Детские летние лагеря в Туле и области: где провести каникулы с пользой
Выбираем, куда можно ходить днём в Туле и куда отправиться на смену за городом, чтобы отдохнуть и научиться чему-то новому.
Лето — время, когда детям хочется гулять и отдыхать. А можно ли совместить каникулы, отдых и развлечения, которые принесут пользу? Предлагаем вам городские летние лагери, в которых дети в игровой и увлекательной форме смогут научиться иностранным языкам, созданию роботов, получат множество других полезных знаний и навыков.
Интерактивный детский лагерь «Магистрёнок»
Хотите подарить своему ребёнку возможность летом, в весёлой и лёгкой форме, в игре и во время отдыха пополнить свои знания и практические навыки в английском и французском языках? Записывайтесь в Интерактивный детский лагерь «Магистрёнок»!
Для ребят будут скомплектованы три возрастные группы:
- с 5 до 7 лет,
- с 7 до 12 лет,
- с 12 до 17 лет.
За лето в лагере пройдёт 6 учебных смен, с июня по сентябрь.
Смена длится 2 недели (10 рабочих дней).
Вы можете выбрать два варианта — длинные или короткие дни:
- Курсы полного дня с 09.00 до 18.00 — стоимость 12 000 руб.
- Курсы кратковременного пребывания с 09.00 до 14.00 — стоимость 7000 руб.
Так какие же занятия и развлечения приготовили для детей в этом лагере?
Все занятия будут проходить по комплексной образовательно-развлекательной программе. Учиться будет весело и нескучно!
- Нескучные занятия английским языком, направленные на развитие и улучшение разговорных навыков;
- Арт-студия, в которой дети смогут развить свои таланты, попробовав себя в лепке, работе с бумагой, рисовании, раскрашивании;
- Игры и квесты с использованием английского языка;
- Увлекательные экскурсии в музеи Тулы;
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Тематические мероприятия на английском языке;
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Вводные занятия разговорным французским языком;
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Знакомство с географией, культурой и традициями стран изучаемого языка.
Для ребят организовано вкусное и правильное питание, приготовленное на своей кухне.
Записывайте своих детей в Интерактивный детский лагерь «Магистрёнок»! Лето пройдёт увлекательно и с пользой!
Тула, ул. Смидович, 18
Тула, ул. Халтурина, 6А, оф. 316
HelloRobo
Уникальный городской РОБО-лагерь в самом центре Тулы.
В течение всего лета будет
6 тематических смен: космические, инженерные и научные. Выбери свою!
Одна смена длится 2 недели без учёта выходных с 08.30 до 18.30.
За 10 дней дети сделают свой робототехнический проект в зависимости от тематики смены и презентуют его родителям.
Кроме этого дети каждый день будут посещать спортивную школу радиоуправляемых автомобилей, где узнают всё об устройстве машин, научатся управлять их моделями на специальных трассах, дрифтовать и даже тюнинговать!
Каждый день прогулка на свежем воздухе в роскошном Кремлёвском саду, где большое раздолье для активного отдыха.
Двухразовое питание: комплексный обед в MamaMia + полезный полдник.
Пока дети не заняты роботами и машинами с опытными тренерами, они находятся под наблюдением двух воспитателей.
За детьми можно будет наблюдать с экранов мобильных устройств благодаря видеонаблюдению.
Также ребята будут ходить в кукольный театр, смотреть научные шоу и полезные фильмы.
И это всё в шаговой доступности!
- 1 смена: 04.06 - 15.06
- 2 смена: 18.06 - 29.06
- 3 смена: 02.07 - 14.07
- 4 смена: 16.07 - 27.07
- 5 смена: 30.07 - 10.08
- 6 смена: 13.08 - 24.08
Тула, Бухоновский пер., 8
8 (4872) 75-12-07
English Summer Camp
International Language School в очередной раз приглашает весёлых и находчивых любителей английского языка от 5 до 12 лет провести интересное и незабываемое лето!
И в этом году заявлена новая программа летнего лагеря BEST OF THE BEST.
Каждый день дети будут совершенствовать, улучшать и обогащать свои навыки, знания, умения и способности, удачно сочетая это с активностями, отдыхом и развлечениями!
English Summer Camp = лето в городе, лето с пользой!
Здоровье + отдых + спорт + много английского!
Лагерь расположен на территории частного детского сада «Радость моя»:
- собственная очень большая и обустроенная территория,
- летние веранды и разнообразное уличное оборудование позволяют гулять даже в дождь,
- обустроенные большие светлые помещения для интерактивного обучения и отдыха,
- просторные и уютные спальни,
- сертифицированные англоговорящие педагоги и вожатые,
- 4-разовое питание,
- своя кухня, профессиональные повара,
- в рационе много овощей и фруктов,
- медицинские книжки у всех сотрудников, обслуживающих детей,
- постоянное присутствие медработника,
- охрана и видеонаблюдение.
Стратегия дня:
Игры, развлечения, праздники, конкурсы, соревнования, весёлые интерактивные занятия, мюзиклы, театральные постановки, творчество и кино, и всё это — на английском языке. Плюс много свежего воздуха, спорта, общения и новых друзей!
Чему научится ваш ребёнок за смену в лагере:
- Разовьёт способность воспринимать и понимать английскую речь на слух;
- Научится использовать в речи множество наиболее часто употребляемых конструкций английского языка;
- Преодолеет страх общения на английском языке;
- Овладеет умением вступать в диалог и отвечать на вопросы на английском языке;
- Каждый день ребёнок будет узнавать что-то новое из разных сфер жизни: географии, экспериментирования, творчества, биологии и спорта, показывая свои новые знания и умения и доказывая самому себе, что он лучший во всём! BEST OF THE BEST!
Родители получают ежедневные фото- и видеоотчёты о прошедшем дне. После каждой смены – общее масштабное праздничное мероприятие.
В этом году будут работать два отряда. И три смены.
- I смена — с 18 июня по 29 июня (мест нет).
- II смена — со 2 июля по 13 июля (осталось три свободных места).
- III смена — с 16 июля по 27 июля (осталось четыре свободных места).
Время работы лагеря: с 09.00 до 18.00, с пн. по пт.
Добро пожаловать в
English Summer Camp!
Место проведения: Тула, ул. М. Горького, 16 (на территории детского сада «Радость моя»)
Звоните: 8 (4872) 79-27-37, 8 (4872) 25-33-43
Летняя программа международной школы BIG BEN INTERNATIONAL
Летняя языковая развивающая школа JACK HAMMER SUMMER CAMP
Что может быть лучше изучения иностранных языков летом, в окружении природы? Ежегодно для каждой смены летней языковой развивающей школы в пансионате «Шахтёр» JACK HAMMER SUMMER CAMP разрабатываются уникальные авторские программы.
В этой школе отдыхают и изучают английский и французский языки дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет. А опытные преподаватели помогают им снять языковой барьер на живых, увлекательных уроках.
Кроме изучения иностранных языков ребята ходят на пикники, посещают заповедники, музеи и другие замечательные места. Здесь проводят много разных конкурсов, где каждый ребенок сможет показать свои таланты и умения.
JACK HAMMER SUMMER CAMP — это не просто школа для детей и подростков с изучением иностранных языков, а целый волшебный мир игр, спортивных состязаний, увлекательных мероприятий, направленных на всестороннее развитие личности каждого ребёнка.
- 1 смена: 23 июня – 2 июля (смена длится 10 дней), английский язык.
- На 2-ю смену все места уже забронированы.
Детей ждут:
- Ежедневные тематические занятия иностранными языками в увлекательном формате «живых уроков» со штатными преподавателями школы Big Ben;
- По-настоящему интересные проекты, которые развивают творческие способности детей;
- Викторины и конкурсы, не оставляющие равнодушным никого;
- Выездные экскурсии;
- Пикники и дни рождения детей в теплой и дружеской атмосфере.
Школа будет проходить в посёлке Бунырёво с проживанием в пансионате «Шахтёр». Дети проведут отличные летние дни в фантастическом сосновом бору, на берегу реки Оки в окружении красивейших пейзажей.
Проживание — в 2-этажных корпусах, 3- и 4-местных номерах с удобствами на блок (в блоке 2 номера, санузел, холл-кухня).
Питание 4-разовое.
Преподаватели школы — квалифицированные специалисты, ответственные и добросовестные организаторы интеллектуальных туров и поездок за рубеж.
Что получат ребята?
- Незабываемое летнее приключение. Друзья, пикники, лето, солнце, изучение иностранного языка на свежем воздухе, игры, красочный фестиваль, дополнительные экскурсии и выезды. Потрясающие 10 дней отдыха, который ваши дети не забудут никогда.
- Всестороннее развитие и обучение. Живые уроки иностранного языка с акцентом на разговорный язык. Индивидуальный подход в обучении, исходя из уровня знаний. Дополнительные развивающие проекты на русском языке, мастер-классы с партнёрами, экскурсии.
- Безопасность. Школа имеет аккредитацию и проходит все необходимые проверки. Собственная территория, круглосуточная охрана, вход только по пропускам. Дети не плавают в Оке – это принципиальная позиция администрации руководства по вопросу безопасности.
- Оздоровление. Природа и чистый воздух! Дети настолько заняты интересными мероприятиями, что о компьютерных и телефонных играх они даже не вспомнят. 4-разовое санаторное питание – исключительно свежие продукты, сезонные фрукты и овощи.
- Социализация. Здесь ребята смогут влиться в коллектив, завести новых друзей. После этой школы дети становятся более самостоятельными и коммуникабельными. У них есть возможность проявить себя и в индивидуальной работе, и в работе в команде.
- Мероприятия. Конкурсы, викторины, пикники, дискотеки, театральные постановки – каждый день очень насыщенный и неповторимый. Всю смену дети вместе с преподавателями придумывают сценарии, репетируют номера для родителей, чтобы в последний день заезда удивить и порадовать их на концерте. Настоящий 100% креатив!
Чем отличается летняя языковая развивающая школа в «Шахтере» с Big Ben Int. от других школ?
- Родители всегда в курсе, что делают их дети в школе. Каждый день преподаватели выкладывают фото- и видеоотчёты в соцсетях. В конце смены все родители получат краткий отчёт о летнем отдыхе, чтобы можно было пережить приятные эмоции еще раз.
- Семейный командный квест. Заключительный день в каждой смене – это семейный день. Дети представят своим родителям фильмы о жизни в школе, которые они будут снимать. На протяжении всей смены, а также вместе с родителями примут участие в семейном увлекательном квесте.
- Колор-фест в конце каждой смены. В конце смены состоится потрясающий колор-фест: уникальный флешмоб с красками холи – краски смоются, эмоции – никогда!
Стоимость поездки на одного человека — 26 000 руб. + оплата трансфера.
В стоимость включено: уроки иностранного языка, 4-разовое питание, проживание, расходные материалы, обязательное страхование Ингосстрах.
Скидка на первую смену – 5000 руб.
8 (4872) 36-65-54, 8 (4872)57-02-90
Городская Британская школа профессий Jobs School
Городская Британская школа приглашает детей и подростков 6-9, 10-11 и 12-13 лет в летнюю школу.
В этом году летняя школа будет посвящена изучению профессий. Занятия совместят полезные знания и навыки с приятными играми и увлекательными путешествиями. Обучение будет проходить на английском языке в интересном, необычном формате.
Почему стоит прийти:
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Живые уроки английского языка. Ваш ребенок не забудет английский за лето! Будет совершенствовать его в игровой форме –легко и непринужденно. Этим летом тема Jobs School,
где каждый испытает на себе мощь популярных профессий.
Подходит для всех: начинающих, продолжающих изучение, а также готовящихся к школе. Таким образом, дети с раннего возраста изучают современную действительность на практике, а не на словах.
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Всестороннее развитие и лучшие места города. 100 % креатива!На мастер-классах от партнеров и творческих проектах дети реализуют свой потенциал. Каждый день прогулки, занятия на свежем воздухе и посещение экскурсионных площадок Тулы. Например, верёвочный парк в Likerka Loft, печать на 3D-принтере, детский игровой зал «ВКубе» и другие.
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Дружеская атмосфера и уют. Новые друзья и яркие эмоции. Атмосфера домашнего уюта, дружеская обстановка, настольные игры. Изготовление сладкой ваты и вкусных вафель. Этим летом ребята будут снимать собственный блог о Британской школе и с помощью преподавателей выкладывать ролики на канал YouTube, чтобы родители могли видеть видеоотчёты.
Какая польза:
- Повышение у детей интереса и положительной мотивации к изучению языка;
- Снятие языкового барьера;
- Расширение кругозора;
- Сертификат о прохождении курса в Британской школе;
- Занятия на свежем воздухе.
Какая радость:
- Утренняя зарядка на английском языке;
- Полезные кислородные коктейли и фиточай;
- Посещение самых интересных мест города;
- Снятие накопившегося за год напряжения и восполнение сил.
А какую пользу получат родители?
- Уверенность в том, что минимум две летних недели уж точно пройдут с пользой для вашего ребенка;
- Ребенок не только отдыхает, но и подтягивает знания языка;
- Уверенность в том, что ребенок проводит время на свежем воздухе и укрепляет здоровье;
- Удобное расположение школы в центре города;
- Индивидуальный подход к вашему ребенку;
- Заряд эмоций и хорошее настроение на целый учебный год.
Почему стоит прийти в Британскую школу профессий Jobs School?
- За 18 лет работы на образовательном рынке Тулы школа подтвердила свой профессионализм и ответственное отношение к делам;
- Преподаватели по-настоящему любят свое дело и, главное, ваших детей;
- Каждая смена неповторима и является авторской, специально разработанной коллективом школы;
- Живые уроки английского языка (нескучные и активные);
- Спортивные мероприятия;
- Необычные экскурсии;
- Съёмка собственного видеоблога о жизни в школе;
- Отчёты родителям (в завершении каждой смены);
- Семейный день (выпускной вместе с родителями).
А как же обед?
Обедать ребята будут у замечательных партнеров школы — в развлекательном комплексе Fusion. Дети получат вкусное, сытное и разнообразное питание. А после обеда игра в боулинг + аэрохоккей (бесплатно!).
Преподаватели лагеря — квалифицированные специалисты, ответственные и добросовестные организаторы интеллектуальных туров и поездок за рубеж.
Для вашего удобства предлагаются два варианта летней школы:
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Полный день с продлёнкой – 16 300 руб.
С 10.00 до 18.00 (включая второй завтрак, обед и полдник).
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Неполный день – 8000 руб.
С 10.00 до 14.00.
Каждый день для ваших детей в летней школе Jobs School станет незабываемым и будет насыщен эмоциями и яркими впечатлениями!
До 15 июня— скидка 3000 руб.
Школа проходит по адресу: Тула, ул. Советская, 56.
8 (4872) 36-65-54, 8 (4872)57-02-90