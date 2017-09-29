«Фрау Марта» отпраздновала Октоберфест и готовит целый букет осенних событий

Ресторан немецкой кухни будет удивлять гостей вкусными и необычными новинками в меню и интересными напитками мастеров Германии, Бельгии, Чехии и Австрии.

23 сентября в ресторане «Фрау Марта» прошло грандиозное празднование Октоберфеста. Гости праздновали, наслаждались разнообразием сортов традиционного напитка, вкусными закусками, подготовленными специально к этому празднику, и отдыхали душой и телом, участвуя в увлекательной программе с конкурсами и призами от Данилы Андрюшина. Вечер украшала живая музыка в исполнении Татьяны Ребровой, которая создала неповторимую атмосферу праздника.

Гости фестиваля, поддерживая добрую традицию «Фрау Марты», уже ставшую ежегодной, пришли на вечер в традиционных немецких костюмах. Это придало колорит празднику и еще больше погрузило всех в атмосферу немецкого паба.

Главным угощением фестивального вечера стал подарок от шеф-повара гостям: сочный, потрясающий окорок, приготовленный по особому рецепту.

Анна, управляющая рестораном «Фрау Марта»:

– Октоберфест у «Фрау Марты» прошел ярко и душевно, и всё благодаря нашим гостям. Но на этом мы не останавливаемся, будем продолжать радовать наших любимых гостей разнообразными событиями. Уже в сентябре мы запустили обновлённое меню, где предлагаем испробовать изыски немецкой кухни, уже полюбившиеся нашим посетителям и, конечно, абсолютно новые блюда, которые ждут вашей оценки. Помимо этого мы каждый месяц будем радовать вас особыми предложениями.

Например, в октябре мы приглашаем всех на Фестиваль стейков. Приоткроем завесу тайны… незабываемым вкусом, надеемся, вас поразит стейк акулы и стейк оссобуко.

Очень рекомендуем заглянуть в гости и попробовать!

Любители наших напитков смогут попробовать и оценить новые сорта, которые мы будем презентовать так же каждый месяц, а ещё будем проводить разнообразные розыгрыши и дарить подарки.

В промозглые ноябрьские дни «Фрау Марта» с теплом встретит своих гостей сытными блюдами. Мы осмелимся поэкспериментировать и разбавить привычные немецкие блюда гастролями русских самолепных пельменей и вареников. А наши горячие сезонные напитки отогреют ваше замёрзшее сердце, поднимут настроение и подарят доброе расположение духа. «Фрау Марта» приглашает на это вкусное предложение всех, кто любит уют и домашнюю кухню!

Стрит-фуд шагает по стране, и «Фрау Марта» не отстаёт. В декабре мы порадуем наших гостей необычными, но неизменно вкусными блюдами, которыми можно и нужно наслаждаться не только «на ходу»: бургер с сочной говяжьей котлетой, сыром чеддер и фирменным соусом, огненная тортилья с постной свининой, хот-дог с нежной куриной колбаской и соусом Вюрзих.

Отдельной гордостью ресторана являются вкуснейшие бизнес-ланчи по демократичной цене и настоящих «бюргерских» размеров.

Ну а как же в немецком ресторане без празднования Рождества? Уже сейчас мы приглашаем наших гостей встретить его с «Фрау Мартой». Вас ждёт новое праздничное меню, комплименты от шеф-повара, подарки, которые позволят почувствовать себя героем рождественской сказки.

Отдых в ресторане «Фрау Марта» — настоящее удовольствие!

Вас ждёт домашняя, уютная и доброжелательная атмосфера, яркие вечеринки, вкусные сорта любимых напитков и богатое разнообразие новинок и любимых блюд в меню.

Заказывайте уже сейчас новогодний корпоратив у «Фрау Марты» и проведите праздник весело и душевно.

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