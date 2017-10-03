Голосуем за лучшие тульские концертные площадки

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие концертные площадки, которые работают в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Какая концертная площадка в Туле вам нравится больше всего? Куда вы ходите с удовольствием, а где, на ваш взгляд, не очень уютно, удобно? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые концертные площадки,

делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара концертных площадок, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам учебное заведение, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.