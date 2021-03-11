«Керамир» вашему дому!

На протяжении многих лет сеть магазинов «Керамир» работает, чтобы ваш ремонт был легким, а результат – красивым и уютным.

В марте этого года компания отмечает свое 10-летие. Как меняются предпочтения покупателей и как не просто пережить ремонт, но и получить от него удовольствие, знает руководитель сети магазинов «Керамир» Ирина Волчкова:

– Сегодня «Керамир» – это пять специализированных магазинов плитки и сантехники. Без преувеличения могу сказать, что в наших магазинах есть всё для обустройства стильной и комфортной ванной комнаты, от основных отделочных материалов до необходимых мелочей. Нашими партнерами являются топовые бренды керамической плитки и сантехники – KERAMA MARAZZI, Kerranova, Laparet, Aquatek, AM.PM, RАVAK, Aquanet, RIHO, IDDIS и т. д.

Просто зайдите в любой из наших магазинов – и будете впечатлены ассортиментом, разнообразием цветовой гаммы, стилей и форм. У нас представлены сотни коллекций плитки и керамогранита, сухие смеси для их укладки, сантехника и санфаянс, полотенцесушители, оборудование для теплого пола и многое другое. Наши покупатели могут приобрести все необходимое для ванны «под ключ», быть уверенными в качестве и оценить демократичность наших цен.

– Модная ванная-2021 – какая она?

– Тренды моды меняются, и сейчас все больше людей предпочитают современный стиль, спокойные оттенки преобладают над яркими, простота и минимализм преобладают над роскошью. Мы тоже следим за модой. Но подбираем ассортимент так, чтобы в нем были представлены как актуальные тенденции, так и традиционные, классические решения. Чтобы покупатель с любыми потребностями и идеями мог найти у нас всё для создания интерьера мечты. В ремонте очень важны сроки, поэтому наших клиентов мы не заставляем долго ждать: часть товаров представлена на собственных складах, а самые эксклюзивные варианты доставляются в короткие сроки.

– Хорошо, когда есть идеи по дизайну ванной. А если с этим сложности?

– Если есть сложности – приходите, поможем. Любой наш сотрудник – это эксперт в мире плитки и сантехники, покупатель может рассчитывать на грамотный совет и всестороннюю помощь в подборе товаров. Увидеть результат ремонта прямо сейчас, до покупки, позволяет услуга 3D-проектирования. Мы предоставляем её бесплатно. Сделаем 3D-модель интерьера с выбранной керамической плиткой, исходя из параметров вашего помещения, пожеланий по раскладке, цветам, использованию декоративных элементов. С помощью нашего 3D-проекта вы сможете визуализировать свой будущий интерьер и наглядно объяснить строителям свои желания.

– Компании уже 10 лет, многое достигнуто, к чему стремитесь дальше?

– У нас много целей как на ближайшее будущее, так и больших, стратегических. Будем развивать сеть в качественном и количественном аспектах: открывать новые точки, удобные для покупателей, расширять ассортимент, искать интересные бренды, улучшать сервис. Выстраиваем тесные отношения с производителями, чтобы предоставлять людям выгодные цены и спецпредложения. Постоянно работаем над тем, чтобы у наших клиентов был максимальный выбор – когда приходишь в магазин и находишь всё самое модное, интересное, красивое, отвечающее твоему вкусу и бюджету.