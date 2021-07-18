Михаил Куприянов: «Доменный цех — элита предприятия, так что ждем к нам талантливую молодежь!»

18 июля свой профессиональный праздник отмечают металлурги. В Тульской области главные герои этого праздника трудятся на предприятии АО «Тулачермет». И один из них – Михаил Куприянов.

На Тулачермет Михаил Юрьевич пришел работать в 2006 году, и за это время прошел большой трудовой путь — от слесаря по ремонту оборудования до заместителя начальника доменного цеха по технологии.

— Михаил, почему Вы приняли для себя решение прийти работать на Тулачермет?

– Я с красным дипломом окончил педуниверситет по специальности «Технология и экономика», еще студентом поработал в школе учителем труда. Но надо было обеспечивать семью, и я подался в коммерцию — на Тулачермет в те времена было трудно устроиться. Я ждал вакансию. И звезды наконец сошлись!

В 2000-х годах в регионе была нестабильная экономическая обстановка. Тулачермет — одно из градообразующих предприятий, и романтика тут есть (улыбается). Металлург — это настоящая мужская профессия. Сейчас у молодежи, возможно, другие ценности, а раньше прийти на завод было престижно и гарантировало стабильность.

— С чего начинали свою карьеру?

– Я пришел на завод слесарем по ремонту оборудования, отработал чуть меньше года и перевелся в газовое хозяйство — газовщиком доменной печи. Всегда считалось, что газовое хозяйство — это элита доменного цеха, а люди, которые управляют печью, — правая рука мастера. Они производят расчет материалов, загружаемых в печь, следят за режимами, для того чтобы получать заданное количество и качество продукта. До 2018 года Тулачермет выпускал только твердый чушковый чугун, который практически весь уходил на экспорт.

Это являлось промежуточным продуктом передела черной металлургии с последующей переплавкой для производства стали либо для фигурного литья. С 2018 года с учетом запуска предприятия «ТулаСталь» — сейчас это наш основной партнер — большую часть чугуна мы отправляем им в жидком виде.

Доменный процесс — это непрерывное производство, и между загрузкой материала в печь и получением конечного продукта проходит 5-8 часов.

Это достаточно сложный физико-химический процесс, сопряженный с различными угрозами: высокое давление, высокая температура, выделение газа, небезопасного для человека… Наше производство — это опасный производственный объект.

Сейчас в должности замначальника цеха по технологии я как раз отвечаю за разработку технологического процесса и правильность его соблюдения, слежу за качеством сырья, действиями персонала, за соблюдением экономических показателей по расходу сырья и топлива.

– Сложно было «пробиться» на руководящую должность?

– Как-то всё само собой получилось. Наверное, я хорошо проявил себя и руководство увидело во мне те качества, которые необходимы для этой должности. Мне предложили пройти полугодовое обучение по программе подготовки руководителей среднего звена. Она включала в себя ознакомление со всем заводом — я ходил по цехам, изучал технологические процессы. На предприятии работает более 5000 человек, множество цехов, и нужно представлять, как функционирует этот большой организм, чтобы вовремя принять грамотные решения.

В 2019 году я понял, что мне нужно учиться дальше, и заочно поступил в Липецкий госуниверситет на специальность «Металлургия черных металлов». Уже дописываю диплом на тему «Ускоренные раздувки доменных печей». Писал его как практик, надеюсь, дипломная работа поможет мне в работе. Хочу, чтобы печь работала оптимально и приносила наибольший экономический эффект.

На данный момент у меня ненормированный рабочий график, поскольку приходится отвечать за весь техпроцесс. Сплю я с телефоном в обнимку. Если нужно срочно решить какой-то вопрос, я могу и ночью приехать на завод, и в выходные, это нормальное явление.

– Как-то ласково называете доменную печь?

– Прозвища у нее нет, но к печи все мы относимся с уважением. Печь — женского рода, а женщины – существа капризные (смеется). И даже находясь за пультом управления, никогда не поворачиваемся к табло спиной, — это считается дурным тоном. Печь может обидеться, расстроиться и выкинуть какой-нибудь фокус.

– Вы в семье один работаете на Тулачермете?

– Нет, в железнодорожном цехе работает моя супруга. А моя теща — вообще старожил предприятия.

– Молодежи много на предприятии?

– Как раз сейчас в связи со скорым запуском доменной печи № 1 идет большая кампания по набору персонала. Мы приглашаем на завод молодежь. В последние полгода омолодился состав и руководящих работников, и низового звена.

– Что пожелали бы молодым людям, которые только собираются связать свою жизнь с металлургией?

– Поставить перед собой цель и сделать всё для того, чтобы ее достичь. Есть молодые люди, которые приходят на завод сразу за большой зарплатой, еще не умея ничего делать. Такие ребята вряд ли добьются успеха в профессии.

Должны быть целеустремленность, желание развиваться, постигать все тонкости профессии.

На предприятии созданы все возможности для этого. Работает система наставничества, мы всегда всё покажем и расскажем, если надо — подскажем, только приходите и работайте! А уровень зарплаты по региону у нас выше среднего — 56 000 рублей.

– Вы много работаете, а как любите отдыхать?

– Мы с женой обожаем путешествовать. Когда было свободно с перемещением по миру, объездили много стран Африки и Азии. Сейчас путешествуем на машине по России, в прошлом году весь Крым объездили, побывали в Абхазии.

– Михаил, о чем мечтаете?

– Чтобы завод работал без сбоев, стабильно и качественно, чтобы к нам приходила талантливая молодежь. А для себя — о семейном счастье и пополнении в семье.