«Арт в «Октаве» и День змей в экзотариуме: выходные в Туле 23-25 июля
А еще спектакль «Счастливые дни» в Тульском камерном драматическом театре.
Как сделать свой арт-проект популярным?
Где: творческий кластер «Октава».
Стоимость: 350 руб. Регистрация по ссылке.
День змей в Тульском экзотариуме
Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.
Счастливые дни
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 руб. Билеты по ссылке.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
G.I. Joe: Бросок кобры: Снейк Айз
Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное, Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, — дом. Однако когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.
Судная ночь навсегда
Этим летом все правила будут нарушены. Группа мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Никто больше не будет в безопасности.
Хороших выходных!