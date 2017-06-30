«Зерна» в Туле: домашний уют и потрясающий кофе

Новая кофейня в самом центре города уже стала любимым местом отдыха для многих туляков. Myslo рассказывает о молодом, но уже популярном заведении.

В «Зернах» ничего лишнего: несколько столиков, ненавязчивый декор, со вкусом подобранный интерьер — обстановка, располагающая к приятному дружескому общению.

И, конечно, обходительные сотрудники. Нет, не те, что с натянутой улыбкой рекламируют кофе своего заведения. В «Зернах» вежливость и учтивость официантов сродни приятельской заинтересованности. Беседуя с ними, забываешь, что тебе оказывают услугу: будто бы ты пришел на встречу к хорошим знакомым. Такой формат по душе большинству.

Огромным выбором кофе сейчас мало кого удивишь. Поэтому помимо этой фишки «Зерна» приготовили другую визитную карточку — полноценные завтраки. В утреннем меню — сендвичи, каши, яичница с ветчиной — по сути, блюда, которыми мы обычно лакомимся перед работой. Такой ассортимент — то что нужно для того, чтобы почувствовать себя как дома. Никакого напряжения и дискомфорта — только комфортный безмятежный отдых.

Несмотря на то, что заведение открылось не так давно, оно уже успело полюбиться тулякам. У «Зерен» появились постоянные посетители. Все они — обладатели 15% скидки на все меню. Стать одним из них можете и вы!

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Преимущество — любимые напитки и десерты по сниженной цене.

Есть в «Зернах» и другие акции. Одна из самых востребованных — скидка 40% после 19.00 на свежую выпечку собственного производства. Еще не пробовали буреки? Скорее в «Зерна»: здесь вас ждут буреки с творогом, сыром, картошкой, грибами, говядиной или курицей — угощения на любой вкус. А под любимый кофе вы можете взять тирамиссу, эклер, маффин или фруктовый десерт. Мы уверены: вам точно понравится!

Понравится в «Зернах» не только взрослым. Для детей тут настоящий сладкий рай! Кроме того, в ожидании заказа они могут раскрашивать, рисовать, играть: для маленьких туляков в заведении работает специальная развлекательная зона. А вы можете присоединиться к творческому процессу.

«Зерна» ждут вас в гости!

Тула, пр. Ленина, 24 (Учетный переулок)

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