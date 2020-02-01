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Как работает тульская таможня

Как работает тульская таможня

Мы подсмотрели, как проходит таможенный контроль и как проверяют товар, который въезжает на территорию Тульской области.

В Туле рядом с Московским железнодорожным вокзалом, на ул. Путейской, 23, уже 30 лет работает достаточно крупный таможенный пост. Сюда обязаны приезжать все машины с товаром, попадающие в зону деятельности тульского таможенного поста: то есть в Тулу, Щекинский, Ясногорский, Веневский, Арсеньевский и Алексинский районы.

Весь таможенный контроль делится на фактический и документальный. С бумагами работают люди в операционном зале.

Но сейчас документооборот почти полностью стал электронным, так что число инспекторов здесь сократилось с 40 до 17. К ним перевозчики обращаются только в случае проблем с цифровым оформлением.

– Основная работа тульского таможенного поста – фактический контроль, — рассказывает и. о. руководителя тульского таможенного поста Алексей Киселев. – Для этого здесь работает КПП. Грузовики приезжают круглосуточно и сразу на въезде подвергаются контролю. В день на таможенный пост приезжает до 30 транспортных средств.

Во время въезда на территорию поста все транспортные средства проходят через рамку стационарной системы «Янтарь» — установки для замера радиационного излучения.

Чтобы процедура прошла успешно, автомобиль должен ехать со скоростью не более 5 км/час. Если транспортное средство фонит, его помещают на специальную стоянку до приезда мобильной группы. Прибывший на место инспектор еще раз проверяет груз, замеряет облучение и выясняет, опасно ли оно для человека.

По словам сотрудников таможенного поста, критических нарушений уровня излучения за время работы они не выявляли ни разу.

Например, эта фура, оказавшаяся в «зоне отчуждения», перевозит керамические изделия, которые могут иметь естественный радиоактивный фон, не являющийся нарушением.

Каждое транспортное средство находится в зоне таможенного контроля до тех пор, пока не будет выпущена электронная декларация на товар.

Для того чтобы отпустить транспортное средство, многие фуры досматривают. Как правило, это происходит, если не хватает документов для таможенного оформления или товар требует досмотра по правилам фито-санитарного контроля.

Фуру подгоняют к дверям склада, и специалисты могут досмотреть весь товар или его часть. Определенный объем груза вынимают из фуры, взвешивают, проверяют содержимое упаковки, маркировку и т. д. Товар остается на складе до завершения процедуры.

Именно так и выявляют санкционные товары.

Одно из самых крупных выявленных нарушений последних лет на тульской таможне — попытка ввоза сразу полутора тонн санкционных помидоров и клубники.

Такие товары сразу же подлежат уничтожению.

Если нарушений не найдено, фура наконец получает зачетную пломбу и может двигаться дальше.

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