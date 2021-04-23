Вы купили дачу. Что дальше?

Заглавное фото: samo-stroi.ru.

Итак, вы стали владельцем земельного участка. С чего начать и что купить, чтобы быстро сделать дачу уютной и удобной? Инструкция – от компании «Сад-Тула».

Самое первое, что нужно сделать, - решить, как вы будете использовать участок. Хотите ли вы выращивать на ней овощи и ягоды или будете приезжать на дачу только для отдыха?

Следующий шаг – распланировать участок. Для этого не обязательны какие-то специальные программы: на листе бумаги нарисуйте, как будут проходить дорожки, где планируются постройки (домик, хозблок, туалет и душ). На остальной площади разместите необходимые вам дачные объекты, деревья и кустарники. Беседку и мангал – ближе к дому, качели и скамейки – в тени деревьев, и т. д.

Теперь давайте продумаем, что нужно купить для разных вариантов дачи.

Вариант 1: дача для урожая

Фото: bani-nsk.ru.

Первым делом решите, где будут стоять теплицы. На 6 сотках можно и нужно найти место для двух теплиц: в одной будут расти томаты и перцы, во второй огурцы.

Подумать о теплицах нужно уже сейчас, потому что еще две-три недели, и пора будет высаживать в них рассаду. Поэтому не медлите!

Выделите для теплиц хорошо освещенные зоны, чтобы растениям хватало солнечного света на протяжении всего дня. Расположите их так, чтобы вам удобно было организовать полив: запланируйте место для бочек с водой или подводку водопроводных труб/шлангов.

Оптимальные размеры теплицы - 3х4, а еще лучше – 3х6. Разные варианты теплиц по форме и площади можно увидеть на сайте «Сад-Тула» или в магазине на рынке «Слобода».

Теплица «Стандарт», от 14 900 руб.

Теплицы компания изготавливает на собственном производстве уже много лет и вывела идеальную формулу: прочный устойчивый каркас, надежный и долговечный поликарбонат.

Каркас теплиц сделан из цельногнутых дуг из стального профиля: это квадратная оцинкованная труба, расположенная с определенным шагом, чтобы конструкция выдерживала ветровую и снеговую нагрузку. Оцинкованные профиль не ржавеет, горизонтальные перемычки между дугами повышают прочность, качественный поликарбонат прослужит не меньше 10 лет.

Эта конструкция, разработанная специалистами «Сад-Тула», прошла все испытания уже не на одном дачном участке.

Особенно любимы тульскими дачниками теплицы «Стандарт» и «Кремлевская». Обе – полукруглой формы, ширина теплицы составляет 3 м, длины начинается с 4 м и до бесконечности: теплицу, как конструктор, можно легко «нарастить» до нужных вам размеров.

Теплица «Кремлевская», от 16 900 руб.

Теплица «Кремлевская» имеет усиленный каркас – он сделан из двойной стальной дуги для еще большей прочности и устойчивости.

В дополнение к теплицам рекомендуем приобрести автоматику для открывания форточек в теплице и для полива. Установив эти системы, вы навсегда забудете о таких заботах, как ежедневное открывание/закрывание форточек и полив растений: «умная» автоматика всё сделает за вас. Меньше работы – больше времени на отдых!

Остальную площадь участка распланируйте под грядки и клумбы. Советуем присмотреться к ограждениям для грядок и клумб: с ними на участке будет меньше грязи, сорняков и меньше работы, потому что обрабатывать такие грядки проще и быстрее обычных.

А для богатых урожаев выбирайте хорошие семена. «Сад-Тула» уже много лет работает с производителем семян «ЭЛИТагро»: они прекрасно всходят (всхожесть практически 100%!) и демонстрируют высокую урожайность.

Не забывайте об удобрениях. Если вы хотите обойтись без «химии» обратите внимание на органические удобрения: ваша земля скажем вам за них спасибо и вознаградит плодородием!

Оставьте хотя бы небольшую площадь на участке под зону отдыха. Здесь можно посеять газонную траву или выложить плитку и установить мангал: посмотрите, какие варианты есть на сайте. Мангал плюс небольшая обеденная группа – и вечером можно с комфортом отдохнуть от дачных трудов за вкусным ужином.

Вариант 2: дача для красоты и удовольствия

На такой даче каждый квадратный метр должен работать на комфорт! На въезде установите навес для автомобиля, чтобы было удобно выходить из машины даже в дождь. Навес может быть как отдельно стоящим, так и пристенным – тоже очень практичный вариант. Разные конфигурации навесов можно заказать в «Сад-Тула».

На фото справа - отдельно стоящий и пристенный навес.

Оба варианта продаются в «Сад-Тула».

Расположите по участку несколько клумб (они будут особенно красивы, если вы используете специальные короба), предусмотрите арки и перголы для крупных вьющихся, плетистых растений (роз, клематисов и др.) а остальную площадь засеять газонной травой.

Газонная трава бывает разной, в том числе неприхотливой, нетребовательной к солнцу,

не нуждающейся в частой стрижке.

Выбор газона сейчас настолько большой, что учитывает возможности и потребности любого дачника. В «Сад-Тула» есть медленнорастущий газон, которые не требует частой стрижки и особого ухода. Есть декоративный газон из смеси красивых трав, есть тенистый – покрытие будет густым и насыщенным даже при недостатке освещения. Бывает газон для игр, спорта – это более выносливые травы, стойкие к вытаптыванию.

На даче, предназначенной для отдыха, открываются огромные возможности для использования дачной мебели и приспособлений для приготовления пищи. Первым делом – беседка для отдыха и трапез на свежем воздухе. Огромный выбор беседок, а также столовых групп есть на сайте и в магазине «Сад-Тула».

Такая беседка «Стандарт» в «Сад-Тула» стоит всего 12 900 руб.

Все изделия изготовлены из специальных материалов, предназначенных для использования на улице: одни служат многие годы и не теряют первоначальную красоту.

По участку можно расположить несколько садовых скамеек, чтобы в разное время дня можно было принимать солнечные ванны или отдыхать в тени. И кончено, качели – в «Сад-Тула» столько из разновидностей, что вы точно не уйдете без покупки! Это и стандартные качели на 2-3 человек, и модные подвесные кресла-коконы, в которых так удобно полежать, отдохнуть с книгой или подремать. А как стильно они выглядят!

Качели-кокон: опора из металла, кресло из ротанга, подушка в непромокаемой обивке. Стоит недорого: от 7900 в «Сад-Тула»

Для пикников на свежем воздухе потребуется мангал (с крышей, дровницей, большой или маленький – выбирайте любой вариант на сайте). К мангалу – казан, чтобы готовить плов, блюда из мяса и овощей и десятки других кулинарных шедевров, которые в казане на открытом огне получаются изумительно вкусными.

В «Сад-Тула» продаются настоящие казаны – узбекские, чугунные, толстостенные. Только в таких можно приготовить правильный плов!

Еще один модный предмет для дачной гастрономии – тандыр, емкость из керамики, в которой на огне можно жарить вкуснейшие лепешки, готовить сочный шашлык.

Если на мангале мясо получается вкусным, то в тандыре оно еще вкуснее! Тандыры разных размеров и комплектующие к ним теперь тоже есть в ассортименте «Сад-Тула».

Вариант 3: комбо – огород и отдых

Чаще всего дачники выбирают именно такой вариант использования участка. Стандартные шесть соток можно поделить пополам и на огородной части разместить теплицу, 4-6 грядок, плодовые деревья и кустарники, а в зоне отдыха посадить декоративные растения, разбить пару клумб, посеять газон и установить беседку, мангал и/или тандыр. Где найти всё необходимое для такой дачи, вы уже знаете – в «Сад-Тула», конечно.

Как сэкономить?

Расходы на обустройство дачи можно снизить, если знать несколько секретов:

Покупайте у производителей. Приобретая дачные товары напрямую, вы экономите на торговых наценках. Например, «Сад-Тула» - это производитель теплиц, и здесь цены на них максимально выгодны. Узнайте о скидках и картах для постоянных клиентов. В компании «Сад-Тула» при заказе от 10 000 руб. вы получите дисконтную карту, с которой уже со второй покупки действует скидка от 10%. Можно купить теплицу, получить карту и остальные товары для дачи покупать со значительной выгодой. Пользуйтесь преимуществами онлайн-покупок. Если не ездить в магазин, а заказывать на сайте, вы сэкономите время и деньги на дорогу. Оформить заказ можно на сайте компании «Сад-Тула», а оплатить покупку после того, как товары доставят на ваш участок. Оформите рассрочку, если собственных средств на покупку не хватает. Конечно, можно взять кредит или оплатить покупку кредитной картой, но зачем, если есть возможность не переплачивать? В «Сад-Тула» рассрочка предоставляется без участия банков: сумма вашей покупки будет поделена на равные части, без процентов, комиссий и других переплат.





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