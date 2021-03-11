Выходные в Туле: 12-14 марта

12 марта в Городском концертном зале состоится концерт легендарной рок-группы «Ария». Вот уже 35 лет группа «колесит по дорогам», как поётся в одной из их песен.

За эти годы в истории группы были и фантастические взлёты, и обидные падения, но, как и прежде, музыканты полны энергии и с радостью делятся ею с огромным количеством поклонников по всему миру.