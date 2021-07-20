Сайты может делать даже школьник: с чего начать его обучение компьютерным технологиям?

– С какого возраста нужно учить детей IT-навыкам?

– Мы считаем, что оптимальный возраст для обучения – с 7 до 16 лет. Всё зависит от ребенка и его увлечений.

Если это ребенок младшего школьного возраста, то часто инициаторами обучения становятся родители. Приводят детей на пробное занятие, после которого у ребят появляется интерес узнать больше об IT-сфере. Лет в 10-13 ребенок уже сам понимает, что ему интересно, и может попросить маму или папу записать его в компьютерную академию. Но и в старших классах, определяясь с будущей профессией, например, это тоже не поздно сделать.

Мы используем особую модель обучения, на создание которой нас вдохновили наши же студенты. Программы разбиты на этапы, чтобы нашим студентам было легче усваивать знания, а также учитывают возрастные особенности обучающихся: «Kids» – для детей 7-8 лет, «Junior» – для детей 9-10 лет, «Middle» – для детей 11-12 лет, «Senior» – для подростков 13-16 лет. Акцент делаем на интерактивном формате, который вместо классических скучных лекций предполагает живое дружеское общение, обсуждение идей, совместную или индивидуальную их реализацию.

Я убеждена, если ребенок мечтает о профессии, связанной с IT, то не стоит дожидаться поступления в вуз, рассчитывая, что там его обучат основам. Любое высшее учебное заведение устроено по принципу: 30% материала тебе дают, а 70% – самостоятельное изучение. Поэтому компьютерные курсы станут хорошим подспорьем для будущего студента.

IT-образование задает определенный вектор мышления, который можно далее развить, обучаясь в вузе.

Но даже если ребенок выберет не связанный с информационными технологиями вуз, имея за плечами IT-навыки, будущему специалисту будет гораздо проще осваивать профессию. Выпускники нашей Академии владеют компьютерными программами, имеют развитое логическое мышление и способность творчески подходить к решению задачи, знают, как создавать проекты и работать в команде. Это хорошее подспорье в любой работе.

Мы используем междисциплинарный подход и не обязываем студентов сразу же при поступлении выбирать какое-то конкретное направление. В первый год обучающиеся пробуют себя в самых популярных направлениях: робототехника, программирование, дизайн, блогинг, создание сайтов, 3D-моделирование. После получения базовых знаний каждый выбирает интересную для себя специализацию и уже учится только по ней, оттачивая и совершенствуя свои навыки. Если же речь идет о будущей профессии, то такая база позволит точно выбрать направление, которое ребенку больше всего по душе.

К сожалению, по нашим оценкам, только 25% родителей в Туле знают, что в принципе существует возможность учить детей компьютерной грамотности, дизайну и программированию. Эту ситуацию, конечно же, нужно менять. Абсолютно неправильно полагать, что если ребенок здорово серфит по интернету или по несколько часов проводит за компьютерными играми, значит, он «разбирается в компьютере».

Иногда преградой для начала цифрового творчества бывает страх родителей создать условия для зависимости от гаджетов или они уверены, что девочкам-то уж точно не положено заниматься программированием. Но в какой-то момент они сталкиваются с ощущением, например, на работе, что остались за бортом технологического прогресса и не могут претендовать на перспективные профессии, и меняют отношение к гаджетам и в целом к IT-сфере.

– Почему не стоит опасаться, что компьютерные курсы спровоцируют зависимость от гаджетов и соцсетей?

– Дело в том, что, осваивая языки программирования, дизайнерские программы, роботов, наши студенты создают собственные проекты. Им интересно творчество, а не просто потребление созданных кем-то компьютерных продуктов. Такой подход в обучении приводит к осознанному отношению и умению фильтровать правильный контент. В таком случае зависимость не возникает.

Знания, полученные на занятиях, сформируют понимание, что компьютер – это полезный и увлекательный инструмент, который расширяет границы возможностей, а не просто модная игрушка. Это же правило распространяется и на тех детей, которые много времени проводят в играх. Дети очень быстро впитывают информацию, и, возможно, родители даже не подозревают, что у их ребенка есть куча идей для собственных игр, — надо просто помочь ему реализовать свой талант, воплотить идеи в жизнь и чувствовать себя самым крутым «на районе». Это сильная мотивация, которая помогает превратить бесконтрольное увлечение в созидательный процесс.

Блогерство – это тоже не такое плохое увлечение, если ребенку рассказать принцип работы в этой сфере.

Мы в Академии учим правильно снимать, монтировать, продвигать, формулировать мысли и писать, придумывать сценарии, презентовать себя. Также даем основы безопасности в Сети. Гораздо приятнее смотреть, как ребенок что-то придумывает, снимает, советуется с вами, а не просто смотрит в экран 24/7.

Все современные компании сегодня так или иначе работают с соцсетями, а значит, этот навык обязательно пригодится ребенку во взрослой жизни.

– В чем польза программирования для ребенка?

– Создание различных проектов развивает логическое мышление, также ребята, осваивая основы программирования, учатся структурировать информацию, а, изучая дизайн, понимают, как лучше компоновать цвета, размещать объекты и работать в графических редакторах.

Сталкиваясь в старшей школе и институте с технологиями и программами, ребенок уже не испытает такого стресса, потому что понимает основы их работы, и на эти знания будут легко накладываться любые новые знания. Сегодня мы, взрослые, постоянно ограничиваем себя незнанием технологий. Очень важно, что знания в IT позволят ребенку в будущем при выборе профессии не быть ограниченным ничем.

Кроме этого, в современных IT-компаниях ценят сотрудников, имеющих так называемые гибкие навыки (soft skills, англ. «гибкие навыки»). Они умеют общаться, договариваться, брать на себя ответственность, работать в команде, не боятся отстаивать свою точку зрения. Мы строим образовательный процесс с интеграцией в него навыков soft skills. Каждый наш воспитанник наряду с профильными знаниями овладевает и множеством других полезных качеств и умений, которые могут пригодиться ему совершенно в других сферах деятельности.

Это своеобразное комплексное развитие личности, которое актуально, на самом деле, для любого человека.

Помогает компьютерное образование и при обучении в школе, где сегодня достаточно часто задают на дом подготовку проекта, а это требует знания компьютерных программ, навыков самопрезентации, умения искать нужную информацию в интернете и формулировать свои мысли. Кроме этого, если ребенок знаком с основами программирования, он может запросто настроить компьютер в учительской или сделать сайт для одноклассников, где они смогут делиться информацией о подготовке к занятиям, общаться и пр.

Да и в целом сегодня любому специалисту необходимо понимать, как работают технологии, которые использует его компания, как устроены сайты и приложения, зачем нужны нейросети, как грамотно поставить задачу тем же технарям. Цифровой грамотности сегодня сильно не хватает многим сотрудникам 30-45 лет.

– Онлайн- или офлайн-обучение?

– Онлайн у нас – это такое же очное обучение, как если бы ребенок приходил на занятия в Академию. Наш онлайн-курс – это не блок записанных видеолекций, это полноценные онлайн-уроки в «зуме» или «скайпе», которые предполагают живой диалог между учениками и педагогом, обсуждение мнений и идей. Именно в таком формате и без потери качества даваемых знаний мы занимались в период пандемии.

В любом формате обучения ребята учатся общаться, договариваться, работать в команде, не боятся выступать и отстаивать свою точку зрения – это и есть те самые гибкие навыки soft skills, которые так необходимы любому современному специалисту. Создавая общие проекты, группа становится командой друзей, которые всегда рады встрече друг с другом.

– Можно ли учиться программированию или дизайну в игровой форме?

– Можно, и мы именно так и делаем. Акцент – на игровом, интерактивном формате, который вместо классических скучных лекций предполагает живое дружеское общение, обсуждение идей, совместную или индивидуальную их реализацию. Именно поэтому ребята действительно с удовольствием приходят на занятия, потому что знают, что тут их ждут друзья и педагоги, которые с ними на одной волне. Преподаватели строят обучение, учитывая возрастные особенностей детей, включают элементы геймификации во время всего процесса обучения. Они передают свои знания не по учебникам, а вживую, на личном опыте, знают, как просто и доходчиво информацию донести.

Благодаря этому даже самые юные наши воспитанники легко усваивают программу и сразу же применяют новые знания на практике, создавая свои собственные проекты. Такой подход помогает ребятам увидеть результат занятий и понять, какие они талантливые.

– С какого IT-направления лучше начать обучение?

– Семилетнему ребенку сложно ответить на вопрос, что ему больше нравится из IT-сферы, – он еще не знаком с ней. Именно поэтому в первый год обучения наши воспитанники изучают все современные направления: робототехнику, программирование, дизайн, блогинг, создание сайтов, 3D-моделирование. После получения базовых знаний каждый выбирает интересную для себя специализацию и уже учится только по ней, оттачивая и совершенствуя свои навыки.

В Туле мы создали инновационную образовательную среду, в которой есть всё для уверенного будущего вашего ребенка: преподаватели из мира IT, новейшие технологии и окружение единомышленников. Мы поддерживаем совместное творчество преподавателей и студентов, студентов между собой, создаем условия доверия и равенства. Для нас на первом плане сам ребенок, его личность и развитие. У вас всегда будет повод гордиться своим ребенком.

Приходите на пробное бесплатное занятие! Если ребенку понравится, смело записывайтесь в Компьютерную Академию РУБИКОН.