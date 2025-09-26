Слышать, чтобы жить полной жизнью: как в Туле производят слуховые аппараты

Накануне Международного дня глухих о том, как изготавливают слуховые аппараты, рассказала гендиректор компании «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

В последнее воскресенье сентября в России отмечается Международный день глухих. Это повод не только выразить поддержку людям с нарушением слуха, но и поговорить о технологиях, которые кардинально меняют их качество жизни. В условиях, когда многие зарубежные производители ушли с рынка, особенно важной становится работа отечественных компаний.

Компания «Октава Дизайн и Маркетинг» является технологическим партнером Госкорпорации Ростех, одно из ключевых направлений её работы – разработка и производство приборов, качественно влияющих на жизнь слабослышащих людей. Любовь Стальнова возглавляет компанию со дня её основания.

– Насколько, по вашим наблюдениям, изменилось в России отношение к проблемам слабослышащих людей за последние 5-10 лет?

– Наблюдая ситуацию изнутри отрасли, хочу отметить значительные положительные сдвиги в восприятии проблемы нарушения слуха. Население стало больше осознавать трудности, с которыми сталкиваются люди с глухотой. Осведомленность в проблематике способствует формированию культуры уважения и заботы. Рынок медицинских услуг и изделий стал более открытым к потребителям.

– Какие факторы способствуют развитию российского рынка слуховых аппаратов?

– В первую очередь, на развитие индустрии повлиял уход зарубежных компаний в 2022 году. Сейчас многие производители демонстрируют высокую степень локализации. Кроме того, появилось больше госпрограмм, поддерживающих разработку отечественной техники.

Согласно данным исследования «Анализ рынка слуховых аппаратов в России — 2025», сегодня индустрия характеризуется устойчивым ростом и улучшением технических характеристик аппаратов.

Эксперты предполагают, что среднегодовой прирост составит порядка 12%, что подтверждает стабильность и инвестиционную привлекательность сектора. Это обусловлено ростом количества людей с потерей слуха. Причины этого в повышении уровня шума в повседневной жизни и в увеличении количества людей пожилого возраста.

– Как ситуация с импортозамещением повлияла на вашу компанию и на рынок в целом?

–Для нас это стало и вызовом, и мощным драйвером развития. Мы смогли не только возродить производство, но и вывести на рынок конкурентоспособные устройства, которые сейчас поставляются в отделения Социального Фонда по всей России. Многие предприятия совершенствуют продукцию. «Октава ДМ», например, использует передовые методы цифровой обработки звука и новейшие алгоритмы шумоподавления. А наши специалисты оказывают всестороннюю поддержку пользователям: проводят консультации по правильному применению реабилитационного оборудования и обеспечивают техническое обслуживание.

– Насколько важна в этой работе поддержка государства?

– В условиях экономических изменений государство усиливает поддержку посредством масштабных госзакупок. Это важно не только для нас, но и для пациентов. Ведь таким образом они могут получить слуховой аппарат по специальной квоте от врача-сурдолога. Кроме того, наша работа полностью соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», одна из задач которого — внедрение цифровых технологий в здравоохранение.

– «Октава ДМ» возродила производство слуховых аппаратов в Туле. Насколько сложным был путь к созданию полноценного производственного цикла?

– Это был путь возрождения традиций и одновременного внедрения инноваций. Октава еще в 80-е годы XX столетия выпускала аналоговые слуховые аппараты, но затем эти компетенции были утеряны. Поэтому, начиная с 2019 года, нам пришлось практически с нуля создавать на исторической базе завода современное цифровое производство. Сегодня наши слуховые аппараты НОТА разрабатываются и собираются на собственной производственной базе. Это сложный, но абсолютно необходимый для технологического суверенитета процесс.

– Чем слуховые аппараты НОТА принципиально отличаются от зарубежных аналогов?

– В первую очередь мы делаем ставку на удобство для пользователей. В миниатюрном корпусе наших гаджетов объединены действительно передовые функции: беспроводные настройки, поддержка Bluetooth для подключения к смартфонам, адаптивное шумоподавление, автоматическое подавление шума ветра, а также мультинаправленный и фокусированный режим работы микрофонов для лучшего различения речи. Кроме того, мы обеспечили высокий уровень пылевлагостойкости по стандарту IP68. Это не просто устройства для усиления звука, это технологичные гаджеты для комфортной жизни.

– Какие главные задачи вы ставите перед компанией на ближайшее будущее?

– Наша ближайшая задача — это выпуск обновленных моделей слуховых аппаратов НОТА2 и НОТА3. Поступление моделей запланировано на конец этого года. Но мы не останавливаемся на достигнутом, планируем и дальше создавать современные модели. Мы находимся в постоянном контакте с медицинским сообществом, используем передовые наработки и опираемся на мнение специалистов. Но при этом стремимся соблюдать баланс, наши слуховые аппараты остаются доступными в цене.

– Что лично для вас и вашей компании является мотивацией в работе?

– Безусловно, это стремление сделать мир доступнее и комфортнее для тех, кто столкнулся с проблемами слуха. Сегодня мы предлагаем современные цифровые решения, основанные на инновационных методах обработки звукового сигнала. Создание слуховых аппаратов — это возможность изменить чью-то жизнь к лучшему. Возвращать людям способность полноценно общаться, учиться, работать и наслаждаться звуками окружающего мира — вот главная цель и миссия нашей команды.