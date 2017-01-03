Туляк Даниил Костионов: Соседи готовы слушать, как я играю, даже ночью

Фото Алексея Пирязева.

Даниилу Костионову всего 14 лет, но уже сейчас на его счету множество музыкальных побед во всероссийских и международных конкурсах.

А совсем недавно Даня стал победителем конкурса Щёкинского района «Зажги свою звезду!», который проводит Благотворительный фонд семей Толстых, Топсе и Сокол.

Даню с малых лет воспитывали мама и бабушка. Они и отвели его в музыкальную школу.

Даниил с мамой

Топсе и Сокол оказали поддержку в развитии таланта.

- Сын очень рано научился говорить, ему было, наверное, около года, — улыбается мама Дани Оксана. — В три года он уже вовсю увлекся Моцартом: как только мы купили компьютер, Даня днями напролет сидел и слушал его композиции. Обычными игрушками сын не интересовался, только предметами, имеющими отношение к музыке, — свистками, барабанами, дисками. Тогда мы и решили отдать его в музыкальную школу на класс фортепиано.

В четыре года Даня впервые сел за пианино. После нескольких лет упорных тренировок мечта мальчика осуществилась: бабушка подарила ему инструмент.

- Играл целыми днями напролет, — вспоминает Оксана. — Буквально не могли оторвать Даню от пианино. Но однажды он пришел из школы и заявил: «Мама, я теперь буду играть на гармони».

Поначалу Оксана не восприняла увлечение сына всерьез, ведь гармонь, если честно, — не самый популярный инструмент. Но Даня влюбился в него, и, как оказалось, по-настоящему.

- Когда я учился в пятом классе, играл на домре, — рассказывает Даня. — И меня пригласили сыграть в оркестре. Пришел в коллектив, познакомился с ребятами. На первой репетиции я услышал странный незнакомый звук. Он был глубоким, переливающимся, сильным — намного мощнее, чем звучание домры. Оказалось, это гармонь. Я подошел к гармонисту и попросил дать поиграть. Нажимать на клавиши было легко после многих лет занятий на фортепиано, поэтому я сразу влился в процесс. Тогда и решил: хочу освоить этот инструмент.

Вот уже два года Даня учится играть на гармони в музыкальной школе № 1 им. Л. Н. Толстого и, судя по многочисленным победам в международных конкурсах, успешно. Даня посещает музыкальную школу шесть раз в неделю, занимается по пять часов в день.

- Из школы я сразу бегу домой, — говорит Даня. — Если успею пообедать — это счастье. Затем — в музыкалку. Часов в 9 возвращаюсь домой и делаю уроки, а перед сном — снова гармонь.

- Слава богу, соседи у нас хорошие, — подхватывает Оксана. — Разрешают Дане играть вплоть до полуночи. А летом даже говорят: «Что-то Данькино фортепьяно не слышно». «Так он еще и на гармони играет, — говорю, — а фортепьяно у нас в другой комнате стоит». «Пусть ближе к нам перемещается, — просят. — Так чудесно играет, что мы даже ночью слушать готовы».

У Дани дома – огромная стопка партитур.

Писать музыку он пробовал и сам, но пока это очень трудно.

Удивительно, но напряженный график никак не сказывается на отметках Дани в школе: в классном журнале — пятерки и четверки. Учителя хвалят, прогнозируют успешное будущее. Даня играет даже летом: весь июнь проводит в музыкальной школе, а в июле и августе занимается дома.

- Каждое воскресенье я присылаю видеоотчет своему преподавателю, — говорит Даня. — Она должна видеть, что я занимаюсь, совершенствую свои навыки, ведь в любом деле главное — постоянство, а в музыке — особенно. Но это не механическая работа, я действительно кайфую, когда играю.

Даня признается: гармонь — не совсем молодежный инструмент. Сейчас модно играть на гитаре, барабанной установке или клавишных, а вот гармонь… Про нее стали забывать.

С тем, что с этим инструментом нельзя стать душой компании, Даня не согласен. Гармонь компакт­на, мобильна, под ее звуки ноги сами пускаются в пляс.

Даниил играет на фортепиано с четырех лет.

В музыкальную школу его привели мама и бабушка.

Так почему бы не украсить ею какой-нибудь праздник?

- Мне по душе музыка, которую можно играть на гармони, — делится Даня. — Классика — это не просто то святое и вечное, о котором постоянно твердят в школе. Классика — это эмоции. Грусть, радость, тоска, ревность, страсть — когда эти чувства можно выразить с помощью звука, разве это не волшебство? И не нужно слов, не нужно мимики: музыка становится языком моей души.

На этом сокровенном языке «говорят» многие члены семьи Костионовых — дедушка и братья дедушки. А мама Дани поёт. Сейчас в репертуаре Дани этюды, кадрили, военные песни, концертные пьесы. Несмотря на успех, парень сильно волнуется перед каждым выступлением.

- Перед одним из конкурсов сын подходит ко мне и говорит: «Мама, я боюсь», — вспоминает Оксана. — Я смотрю на него и вижу, как он трясется. В жюри — больше 20 профессоров. Судей строже вряд ли можно найти. Но я просто напомнила Дане, что он играет не для кого-то, а для себя, для души. И он справился.

Дане осталось учиться в музыкальной школе два с половиной года. В будущем он планирует стать музыкантом. Сейчас Даня пытается подчинить себе новый инструмент — баян.

досье

Даниил Костионов родился 23 октября 2002 года в Щекино.

Учится в гимназии № 1 г. Щекино и в музыкальной школе № 1 им. Л. Н. Толстого .

Семья: мама Оксана Костионова, бабушка Валентина Самойлова.

Любимый фильм: «Пираты Карибского моря».

Любимая книга: Д. Глуховский «Метро 2033».

Любимое блюдо: салат «Цезарь».

Кумиры: композитор Евгений Дербенко и гармонист Павел Уханов.