиях, так и на всероссийских. Года два назад в Центральном парке проводили полицейскую эстафету между различными подразделениями УМВД, мне достался этап бежать с собакой. Животное не мое, но я немного успел с ним познакомиться. За пару минут до моей очереди принимать эстафету, моя собака сцепилась с «соперницей» из другой команды. Мы их разняли, и, приняв эстафетную палочку, побежали.

Пробежав метров 50, собака стал прыгать на меня, хватая палочку. Пес бегал вокруг меня и обматывал ноги поводком. Очередной прыжок — и я не удержался и упал, а собака всё равно прыгала за палкой. Первые мысли были: «Лишь бы из-за этого не сойти с дистанции». Я крикнул на собаку строгим голосом, встал, и мы продолжили бежать.

Финишировав, я увидел как представители и участники из моей команды смеются надо мной и просят постоянно повернуться к ним спиной. Оказывается, когда собака меня валяла, она прокусила мне рукав и штаны в области бедер ближе к пятой точке! Но стыдно не было. Наоборот, мы все ещё долго смеялись над этим. Конечно, в призеры мы тогда не попали. Еще несколько дней после соревнований темой обсуждений и подколов был я.

Редакция Myslo поздравляет сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и желает безаварийных дорог! Обращаемся к автолюбителям и пешеходам. Давайте соблюдать ПДД, чтобы вместе сделать наши дороги безопасными!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: