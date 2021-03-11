«Керамир» вашему дому!
Мир – это бескрайнее море возможностей. «Керамир» – это бескрайнее море выбора керамической плитки и сантехники для вашего ремонта.
На протяжении многих лет сеть магазинов «Керамир» работает, чтобы ваш ремонт был легким, а результат – красивым и уютным.
В марте этого года компания отмечает свое 10-летие. Как меняются предпочтения покупателей и как не просто пережить ремонт, но и получить от него удовольствие, знает руководитель сети магазинов «Керамир» Ирина Волчкова:
– Сегодня «Керамир» – это пять специализированных магазинов плитки и сантехники. Без преувеличения могу сказать, что в наших магазинах есть всё для обустройства стильной и комфортной ванной комнаты, от основных отделочных материалов до необходимых мелочей. Нашими партнерами являются топовые бренды керамической плитки и сантехники – KERAMA MARAZZI, Kerranova, Laparet, Aquatek, AM.PM, RАVAK, Aquanet, RIHO, IDDIS и т. д.
Просто зайдите в любой из наших магазинов – и будете впечатлены ассортиментом, разнообразием цветовой гаммы, стилей и форм. У нас представлены сотни коллекций плитки и керамогранита, сухие смеси для их укладки, сантехника и санфаянс, полотенцесушители, оборудование для теплого пола и многое другое. Наши покупатели могут приобрести все необходимое для ванны «под ключ», быть уверенными в качестве и оценить демократичность наших цен.
– Модная ванная-2021 – какая она?
– Тренды моды меняются, и сейчас все больше людей предпочитают современный стиль, спокойные оттенки преобладают над яркими, простота и минимализм преобладают над роскошью. Мы тоже следим за модой. Но подбираем ассортимент так, чтобы в нем были представлены как актуальные тенденции, так и традиционные, классические решения. Чтобы покупатель с любыми потребностями и идеями мог найти у нас всё для создания интерьера мечты. В ремонте очень важны сроки, поэтому наших клиентов мы не заставляем долго ждать: часть товаров представлена на собственных складах, а самые эксклюзивные варианты доставляются в короткие сроки.
– Хорошо, когда есть идеи по дизайну ванной. А если с этим сложности?
– Если есть сложности – приходите, поможем. Любой наш сотрудник – это эксперт в мире плитки и сантехники, покупатель может рассчитывать на грамотный совет и всестороннюю помощь в подборе товаров. Увидеть результат ремонта прямо сейчас, до покупки, позволяет услуга 3D-проектирования. Мы предоставляем её бесплатно. Сделаем 3D-модель интерьера с выбранной керамической плиткой, исходя из параметров вашего помещения, пожеланий по раскладке, цветам, использованию декоративных элементов. С помощью нашего 3D-проекта вы сможете визуализировать свой будущий интерьер и наглядно объяснить строителям свои желания.
– Компании уже 10 лет, многое достигнуто, к чему стремитесь дальше?
– У нас много целей как на ближайшее будущее, так и больших, стратегических. Будем развивать сеть в качественном и количественном аспектах: открывать новые точки, удобные для покупателей, расширять ассортимент, искать интересные бренды, улучшать сервис. Выстраиваем тесные отношения с производителями, чтобы предоставлять людям выгодные цены и спецпредложения. Постоянно работаем над тем, чтобы у наших клиентов был максимальный выбор – когда приходишь в магазин и находишь всё самое модное, интересное, красивое, отвечающее твоему вкусу и бюджету.
- Магазин «Керамир», Мосина, 2-б, тел. 70-08-22
- ТЦ «Наш дом», ул. Коминтиерна, 24-д (1 корпус, 1 этаж, место 110), тел. 70-60-65
- ТЦ «Мастер», ул. Мосина , 29 (павильон, 112), тел. 25-66-36
- ТЦ «Стройдвор», ул. Мосина, 4 (в центре, слева и справа), тел. 70-25-81
- ТЦ «Стройпарк», ул. Мосина, 6/1 (левая половина ТЦ), тел. 70-13-08