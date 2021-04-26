IT-клуб Академии РУБИКОН: лето с пользой и удовольствием!

Летние каникулы – счастье для детей и головная боль для родителей: как организовать это время, чтобы ребенок отдохнул качественно, а не сидел с телефоном все дни напролет?

В Академии РУБИКОН каждое лето работает IT-клуб, где у ребенка будет интересный отдых, много общения и возможность сделать первые шаги в сфере IT.

Чем дети занимаются в IT-клубе?

Летний IT-клуб — это новый формат детского отдыха с занятиями и активным досугом. Ребенок откроет для себя увлекательный мир будущего, освоит на практике самые крутые IT-технологии.

В каждой смене есть несколько вариантов программы, в зависимости от возраста и увлечений ребенка.

Для юных айтишников (7−8 лет), которым нравится играть и собирать роботов

Здесь ребенок сделает первые шаги в увлекательный мир информационных технологий — создание компьютерных игр, робототехника, дизайн, а также подвижные игры и развивающие занятия.

По направлению «Программирование»:

ребенок узнает, как создаются алгоритмы в программировании;

научится самостоятельно разрабатывать компьютерные игры на платформах Kodu Game Lab и Scratch.

По направлению «Робототехника»:

создаст веселых роботов Lego WeDo и напишет первые программы для управления ими.

По направлению «Дизайн»:

познакомится с понятием 2D- и 3D-графика и сам создаст трехмерную модель своего любимого героя;

научится работать в графическом редакторе Krita и освоит «пиксель-арт»;

создаст свой уникальный принт — рисунок, который можно перевести на любимую одежду.

Для юных художников, которым нравится творить (9−14 лет)

Ваш ребенок своими руками создаст уникальные дизайн-проекты и научится использовать компьютер для реализации своих идей.

За десять дней ребята разовьют креативное и неординарное мышление через архитектуру и дизайн. И всё это — в современном цифровом формате. В этой смене ребенок:

познакомится с понятием 2D- и 3D-графика и сам создаст свою первую трехмерную модель;

разработает уникального персонажа для компьютерной игры;

создаст уникальные дизайн-проекты: постеры, стикерпарки, календари, обложки для fashion-журналов;

нарисует принты, которые затем можно перевести на любимую одежду и превратить ее в дизайнерскую футболку/толстовку;

научится писать интересные сценарии, освоит видеомонтаж, создаст блоги в Яндекс.Дзен, YouTube и TikTok.

Для ребят, увлеченных гаджетами и компьютерными играми (9−15 лет)

Это именно то, о чем мечтает ваш ребенок: школа блогера, создание компьютерных игр, робокреатив, дизайн, творческие мастер-классы и полезные тренинги.

По направлению «Программирование»:

ваш ребенок освоит теорию построения алгоритмов;

научится самостоятельно разрабатывать компьютерные игры на платформах Kodu Game Lab и GDevelop (в зависимости от возраста);

разработает уникальный тематический сайт.

По направлению «Робототехника»:

познакомится с робоплатформой Lego Mindstorms;

создаст и запрограммирует роботов;

напишет программы для управления роботами;

примет участие в соревновании на лучшего робота.

По направлению «Дизайн»:

познакомится с 3D-моделированием, создаст свою первую трехмерную модель и напечатает ее на 3D-принтере;

научится работать в графическом редакторе и нарисует в цифровом формате уникальные постеры;

создаст и распечатает уникальный принт — рисунок, который можно перевести на любимую одежду.

По направлению «Видеоблогинг»:

узнает секреты успешного старта в Youtube и Tik-Tok;

научится снимать видео и обрабатывать полученные ролики в видеоредакторах;

создаст блог в Яндекс.Дзен и научится писать интересные статьи.

Преподаватели Академии РУБИКОН знают, что нравится современным детям, поэтому все программы летнего IT-клуба направлены на получение новых навыков в сфере цифровых технологий, на прокачку Soft skills (навыков успешной личности) и на умение работать как индивидуально, так и в команде.

Хотите, чтобы ваш ребенок сделал первые шаги в IT уже сейчас? Запишите его в летний IT-клуб!

Дети всю смену просидят за партами?

Каникулы — для отдыха, и в Академии Рубикон вовсе не хотят превращать их в продолжение учебного года. Да, у детей будут занятия, но на них обучение IT-навыкам происходит в легкой игровой форме, с перерывами на физкультминутки, игры, квесты и общение.

Кроме того, ребят ждут интересные поездки, экскурсии, картинг, батутный центр, боулинг, лазертаг, аэротруба и самые интересные интерактивные музейные экспозиции (с учетом ситуации в стране и пожеланий родителей).

Смена в клубе — на полный день?

Возможны два варианта участия ребенка в IT-клубе:

- короткий день, до 14.00. В программе - мастер-классы по выбранному направлению;

- полный день, с 10.00 до 18.00. Ребенок посещает мастер-классы, экскурсии, поездки. Питание включено: чаепитие с печеньем и комплексный обед.

А если форс-мажор, пандемия или мы передумаем?

Оплачивая IT-клуб сейчас, вы гарантированно бронируете место для ребенка на выбранные вами даты. Если случится новый виток пандемии или у вас изменятся обстоятельства и планы, Академия вернет вам 100% суммы, не требуя никаких объяснений. Вы ничем не рискуете.

Смены в летнем IT-клубе проходят всё лето. Но чем ближе каникулы, тем меньше остается свободных мест. Сейчас еще можно выбрать удобные даты, а за несколько дней до начала каникул такой возможности уже не будет. Спланируйте летний отдых для ребенка заранее, тем более что раннее бронирование выгоднее по цене.

Моему ребенку понравится в летнем клубе?

Вы можете выяснить это прямо сейчас: приходите на мастер-класс в компьютерную Академию РУБИКОН! Записаться на него можно на сайте и в соцсетях Академии. На пробном занятии ваш ребенок создаст свою первую компьютерную игру и определится, по душе ли ему программирование и другие направления IT-сферы.

Академия РУБИКОН — это полноценное IT-образование. Дети изучают здесь программирование, дизайн, робототехнику. Многим ребятам обучение в Академии помогает выбрать будущую специальность, поступить в вуз и начать карьеру в IT.

В Академии дети осваивают серьезные IT-профессии. Например, этот студент стал разработчиком и самостоятельно создает собственные игры для компьютера и телефона.

Что говорят дети и родители о каникулах в IT-клубе?

Татьяна и дочь Соня – Хочется выразить благодарность организаторам и преподавателям клуба! Каждый день был по-своему интересным и познавательным, моя дочь Соня с большим удовольствием посещала занятия, несмотря на то, что это было время каникул.



После знакомства с основными направлениями, которые преподаются в Компьютерной Академии, Соня окончательно сделала выбор поступать сюда для более основательного изучения компьютерной грамотности. Спасибо за ваш профессионализм и умение зажечь в детях желание заниматься!

Алексей Панфилов, студент Академии – Я ходил в IT-лагерь РУБИКОНа и понял, что хочу здесь учиться. Мы создали роботов и программы для них, устроили битву роботов. Оказалось, это несложно и очень интересно. Я научился создавать игры, программировать роботов, рисовать в Paint. Мне всё нравится на занятиях, люблю приходить сюда. Здесь классная атмосфера, хорошие учителя. В будущем хочу стать робототехником или создавать игры.

Денис и дочь Стефания, студентка Академии – Случайно «ВКонтакте» увидели объявление РУБИКОНа с приглашением прийти на открытый урок. Пришли и узнали, что у Академии есть летний лагерь. Прежде чем записаться сюда, решили походить в лагерь, но на уроке нам так всё подробно объяснили, что мы не раздумывая записали дочку сразу и в лагерь, и в студенты.



Стефания в восторге, с 1 сентября она уже занимается полноценно. Дочь и мультики делает, и в фотошопе работает. Занятия два раза в неделю по 1,5 часа с перерывом, где можно попить чай с печеньем (всё предоставляется). Преподаватели очень располагают к себе, видно, что дети ходят сюда с большим удовольствием. После окончания Академии студенты овладеют профессией, которую выберут сами. Я считаю, это будущее для любого ребенка – зная программирование, при любой ситуации и обстановке в мире можно стать востребованным специалистом и хорошо зарабатывать.

Летний клуб Академии РУБИКОН — это уникальная возможность для ребенка в легкой игровой форме попробовать все направления обучения, погрузиться в IT-сферу, найти то, что его увлекает.

С летней смены в IT-клубе может начаться его будущее в IT!

Это будут незабываемые летние каникулы, наполненные новыми полезными знаниями и крутыми впечатлениями. Приходите!

Тула, ул. Епифанская, 54.

Телефон + 7 (4872) 711−711.

Инстаграм

ВКонтакте

Одноклассники

Сайт летнего IT-клуба