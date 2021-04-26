IT-клуб Академии РУБИКОН: лето с пользой и удовольствием!
Летние каникулы – счастье для детей и головная боль для родителей: как организовать это время, чтобы ребенок отдохнул качественно, а не сидел с телефоном все дни напролет?
В Академии РУБИКОН каждое лето работает IT-клуб, где у ребенка будет интересный отдых, много общения и возможность сделать первые шаги в сфере IT.
Чем дети занимаются в IT-клубе?
Летний IT-клуб — это новый формат детского отдыха с занятиями и активным досугом. Ребенок откроет для себя увлекательный мир будущего, освоит на практике самые крутые IT-технологии.
В каждой смене есть несколько вариантов программы, в зависимости от возраста и увлечений ребенка.
Для юных айтишников (7−8 лет), которым нравится играть и собирать роботов
Здесь ребенок сделает первые шаги в увлекательный мир информационных технологий — создание компьютерных игр, робототехника, дизайн, а также подвижные игры и развивающие занятия.
По направлению «Программирование»:
- ребенок узнает, как создаются алгоритмы в программировании;
- научится самостоятельно разрабатывать компьютерные игры на платформах Kodu Game Lab и Scratch.
По направлению «Робототехника»:
- создаст веселых роботов Lego WeDo и напишет первые программы для управления ими.
По направлению «Дизайн»:
- познакомится с понятием 2D- и 3D-графика и сам создаст трехмерную модель своего любимого героя;
- научится работать в графическом редакторе Krita и освоит «пиксель-арт»;
- создаст свой уникальный принт — рисунок, который можно перевести на любимую одежду.
Для юных художников, которым нравится творить (9−14 лет)
Ваш ребенок своими руками создаст уникальные дизайн-проекты и научится использовать компьютер для реализации своих идей.
За десять дней ребята разовьют креативное и неординарное мышление через архитектуру и дизайн. И всё это — в современном цифровом формате. В этой смене ребенок:
- познакомится с понятием 2D- и 3D-графика и сам создаст свою первую трехмерную модель;
- разработает уникального персонажа для компьютерной игры;
- создаст уникальные дизайн-проекты: постеры, стикерпарки, календари, обложки для fashion-журналов;
- нарисует принты, которые затем можно перевести на любимую одежду и превратить ее в дизайнерскую футболку/толстовку;
- научится писать интересные сценарии, освоит видеомонтаж, создаст блоги в Яндекс.Дзен, YouTube и TikTok.
Для ребят, увлеченных гаджетами и компьютерными играми (9−15 лет)
Это именно то, о чем мечтает ваш ребенок: школа блогера, создание компьютерных игр, робокреатив, дизайн, творческие мастер-классы и полезные тренинги.
По направлению «Программирование»:
- ваш ребенок освоит теорию построения алгоритмов;
- научится самостоятельно разрабатывать компьютерные игры на платформах Kodu Game Lab и GDevelop (в зависимости от возраста);
- разработает уникальный тематический сайт.
По направлению «Робототехника»:
- познакомится с робоплатформой Lego Mindstorms;
- создаст и запрограммирует роботов;
- напишет программы для управления роботами;
- примет участие в соревновании на лучшего робота.
По направлению «Дизайн»:
- познакомится с 3D-моделированием, создаст свою первую трехмерную модель и напечатает ее на 3D-принтере;
- научится работать в графическом редакторе и нарисует в цифровом формате уникальные постеры;
- создаст и распечатает уникальный принт — рисунок, который можно перевести на любимую одежду.
По направлению «Видеоблогинг»:
- узнает секреты успешного старта в Youtube и Tik-Tok;
- научится снимать видео и обрабатывать полученные ролики в видеоредакторах;
- создаст блог в Яндекс.Дзен и научится писать интересные статьи.
Преподаватели Академии РУБИКОН знают, что нравится современным детям, поэтому все программы летнего IT-клуба направлены на получение новых навыков в сфере цифровых технологий, на прокачку Soft skills (навыков успешной личности) и на умение работать как индивидуально, так и в команде.
Хотите, чтобы ваш ребенок сделал первые шаги в IT уже сейчас? Запишите его в летний IT-клуб!
Дети всю смену просидят за партами?
Каникулы — для отдыха, и в Академии Рубикон вовсе не хотят превращать их в продолжение учебного года. Да, у детей будут занятия, но на них обучение IT-навыкам происходит в легкой игровой форме, с перерывами на физкультминутки, игры, квесты и общение.
Кроме того, ребят ждут интересные поездки, экскурсии, картинг, батутный центр, боулинг, лазертаг, аэротруба и самые интересные интерактивные музейные экспозиции (с учетом ситуации в стране и пожеланий родителей).
Смена в клубе — на полный день?
Возможны два варианта участия ребенка в IT-клубе:
- короткий день, до 14.00. В программе - мастер-классы по выбранному направлению;
- полный день, с 10.00 до 18.00. Ребенок посещает мастер-классы, экскурсии, поездки. Питание включено: чаепитие с печеньем и комплексный обед.
А если форс-мажор, пандемия или мы передумаем?
Оплачивая IT-клуб сейчас, вы гарантированно бронируете место для ребенка на выбранные вами даты. Если случится новый виток пандемии или у вас изменятся обстоятельства и планы, Академия вернет вам 100% суммы, не требуя никаких объяснений. Вы ничем не рискуете.
Смены в летнем IT-клубе проходят всё лето. Но чем ближе каникулы, тем меньше остается свободных мест. Сейчас еще можно выбрать удобные даты, а за несколько дней до начала каникул такой возможности уже не будет. Спланируйте летний отдых для ребенка заранее, тем более что раннее бронирование выгоднее по цене.
Моему ребенку понравится в летнем клубе?
Вы можете выяснить это прямо сейчас: приходите на мастер-класс в компьютерную Академию РУБИКОН! Записаться на него можно на сайте и в соцсетях Академии. На пробном занятии ваш ребенок создаст свою первую компьютерную игру и определится, по душе ли ему программирование и другие направления IT-сферы.
Академия РУБИКОН — это полноценное IT-образование. Дети изучают здесь программирование, дизайн, робототехнику. Многим ребятам обучение в Академии помогает выбрать будущую специальность, поступить в вуз и начать карьеру в IT.
В Академии дети осваивают серьезные IT-профессии. Например, этот студент стал разработчиком и самостоятельно создает собственные игры для компьютера и телефона.
Что говорят дети и родители о каникулах в IT-клубе?
Татьяна и дочь Соня
– Хочется выразить благодарность организаторам и преподавателям клуба! Каждый день был по-своему интересным и познавательным, моя дочь Соня с большим удовольствием посещала занятия, несмотря на то, что это было время каникул.
После знакомства с основными направлениями, которые преподаются в Компьютерной Академии, Соня окончательно сделала выбор поступать сюда для более основательного изучения компьютерной грамотности. Спасибо за ваш профессионализм и умение зажечь в детях желание заниматься!
Алексей Панфилов, студент Академии
– Я ходил в IT-лагерь РУБИКОНа и понял, что хочу здесь учиться. Мы создали роботов и программы для них, устроили битву роботов. Оказалось, это несложно и очень интересно. Я научился создавать игры, программировать роботов, рисовать в Paint. Мне всё нравится на занятиях, люблю приходить сюда. Здесь классная атмосфера, хорошие учителя. В будущем хочу стать робототехником или создавать игры.
Денис и дочь Стефания, студентка Академии
– Случайно «ВКонтакте» увидели объявление РУБИКОНа с приглашением прийти на открытый урок. Пришли и узнали, что у Академии есть летний лагерь. Прежде чем записаться сюда, решили походить в лагерь, но на уроке нам так всё подробно объяснили, что мы не раздумывая записали дочку сразу и в лагерь, и в студенты.
Стефания в восторге, с 1 сентября она уже занимается полноценно. Дочь и мультики делает, и в фотошопе работает. Занятия два раза в неделю по 1,5 часа с перерывом, где можно попить чай с печеньем (всё предоставляется). Преподаватели очень располагают к себе, видно, что дети ходят сюда с большим удовольствием. После окончания Академии студенты овладеют профессией, которую выберут сами. Я считаю, это будущее для любого ребенка – зная программирование, при любой ситуации и обстановке в мире можно стать востребованным специалистом и хорошо зарабатывать.
Летний клуб Академии РУБИКОН — это уникальная возможность для ребенка в легкой игровой форме попробовать все направления обучения, погрузиться в IT-сферу, найти то, что его увлекает.
С летней смены в IT-клубе может начаться его будущее в IT!
Это будут незабываемые летние каникулы, наполненные новыми полезными знаниями и крутыми впечатлениями. Приходите!
Тула, ул. Епифанская, 54.
Телефон + 7 (4872) 711−711.