Как туляк и американец возродили в Туле производство микрофонов

Фото Soyuz.

В рамках проекта «Я иду искать» Яндекс выпустил вторую серию документального мини-сериала про Павла Баздырева.

Немного предыстории. Российские студийные микрофоны были очень популярны в США в 90-е годы, а потом канули в Лету. Несколько лет назад туляк Павел Баздырев уволился с работы в транснациональной компании, чтобы осуществить мечту о своем деле. Вместе с солистом группы Brazzaville Дэвидом Брауном они основали в Туле производство студийных микрофонов и сопутствующего оборудования мирового уровня под новой маркой «Союз» (Soyuz).

Бизнес заладился не сразу. Однажды Павлу даже пришлось стать пешеходом — продать машину, чтобы расплатиться по долгам.



Павел Баздырев.

Сегодня продукция марки Soyuz продается в США, Германии, Франции и других странах.

Тульские микрофоны используют Coldplay, Radiohead, Paramore, продюсеры Найджел Голдрич (Beck, Sir Paul M), Буч Уокер (Taylor Swift, Panic! At the Disco), Райан Хьюитт (Red Hot Chili Peppers, Flogging Molly) и многие другие.

Выручка компании за прошлый год составила 270 тысяч долларов.

А в августе 2017-го Павел победил в премии «Бизнес-успех».

Ролик про Павла Баздырева продолжает документальный мини-сериал Яндекса о людях, которые делают мир лучше благодаря тому, что ищут и находят ответы на сложные жизненные вопросы. Свое призвание они нашли там, где другие, возможно, отступили бы перед обстоятельствами или выбрали бы более традиционный путь.

Павел Баздырев:

Павел Баздырев – Для меня вся жизнь — это поиск. Поиск смысла, поиск каких-то новых вызовов. Не останавливаться на достигнутом. Как только достиг чего-то, ты понимаешь, что сам кайф был не в достижении, а в процессе достижения.

Смотрим ролик:





Я иду искать: о чем это?

Старт показа мини-сериала приурочен к запуску нового поискового алгоритма «Королёв», который использует нейросети. Он обучается на действиях пользователей и умеет понимать смысл поисковых запросов. В ближайшем будущем выйдут еще две серии.

Первый ролик сериала был посвящён Светлане Нигматуллиной — первому в России гиду на инвалидной коляске. Ранее в рамках проекта «Я иду искать» пользователи уже могли сравнить свое поисковое поведение с поведением звезд — Чулпан Хаматовой, шахматиста Сергея Карякина и других.

«Всех героев проекта объединяет то, что каждый из них нашёл свое призвание и по-настоящему любит свое дело. Их жизнь — это творческое и профессиональное развитие, а значит, неустанный поиск новых идей и ответов на вопросы. А чем больше людей задает жизни и Яндексу нестандартные вопросы, тем умнее становится наш поиск. Мы делаем его вместе» — говорит Дмитрий Степанов, директор по рекламе и маркетингу Яндекса.

еще красивое видео

Как делают микрофоны Soyuz:



Видео Soyuz.