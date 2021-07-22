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«Арт в «Октаве» и День змей в экзотариуме: выходные в Туле 23-25 июля

«Арт в «Октаве» и День змей в экзотариуме: выходные в Туле 23-25 июля

А еще спектакль «Счастливые дни» в Тульском камерном драматическом театре.

Как сделать свой арт-проект популярным?

Когда: 23 июля, пятница, 19.00.

Где: творческий кластер «Октава».
Стоимость: 350 руб. Регистрация по ссылке.

Как сделать свой арт-проект популярным?

23 июля в творческом кластере «Октава» пройдет лекция специалиста по коммуникациям Stella Art Foundation Виталия Акиньшина, который расскажет о том, как сделать проект в сфере культуры популярным.
 
На новой лекции цикла «Арт в «Октаве» поговорим о коммуникациях в сфере культуры и рассмотрим работающие примеры маркетинга, PR и SMM в искусстве.
 

День змей в Тульском экзотариуме

Когда: 24 июля, суббота, 10.00.

Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.

«День змей» в тульском экзотариуме

24 июля Тульский экзотариум приглашает на музейный праздник День змей. Как они охотятся, не имея конечностей? Чем ловят, как удерживают добычу? Как такая тонкая змея может заглотить добычу, превышающую ее в диаметре в 3-4 раза? Есть ли зубы у неядовитых змей? Правда ли, что змеи едят только раз в месяц и могут не есть полгода? Об этом и не только узнаете в субботу.
 

Счастливые дни

Когда: 25 июля, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 руб. Билеты по ссылке.

Счастливые дни

25 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» – космический и страшный. Когда человеку страшно, он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
 
а что в кино?
 

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

G.I. Joe: Бросок кобры: Снейк Айз

Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное, Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, — дом. Однако когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.

 

Судная ночь навсегда

Этим летом все правила будут нарушены. Группа мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Никто больше не будет в безопасности.

 

Хороших выходных!

 
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 08:45 0
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