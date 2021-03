Подборка книг: Женщины, у которых есть план

Не секрет, что пару столетий назад роль женщины ограничивалась поддержанием домашнего очага. Наука, культура и писательство считались исключительно мужской вотчиной. Тем сильнее было потрясение читателей Джейн Остин, сестёр Бронте или, например, Вирджинии Вульф — их сенсационные романы побуждали по-новому взглянуть на литературу, в которой женщина ни в чем не уступает мужчине.

Кажется, это дела давно минувших дней, но вот пример из недалёкого прошлого: рукопись первого романа о Гарри Поттере издавалась за подписью «Дж. К. Роулинг», чтобы было непонятно, мужчина автор или женщина. А будучи уже знаменитой на весь мир, Джоан Роулинг начинала в жанре детектива под новым псевдонимом — Роберт Гэлбрейт.

Сегодня современным писательницам необязательно скрываться под мужскими именами. Имена Донны Тартт, Дианы Сеттерфилд, Маргарет Этвуд, Гузель Яхиной и других прочно вписаны в историю. В противовес Букеру 1991 года, в шорт-листе которого не оказалось ни одного женского имени, появилась специальная Женская премия «Оранж» за художественную литературу и к настоящему моменту считается одной из самых престижных.

За последние годы маятник качнулся к противоположному полюсу, где новой нормой стали феминитивы и словом «писатель» иную женщину и обидеть можно. Увлекательную попытку расставить по полочкам новые веяния языка сделала российский лингвист Ирина Фуфаева в книге «Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция».

Разобравшись в терминах, можно переходить к теме гендерных стереотипов. Вам кажется, сегодняшние женщины свободны от предрассудков? Прочтите исследование российского психолога Юлии Лапиной «Тело, еда, секс и тревога: что беспокоит современную женщину». Его удачно дополняет культовая работа американской журналистки и писательницы Наоми Вульф «Миф о красоте. Стереотипы против женщин».

«We should all be feminists», — утверждает нигерийская писательница Чимаманда Адичи в своей «Дискуссии о равенстве полов». Ценность ее книги в масштабном подходе — равенство не только в обществе и профессии, но и в домашних делах и воспитании детей.

Кстати, о детях: мы можем не задумываться, но первые сказки на ночь уже транслируют гендерные стереотипы — художественное переосмысление этого процесса предлагают Лора Лэйн и Эллен Хоун в веселом сборнике на серьезную тему «Золушка и стеклянный потолок. И другие феминистские сказки». Неслучайно одним из самых заметных романов последнего времени стала антиутопия «Рассказ служанки» — в дивном новом мире Маргарет Этвуд у женщин нет вообще никаких прав, а лишь обязанности, главное из которых — деторождение.

Сегодня тема пробивания стеклянного потолка в мировой литературе встречается все чаще. Книжные эксперты сети «Читай-город» отмечают, что тренд на литературу о сильных и независимых с каждым годом только набирает популярность. Тому пример — успешно экранизированная история из послевоенного Неаполя «Моя гениальная подруга» Элены Ферранте. А еще книги, основанные на реальных событиях: «Уборщица» Стефани Лэнд, «Замок из стекла» Джаннетт Уоллс.

Пожалуй, главное преимущество современных женщин перед их предшественницами из 19 века — это масса наглядных примеров, доказывающих, что нет никаких преград, кроме внутренних. Будь ты супермоделью Мэй Маск или нищей матерью-одиночкой Стефани Лэнд — главное, быть «Женщиной, у которой есть план». И счастье не заставит себя ждать!

