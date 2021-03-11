Выходные в Туле: 12-14 марта

12 марта в Concert Hall выступят авторы мегахитов «Прятки», «Девочка-война» и «Пустите меня на танцпол» — HammAli & Navai. Дуэт мощно заявил о себе в 2018 году и с тех пор активно штурмует всевозможные чарты.
13 марта в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Где взять актуальное образование?». Для тех, кто планирует смену профессии, но не знает с чего начать.
Для тех, кто уже начал, но учеба застопорилась через месяц после начала. Для тех, у кого были планы на 2021 год, но пока нет понимания, за что взяться.
13 марта в клубе Backstage пройдет юбилейный концерт Нейромонаха Феофана. Песнослов, гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан и его неизменные спутники диджей Никодим и медведь исполнят все свои треки в стиле древнерусского драма.
Когда: 14 марта, воскресенье, 17.00. Где: Тульская областная филармония. Стоимость: от 1200 рублей.
14 марта в Тульской областной филармонии в рамках ХXI международного фестиваля «Триумф джаза» состоится грандиозный гала-концерт, на котором выступят: звезда европейского джаза №1, трубач-виртуоз Тиль Брённер, один из самых востребованных пианистов нового поколения Эммет Коэн и его трио, выдающийся американский певец, гитарист и композитор Аллан Харрис, бессменный хедлайнер фестиваля – Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.
12 марта в культурном центре «Типография» пройдет концерт трио Павла Ершова. Гитарист и композитор Павел Ершов в компании барабанщика Даниила Морозова и контрабасиста Фёдора Фабера подготовили для вас увлекательный экскурс в самые далекие уголки души.
12 марта на сцене Backstage выступит группа Nagart. В этот вечер клуб содрогнётся от нового ЕР. А также группа везёт уникальную программу, состоящую из всех самых любимых песен предыдущих альбомов. Ну и синглы тоже не забудут.
Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция. Подробности на сайте.
13 мартаТульский экзотариум приглашает посетить государство Царевны-лягушки. Его населяют одни из самых удивительных созданий природы, соединяющие в себе две стихии. Яркие и неприметные, беззащитные и опасные, миниатюрные и огромные — всё это дети воды — лягушки.
Где: театр «Эрмитаж». Билеты можно купить поссылке.
14 марта в Тульском театре «Эрмитаж» состоится концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band. Это будет необычный концерт. Это будет концерт по заявкам. В сообществе коллектива «ВКонтакте» вы можете проголосовать за свою любимую мелодию.
14 мартаТульский цирк приглашает на Масленицу. Праздник начнется с веселой музыки. Народные гулянья откроют скоморохи, созывая всех к веселью. Зима, Весна и Масленица подготовят и проведут традиционные забавы: бег в мешках, перетягивание каната, конкурс частушек и плясунов.
Красавица и спортсменка Ксюша из города Лазурного на Черном море, как и многие девушки, мечтала найти своего принца. Но принц нашел ее сам. Только не один, а сразу три! Горячий полицейский, самоуверенный моряк и простодушный студент из Воронежа одновременно добиваются сердца Ксюши. В конце концов вокруг нее начинается настоящая война женихов, и ей нужно делать выбор. Но сердце красавицы всё время подсказывает ей разное. Мечтаешь о прекрасном принце? Бойся своих желаний, детка.
Неизвестный вирус угрожает мирному сосуществованию людей и инопланетян, попавших на Землю много лет назад. Роуз Керли возглавляет хорошо подготовленный отряд и направляется на вражескую планету, чтобы спасти человечество.