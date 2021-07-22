«Арт в «Октаве» и День змей в экзотариуме: выходные в Туле 23-25 июля

23 июля в творческом кластере «Октава» пройдет лекция специалиста по коммуникациям Stella Art Foundation Виталия Акиньшина, который расскажет о том, как сделать проект в сфере культуры популярным.

На новой лекции цикла «Арт в «Октаве» поговорим о коммуникациях в сфере культуры и рассмотрим работающие примеры маркетинга, PR и SMM в искусстве.