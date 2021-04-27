Центр реабилитации и профилактики в Туле: на занятия всей семьей, дети – бесплатно

Пока родители занимаются в тренажерном зале или находятся на оздоравливающих процедурах, дети могут проводить время на гимнастике, массаже и тренажерах.

Что может быть лучше, чем проводить время всей семьей? Центр реабилитации и профилактики в Туле предлагает отличные условия для семейного отдыха. В центре можно поправить свое здоровье и поработать над фигурой: лечебные массажи, ЛФК, гидромассажи и многое другое.

Это не просто оздоровительный центр, здесь работают врачи с большим опытом работы, которые подберут процедуры, подходящие именно вам. Избавиться от лишних сантиметров на талии и целлюлита, а также восстановить функции опорно-двигательного аппарата помогут специалисты с медицинским образованием.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Также здесь работает тренажерный зал, в котором можно не только прокачать фигуру, но и восстановить здоровье на медицинских реабилитационных тренажерах.

Пока мама и папа занимаются укреплением здоровья, дети от 6 до 18 лет могут бесплатно заниматься гимнастикой, ходить на массаж и в тренажерный зал.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Младшая группа (6-10 лет) посещает занятия по понедельникам, средам и пятницам в двух группах – с 16.30 и с 17.30. Специалисты занимаются с ребятами гимнастикой и проводят занятия на тренажерах и массаж.

Старшая группа (10-18 лет) может заниматься в центре каждый день с 11.00 до 21.00 на тренажерах. В это же время доступен массаж.

Гимнастика для старшей группы проводится по вторникам и четвергам с 16.00.

Все занятия организованы по программе Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области.

Каждый ребенок имеет право на посещение группы в течение трех месяцев в году. В месяц доступны 12 занятий.

Все подробности и запись по телефону 47-63-91.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом