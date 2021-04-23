Вы купили дачу. Что дальше?
Итак, вы стали владельцем земельного участка. С чего начать и что купить, чтобы быстро сделать дачу уютной и удобной? Инструкция – от компании «Сад-Тула».
Самое первое, что нужно сделать, - решить, как вы будете использовать участок. Хотите ли вы выращивать на ней овощи и ягоды или будете приезжать на дачу только для отдыха?
Следующий шаг – распланировать участок. Для этого не обязательны какие-то специальные программы: на листе бумаги нарисуйте, как будут проходить дорожки, где планируются постройки (домик, хозблок, туалет и душ). На остальной площади разместите необходимые вам дачные объекты, деревья и кустарники. Беседку и мангал – ближе к дому, качели и скамейки – в тени деревьев, и т. д.
Теперь давайте продумаем, что нужно купить для разных вариантов дачи.
Вариант 1: дача для урожая
Фото: bani-nsk.ru.
Первым делом решите, где будут стоять теплицы. На 6 сотках можно и нужно найти место для двух теплиц: в одной будут расти томаты и перцы, во второй огурцы.
Подумать о теплицах нужно уже сейчас, потому что еще две-три недели, и пора будет высаживать в них рассаду. Поэтому не медлите!
Выделите для теплиц хорошо освещенные зоны, чтобы растениям хватало солнечного света на протяжении всего дня. Расположите их так, чтобы вам удобно было организовать полив: запланируйте место для бочек с водой или подводку водопроводных труб/шлангов.
Оптимальные размеры теплицы - 3х4, а еще лучше – 3х6. Разные варианты теплиц по форме и площади можно увидеть на сайте «Сад-Тула» или в магазине на рынке «Слобода».
Теплица «Стандарт», от 14 900 руб.
Теплицы компания изготавливает на собственном производстве уже много лет и вывела идеальную формулу: прочный устойчивый каркас, надежный и долговечный поликарбонат.
Каркас теплиц сделан из цельногнутых дуг из стального профиля: это квадратная оцинкованная труба, расположенная с определенным шагом, чтобы конструкция выдерживала ветровую и снеговую нагрузку. Оцинкованные профиль не ржавеет, горизонтальные перемычки между дугами повышают прочность, качественный поликарбонат прослужит не меньше 10 лет.
Эта конструкция, разработанная специалистами «Сад-Тула», прошла все испытания уже не на одном дачном участке.
Особенно любимы тульскими дачниками теплицы «Стандарт» и «Кремлевская». Обе – полукруглой формы, ширина теплицы составляет 3 м, длины начинается с 4 м и до бесконечности: теплицу, как конструктор, можно легко «нарастить» до нужных вам размеров.
Теплица «Кремлевская», от 16 900 руб.
Теплица «Кремлевская» имеет усиленный каркас – он сделан из двойной стальной дуги для еще большей прочности и устойчивости.
В дополнение к теплицам рекомендуем приобрести автоматику для открывания форточек в теплице и для полива. Установив эти системы, вы навсегда забудете о таких заботах, как ежедневное открывание/закрывание форточек и полив растений: «умная» автоматика всё сделает за вас. Меньше работы – больше времени на отдых!
Остальную площадь участка распланируйте под грядки и клумбы. Советуем присмотреться к ограждениям для грядок и клумб: с ними на участке будет меньше грязи, сорняков и меньше работы, потому что обрабатывать такие грядки проще и быстрее обычных.
А для богатых урожаев выбирайте хорошие семена. «Сад-Тула» уже много лет работает с производителем семян «ЭЛИТагро»: они прекрасно всходят (всхожесть практически 100%!) и демонстрируют высокую урожайность.
Не забывайте об удобрениях. Если вы хотите обойтись без «химии» обратите внимание на органические удобрения: ваша земля скажем вам за них спасибо и вознаградит плодородием!
Оставьте хотя бы небольшую площадь на участке под зону отдыха. Здесь можно посеять газонную траву или выложить плитку и установить мангал: посмотрите, какие варианты есть на сайте. Мангал плюс небольшая обеденная группа – и вечером можно с комфортом отдохнуть от дачных трудов за вкусным ужином.
Вариант 2: дача для красоты и удовольствия
На такой даче каждый квадратный метр должен работать на комфорт! На въезде установите навес для автомобиля, чтобы было удобно выходить из машины даже в дождь. Навес может быть как отдельно стоящим, так и пристенным – тоже очень практичный вариант. Разные конфигурации навесов можно заказать в «Сад-Тула».
На фото справа - отдельно стоящий и пристенный навес.
Оба варианта продаются в «Сад-Тула».
Расположите по участку несколько клумб (они будут особенно красивы, если вы используете специальные короба), предусмотрите арки и перголы для крупных вьющихся, плетистых растений (роз, клематисов и др.) а остальную площадь засеять газонной травой.
Газонная трава бывает разной, в том числе неприхотливой, нетребовательной к солнцу,
не нуждающейся в частой стрижке.
Выбор газона сейчас настолько большой, что учитывает возможности и потребности любого дачника. В «Сад-Тула» есть медленнорастущий газон, которые не требует частой стрижки и особого ухода. Есть декоративный газон из смеси красивых трав, есть тенистый – покрытие будет густым и насыщенным даже при недостатке освещения. Бывает газон для игр, спорта – это более выносливые травы, стойкие к вытаптыванию.
На даче, предназначенной для отдыха, открываются огромные возможности для использования дачной мебели и приспособлений для приготовления пищи. Первым делом – беседка для отдыха и трапез на свежем воздухе. Огромный выбор беседок, а также столовых групп есть на сайте и в магазине «Сад-Тула».
Такая беседка «Стандарт» в «Сад-Тула» стоит всего 12 900 руб.
Все изделия изготовлены из специальных материалов, предназначенных для использования на улице: одни служат многие годы и не теряют первоначальную красоту.
По участку можно расположить несколько садовых скамеек, чтобы в разное время дня можно было принимать солнечные ванны или отдыхать в тени. И кончено, качели – в «Сад-Тула» столько из разновидностей, что вы точно не уйдете без покупки! Это и стандартные качели на 2-3 человек, и модные подвесные кресла-коконы, в которых так удобно полежать, отдохнуть с книгой или подремать. А как стильно они выглядят!
Качели-кокон: опора из металла, кресло из ротанга, подушка в непромокаемой обивке. Стоит недорого: от 7900 в «Сад-Тула»
Для пикников на свежем воздухе потребуется мангал (с крышей, дровницей, большой или маленький – выбирайте любой вариант на сайте). К мангалу – казан, чтобы готовить плов, блюда из мяса и овощей и десятки других кулинарных шедевров, которые в казане на открытом огне получаются изумительно вкусными.
В «Сад-Тула» продаются настоящие казаны – узбекские, чугунные, толстостенные. Только в таких можно приготовить правильный плов!
Еще один модный предмет для дачной гастрономии – тандыр, емкость из керамики, в которой на огне можно жарить вкуснейшие лепешки, готовить сочный шашлык.
Если на мангале мясо получается вкусным, то в тандыре оно еще вкуснее! Тандыры разных размеров и комплектующие к ним теперь тоже есть в ассортименте «Сад-Тула».
Вариант 3: комбо – огород и отдых
Чаще всего дачники выбирают именно такой вариант использования участка. Стандартные шесть соток можно поделить пополам и на огородной части разместить теплицу, 4-6 грядок, плодовые деревья и кустарники, а в зоне отдыха посадить декоративные растения, разбить пару клумб, посеять газон и установить беседку, мангал и/или тандыр. Где найти всё необходимое для такой дачи, вы уже знаете – в «Сад-Тула», конечно.
Как сэкономить?
Расходы на обустройство дачи можно снизить, если знать несколько секретов:
- Покупайте у производителей. Приобретая дачные товары напрямую, вы экономите на торговых наценках. Например, «Сад-Тула» - это производитель теплиц, и здесь цены на них максимально выгодны.
- Узнайте о скидках и картах для постоянных клиентов. В компании «Сад-Тула» при заказе от 10 000 руб. вы получите дисконтную карту, с которой уже со второй покупки действует скидка от 10%. Можно купить теплицу, получить карту и остальные товары для дачи покупать со значительной выгодой.
- Пользуйтесь преимуществами онлайн-покупок. Если не ездить в магазин, а заказывать на сайте, вы сэкономите время и деньги на дорогу. Оформить заказ можно на сайте компании «Сад-Тула», а оплатить покупку после того, как товары доставят на ваш участок.
- Оформите рассрочку, если собственных средств на покупку не хватает. Конечно, можно взять кредит или оплатить покупку кредитной картой, но зачем, если есть возможность не переплачивать? В «Сад-Тула» рассрочка предоставляется без участия банков: сумма вашей покупки будет поделена на равные части, без процентов, комиссий и других переплат.
Тула, пр. Ленина, 169, строительный рынок «Слобода», павильон 96. Телефоны: (4872) 71−66−74, 8−953−957−8000.