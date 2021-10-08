Тульский экзотариум в лицах и мордах

Тульский экзотариум стал домом для более чем 2000 животных. Кроме того, здесь собрана одна из крупнейших в мире коллекций змей.

Недавно зоопарк отметил свой 34-й день рождения. Myslo расскажет о тех, без кого не было бы этого праздника, о тех, для кого экзотариум — не просто работа, а часть жизни.

кто работает в зоопарке?

Татьяна Моисеева, директор Тульского экзотариума:

– Мне однозначно повезло с работой. Как я мечтала в детстве, так и вышло. Пришла в экзотариум в 1992 году на должность младшего научного сотрудника. За столько лет успела поработать во всех отделах — в кормовом, герпетологическом, экспозиционном… Знаю каждого обитателя зоопарка.

Когда строили новое здание экзотариума, три года у меня не было отпуска. Мы постоянно получали животных, отдыхать было некогда.

Чтобы работать в экзотариуме, конечно, нужна любовь к животным. Многие понимают это по-своему: погладить, потикаскать. Но в первую очередь ты должен быть за них ответственным. За ними надо убирать, наблюдать, чувствовать их. Нужно понимать, что животные могут болеть, умирать. Надо быть готовым через это пройти.

Светлана Чубченко, заведующая выставочно-экспозиционным отделом:

– 14 лет назад после пединститута пошла работать экскурсоводом, затем стала методистом. Проводила курсы раннего развития для детей. Уникальность занятий была в том, что на них присутствовали животные.

Помню первый рабочий день, тогда на улице работал детский зоопарк. Коллеги мне показали, как правильно брать ящериц, змей. Дальше я должна была об этих животных рассказать маленьким посетителям. Ощущения, конечно, незабываемые — никогда раньше я не держала в руках змей. Поначалу было страшновато. Но понимаешь — рядом с тобой дети, и ты не можешь показать, что боишься, на тебе большая ответственность. Потом видишь восторженные глаза ребят, и всё остальное кажется ерундой. Страх проходит.

Я сразу решила, что останусь в экзотариуме. Понравился коллектив — молодой, дружный, веселый. Нравилось, что постоянно получаешь новую информацию. Люблю свою работу, считаю, что мне безумно с ней повезло.

Животные чувствуют твое отношение. В любом случае без любви к ним ты не задержишься надолго в экзотариуме. Каждый наш обитатель по-своему интересный и уникальный.

Ольга Терешкина, заместитель директора по научной работе:

– Увлекалась биологией сколько себя помню. Во втором классе заинтересовалась змеями, никогда не нравились пушистые животные. Это всё повлияло на будущую профессию.

Впервые приехала в экзотариум из Хабаровского края в 1992 году будучи студенткой первого курса. Разводила рептилий — работала с питонами и удавами. Потом ушла в медицинский институт, занималась экспериментами, но в итоге вернулась в зоопарк, когда открывали новую экспозицию. С мужем помогали завозить и заселять животных.

Сейчас занимаюсь научной деятельностью, курирую это направление. За столько лет было много интересных случаев, связанных с животными. Помню, как нам привезли мару (род грызунов из семейства свинковых). Она почти сутки не выходила из контейнера в вольер. Потом кто-то вспомнил, что в зоопарке, из которого ее привезли, она жила по соседству с морскими свинками. Они очень сильно шумят, свистят. Тут же принесли в вольер свинок из лаборатории, наша мара их услышала и вышла. Так и жила с этим семейством!

Елена Курлыкова, заведующая отделом развития:

– Я много лет проработала в СМИ, потом в одной крупной компании в другой сфере. Такой уж я человек, что не могу долго сидеть на одном месте, мне нужно постоянное движение. Найти новую работу помог случай. К нам в гости приехала родня мужа, и я решила сводить их в экзотариум. Пока они смотрели на животных, я встретила однокурсников — они работали в зоопарке. Разговорилась с ними, выяснилось, что им требуется маркетолог.

Меня приняли на работу. В первый день вышла курьезная ситуация. Мне показывали условия работы в старом здании экзотариума. А там, когда нет посетителей, по коридорам гуляют животные. Так вот, мне показывали мое рабочее место, и тут прямо в лоб мне врезался попугай!

Спустя время мы переехали в новый экзотариум. Руководство решило, что никакой я не маркетолог, а заведующая отделом развития. Так и появился мой отдел. Это та работа, на которую хочется приходить. Здесь никто не ограничивает мой полет фантазии. Команда у нас увлеченная, может, поэтому у нас всё получается. Здорово, что у нас есть возможность творить.

Илья Коршунов, заведующий зоологическим отделом:

– Мне всегда нравились животные. Когда я учился в 4-м классе, родители привели меня в экзотариум как юнната. Я помогал ухаживать за животными, потом решил, что останусь здесь работать. Набирался опыта от старших сотрудников, ездил в Московский зоопарк.

Всю жизнь занимаюсь змеями, никогда их не боялся. Общение с ними доставляет удовольствие. Для меня радостное событие, если змея отложила яйца, вывелись детеныши. Каждый мой подопечный — разный по характеру, есть более агрессивные, есть менее. Сейчас у меня около 300 взрослых змей. Есть успехи в разведении, адаптации новых видов.

Чтобы работать в экзотариуме, безусловно, должны быть любовь к животным, ответственность и понимание того, что ты делаешь.

Алена Акимова, экскурсовод и специалист по продвижению в соцсетях:

– В школе нравилось изучать биологию. Ребята шутили, что я пойду работать учителем, но никогда к этому не стремилась, профессия сложная. Приняла решение выучиться на архитектора. Ждала от этой профессии чего-то творческого, но на деле оказалось по-другому — много документации, постоянные стрессы... Поняла, что это не совсем то, чего я ожидала.

И тут маме на глаза попалось объявление о вакансии экскурсовода в экзотариуме. Я подумала: почему бы и нет? Опыт выступления на публике у меня есть — я много лет занималась в театральном кружке.

Меня приняли на работу, здесь я уже больше двух лет и ни секунды не жалею о своем выборе.

Сначала было очень сложно, чувствовала себя абсолютным профаном среди людей, которые окончили вузы по соответствующим направлениям.

Пришлось заново листать учебники зоологии, биологии, гуглить в интернете. Со временем пришла уверенность.

Думаю, без любви к животным нельзя работать в экзотариуме. У меня сложились особые отношения с крысой-блогером Васяткой. Узнаю его среди сотни белых крыс! Очень его люблю.

Дарья Маркина, кипер:

– Работать в экзотариуме я начала полгода назад. До этого приходила как волонтер, так как учусь на биоэколога. Когда шла на эту специальность, хотела спасать китов.

В экзотариуме в мои обязанности входит уход за животными, кормление, уборка вольеров. Сейчас я больше работаю с рептилиями и амфибиями, а первоначально – только с грызунами. Когда сказали, что буду работать со змеями, у меня был шок. Так непривычно, они непушистики и не теплые. Потом начала привыкать. Теперь это мои любимчики, даже хочу завести змею себе дома.

кто живет в зоопарке? Свинохвостый макак Министр

Миня, как ласково зовут питомца сотрудники экзотариума, приехал в Тулу из Харькова в 1993 году и моментально стал всеобщим любимцем. Нрав у Министра спокойный, он очень ориентирован на людей — к прекрасным дамам тянется с поцелуями, а вот шумные компании недолюбливает. У сотрудников экзотариума к Мине отношение особое — однажды он спас многих питомцев зоопарка при пожаре: первым почувствовав запах дыма, Министр начал метаться по вольеру и шуметь. Благодаря ему огонь удалось быстро заметить и локализовать, и многие питомцы были спасены. За свою бдительность Министр получил диплом первого в мире макака-пожарного. Минипиг Егорка Раньше Егор был домашним, но не ужился с мужем своей хозяйки и оказался в экзотариуме. Здесь он живет больше 15 лет, и за это время так сильно поправился, что определение «мини» к нему уже не подходит. Сотрудники экзотариума говорят, что Егорка очень сообразительный. Фенек Зорро Зорро прибыл в Тулу вместе со своей подружкой Чифой из Судана в 2013 году. Милые фенечки сразу полюбились тулякам. Много раз миниатюрные лисички становились победителями рейтинга Тульского экзотариума. К сожалению, Чифа уже умерла — скончалась от старости по естественным причинам. Крыса Васятка

Васятке уже больше двух лет. Больше всего на свете он любит тыквенные семечки и кататься на плече сотрудников.

Он известный блогер — «рассказывает» тулякам о жизни обитателей экзотариума.