город
город
Регистрация
Выходные в Туле: 12-14 марта

Выходные в Туле: 12-14 марта

Концерты, лекции, футбол, спектакли и, конечно, Масленица — в нашем обзоре выходных.

На Масленицу у нас большая афиша мероприятий: смотрите ее по ссылке

 

Ария

Когда: 12 марта, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1800 руб. 

Ария

12 марта в Городском концертном зале состоится концерт легендарной рок-группы «Ария». Вот уже 35 лет группа «колесит по дорогам», как поётся в одной из их песен.
 
За эти годы в истории группы были и фантастические взлёты, и обидные падения, но, как и прежде, музыканты полны энергии и с радостью делятся ею с огромным количеством поклонников по всему миру.
 

HammAli & Navai

Когда: 12 марта, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2000 руб. 

12 марта в Concert Hall выступят авторы мегахитов «Прятки», «Девочка-война» и «Пустите меня на танцпол» — HammAli & Navai. Дуэт мощно заявил о себе в 2018 году и с тех пор активно штурмует всевозможные чарты.
 

Ликбез по взрослой жизни: Как не стать жертвой зависимостей

Когда: 13 марта, суббота, 14.00.

Где:  КЦ «Типография».
Свободный взнос. Регистрация по ссылке.

Ликбез по взрослой жизни: Где взять актуальное образование?

13 марта в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Где взять актуальное образование?». Для тех, кто планирует смену профессии, но не знает с чего начать. 

Для тех, кто уже начал, но учеба застопорилась через месяц после начала. Для тех, у кого были планы на 2021 год, но пока нет понимания, за что взяться.
 

Нейромонах Феофан

Когда: 13 марта, суббота, 20.00.

Где: Backstage.
Стоимость: от 1200 руб.

Нейромонах Феофан

13 марта в клубе Backstage пройдет юбилейный концерт Нейромонаха Феофана. Песнослов, гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан и его неизменные спутники диджей Никодим и медведь исполнят все свои треки в стиле древнерусского драма.
 

Игорь Бутман. Фестиваль «Триумф джаза»

Когда: 14 марта, воскресенье, 17.00.
Где: Тульская областная филармония.
Стоимость: от 1200 рублей.

Игорь Бутман. Фестиваль «Триумф джаза»

14 марта в Тульской областной филармонии в рамках ХXI международного фестиваля «Триумф джаза» состоится грандиозный гала-концерт, на котором выступят: звезда европейского джаза №1, трубач-виртуоз Тиль Брённер, один из самых востребованных пианистов нового поколения Эммет Коэн и его трио, выдающийся американский певец, гитарист и композитор Аллан Харрис, бессменный хедлайнер фестиваля – Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.
 

Джаз-клуб: трио Павла Ершова

Когда: 12 марта, пятница, 19.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 600 руб.

Джаз-клуб: Трио Павла Ершова

12 марта в культурном центре «Типография» пройдет концерт трио Павла Ершова. Гитарист и композитор Павел Ершов в компании барабанщика Даниила Морозова и контрабасиста Фёдора Фабера подготовили для вас увлекательный экскурс в самые далекие уголки души. 

 

Digimortal

Когда: 13 марта, суббота, 19.00.

Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: от 800 руб.

Digimortal

13 марта в тульском рок-клубе «М2» выступит рок-группа Digimortal. Digimortal – метал нового поколения. Вне моды. Вне трендов. Коллектив не держится за прошлое, а смотрит в будущее.
 

«Арсенал» – ЦСКА

Когда: 13 марта, суббота, 14.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» – ЦСКА

13 марта на Центральном стадионе состоится встреча 22-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА.

 

Nagart

Когда: 12 марта, пятница, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 500 руб.

Nagart

12 марта на сцене Backstage выступит группа Nagart. В этот вечер клуб содрогнётся от нового ЕР. А также группа везёт уникальную программу, состоящую из всех самых любимых песен предыдущих альбомов. Ну и синглы тоже не забудут. 
 

Исчезающие царевны

Когда: 13 марта, суббота, 18.00.

Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.
Подробности на сайте.

Исчезающие царевны

13 марта Тульский экзотариум приглашает посетить государство Царевны-лягушки. Его населяют одни из самых удивительных созданий природы, соединяющие в себе две стихии. Яркие и неприметные, беззащитные и опасные, миниатюрные и огромные — всё это дети воды — лягушки. 
 

Red Sparrow Band

Когда: 14 марта, воскресенье, 17.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Билеты можно купить по ссылке.

Red Sparrow Band

14 марта в Тульском театре «Эрмитаж» состоится концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band. Это будет необычный концерт. Это будет концерт по заявкам. В сообществе коллектива «ВКонтакте» вы можете проголосовать за свою любимую мелодию.
 

Масленица на площади цирка

Когда: 14 марта, воскресенье, 14.00.

Где: площадь у Тульского государственного цирка.

Масленица на площади Цирка

14 марта Тульский цирк приглашает на Масленицу. Праздник начнется с веселой музыки. Народные гулянья откроют скоморохи, созывая всех к веселью. Зима, Весна и Масленица подготовят и проведут традиционные забавы: бег в мешках, перетягивание каната, конкурс частушек и плясунов.
 

Шоу фонтанов «13 месяцев»

Когда: 13-14 марта, суббота-воскресенье, 12.00, 17.00.

Где: Тульский государственный цирк.
Купить билеты можно по ссылке.

Шоу фантанов «13 месяцев»

13-14 марта Тульский цирк приглашает на необычное шоу фонтанов «13 месяцев».
 
Действие будет происходить на уникальном манеже-сцене с незабываемым шоу фонтанов, увлекательным сюжетом и завораживающей атмосферой.
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Рашн Юг

Красавица и спортсменка Ксюша из города Лазурного на Черном море, как и многие девушки, мечтала найти своего принца. Но принц нашел ее сам. Только не один, а сразу три! Горячий полицейский, самоуверенный моряк и простодушный студент из Воронежа одновременно добиваются сердца Ксюши. В конце концов вокруг нее начинается настоящая война женихов, и ей нужно делать выбор. Но сердце красавицы всё время подсказывает ей разное. Мечтаешь о прекрасном принце? Бойся своих желаний, детка.
 

Скайлайн 3

Неизвестный вирус угрожает мирному сосуществованию людей и инопланетян, попавших на Землю много лет назад. Роуз Керли возглавляет хорошо подготовленный отряд и направляется на вражескую планету, чтобы спасти человечество.

 

Хороших выходных!

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 19:37 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле

Выходные в Туле

Авторская рассылка самых значимых событий выходного дня. Ваша личная афиша в одном письме.

Центр реабилитации и профилактики в Туле открывает набор на бесплатные занятия для детей
Центр реабилитации и профилактики в Туле открывает набор на бесплатные занятия для детей
Подборка книг: Женщины, у которых есть план
Подборка книг: Женщины, у которых есть план
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.