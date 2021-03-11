Подборка книг: Женщины, у которых есть план

Myslo и «Читай-город» собрали книги, написанные женщинами для женщин. Масса наглядных примеров, доказывающих, что для счастья нет никаких преград, кроме внутренних!

Не секрет, что пару столетий назад роль женщины ограничивалась поддержанием домашнего очага. Наука, культура и писательство считались исключительно мужской вотчиной. Тем сильнее было потрясение читателей Джейн Остин, сестёр Бронте или, например, Вирджинии Вульф — их сенсационные романы побуждали по-новому взглянуть на литературу, в которой женщина ни в чем не уступает мужчине.

Кажется, это дела давно минувших дней, но вот пример из недалёкого прошлого: рукопись первого романа о Гарри Поттере издавалась за подписью «Дж. К. Роулинг», чтобы было непонятно, мужчина автор или женщина. А будучи уже знаменитой на весь мир, Джоан Роулинг начинала в жанре детектива под новым псевдонимом — Роберт Гэлбрейт.

Сегодня современным писательницам необязательно скрываться под мужскими именами. Имена Донны Тартт, Дианы Сеттерфилд, Маргарет Этвуд, Гузель Яхиной и других прочно вписаны в историю. В противовес Букеру 1991 года, в шорт-листе которого не оказалось ни одного женского имени, появилась специальная Женская премия «Оранж» за художественную литературу и к настоящему моменту считается одной из самых престижных.

За последние годы маятник качнулся к противоположному полюсу, где новой нормой стали феминитивы и словом «писатель» иную женщину и обидеть можно. Увлекательную попытку расставить по полочкам новые веяния языка сделала российский лингвист Ирина Фуфаева в книге «Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция».

Разобравшись в терминах, можно переходить к теме гендерных стереотипов. Вам кажется, сегодняшние женщины свободны от предрассудков? Прочтите исследование российского психолога Юлии Лапиной «Тело, еда, секс и тревога: что беспокоит современную женщину». Его удачно дополняет культовая работа американской журналистки и писательницы Наоми Вульф «Миф о красоте. Стереотипы против женщин».

«We should all be feminists», — утверждает нигерийская писательница Чимаманда Адичи в своей «Дискуссии о равенстве полов». Ценность ее книги в масштабном подходе — равенство не только в обществе и профессии, но и в домашних делах и воспитании детей.

Кстати, о детях: мы можем не задумываться, но первые сказки на ночь уже транслируют гендерные стереотипы — художественное переосмысление этого процесса предлагают Лора Лэйн и Эллен Хоун в веселом сборнике на серьезную тему «Золушка и стеклянный потолок. И другие феминистские сказки». Неслучайно одним из самых заметных романов последнего времени стала антиутопия «Рассказ служанки» — в дивном новом мире Маргарет Этвуд у женщин нет вообще никаких прав, а лишь обязанности, главное из которых — деторождение.

Сегодня тема пробивания стеклянного потолка в мировой литературе встречается все чаще. Книжные эксперты сети «Читай-город» отмечают, что тренд на литературу о сильных и независимых с каждым годом только набирает популярность. Тому пример — успешно экранизированная история из послевоенного Неаполя «Моя гениальная подруга» Элены Ферранте. А еще книги, основанные на реальных событиях: «Уборщица» Стефани Лэнд, «Замок из стекла» Джаннетт Уоллс.

Пожалуй, главное преимущество современных женщин перед их предшественницами из 19 века — это масса наглядных примеров, доказывающих, что нет никаких преград, кроме внутренних. Будь ты супермоделью Мэй Маск или нищей матерью-одиночкой Стефани Лэнд — главное, быть «Женщиной, у которой есть план». И счастье не заставит себя ждать!

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