Детские летние лагеря в Туле и области: где провести каникулы с пользой

Лето — время, когда детям хочется гулять и отдыхать. А можно ли совместить каникулы, отдых и развлечения, которые принесут пользу? Предлагаем вам городские летние лагери, в которых дети в игровой и увлекательной форме смогут научиться иностранным языкам, созданию роботов, получат множество других полезных знаний и навыков.

Интерактивный детский лагерь «Магистрёнок»

Хотите подарить своему ребёнку возможность летом, в весёлой и лёгкой форме, в игре и во время отдыха пополнить свои знания и практические навыки в английском и французском языках? Записывайтесь в Интерактивный детский лагерь «Магистрёнок»!

Для ребят будут скомплектованы три возрастные группы:

с 5 до 7 лет,

с 7 до 12 лет,

с 12 до 17 лет.

За лето в лагере пройдёт 6 учебных смен, с июня по сентябрь.

Смена длится 2 недели (10 рабочих дней).

Вы можете выбрать два варианта — длинные или короткие дни:

Курсы полного дня с 09.00 до 18.00 — стоимость 12 000 руб.

Курсы кратковременного пребывания с 09.00 до 14.00 — стоимость 7000 руб.

Так какие же занятия и развлечения приготовили для детей в этом лагере?

Все занятия будут проходить по комплексной образовательно-развлекательной программе. Учиться будет весело и нескучно!

Нескучные занятия английским языком, направленные на развитие и улучшение разговорных навыков;

Арт-студия, в которой дети смогут развить свои таланты, попробовав себя в лепке, работе с бумагой, рисовании, раскрашивании;

Игры и квесты с использованием английского языка;

Увлекательные экскурсии в музеи Тулы;

Тематические мероприятия на английском языке;

Вводные занятия разговорным французским языком;

Знакомство с географией, культурой и традициями стран изучаемого языка.

Для ребят организовано вкусное и правильное питание, приготовленное на своей кухне.

Записывайте своих детей в Интерактивный детский лагерь «Магистрёнок»! Лето пройдёт увлекательно и с пользой!

Тула, ул. Смидович, 18

8 (4872) 70-06-21 , 8 (4872) 35-39-61

Тула, ул. Халтурина, 6А, оф. 316

centermag.su/magistrenok

HelloRobo

Уникальный городской РОБО-лагерь в самом центре Тулы.

В течение всего лета будет

6 тематических смен: космические, инженерные и научные. Выбери свою!

Одна смена длится 2 недели без учёта выходных с 08.30 до 18.30.

За 10 дней дети сделают свой робототехнический проект в зависимости от тематики смены и презентуют его родителям.

Кроме этого дети каждый день будут посещать спортивную школу радиоуправляемых автомобилей, где узнают всё об устройстве машин, научатся управлять их моделями на специальных трассах, дрифтовать и даже тюнинговать!

Каждый день прогулка на свежем воздухе в роскошном Кремлёвском саду, где большое раздолье для активного отдыха.

Двухразовое питание: комплексный обед в MamaMia + полезный полдник.

Пока дети не заняты роботами и машинами с опытными тренерами, они находятся под наблюдением двух воспитателей.

За детьми можно будет наблюдать с экранов мобильных устройств благодаря видеонаблюдению.

Также ребята будут ходить в кукольный театр, смотреть научные шоу и полезные фильмы.

И это всё в шаговой доступности!

1 смена: 04.06 - 15.06

2 смена: 18.06 - 29.06

3 смена: 02.07 - 14.07

4 смена: 16.07 - 27.07

5 смена: 30.07 - 10.08

6 смена: 13.08 - 24.08

Детская школа робототехники HelloRobo

Тула, Бухоновский пер., 8

8 (4872) 75-12-07

leto.hellorobo.ru

hellorobo.ru

English Summer Camp

International Language School в очередной раз приглашает весёлых и находчивых любителей английского языка от 5 до 12 лет провести интересное и незабываемое лето!

И в этом году заявлена новая программа летнего лагеря BEST OF THE BEST.

Каждый день дети будут совершенствовать, улучшать и обогащать свои навыки, знания, умения и способности, удачно сочетая это с активностями, отдыхом и развлечениями!

English Summer Camp = лето в городе, лето с пользой! Здоровье + отдых + спорт + много английского!

Лагерь расположен на территории частного детского сада «Радость моя»:

собственная очень большая и обустроенная территория,

летние веранды и разнообразное уличное оборудование позволяют гулять даже в дождь,

обустроенные большие светлые помещения для интерактивного обучения и отдыха,

просторные и уютные спальни,

сертифицированные англоговорящие педагоги и вожатые,

4-разовое питание,

своя кухня, профессиональные повара,

в рационе много овощей и фруктов,

медицинские книжки у всех сотрудников, обслуживающих детей,

постоянное присутствие медработника,

охрана и видеонаблюдение.

Стратегия дня:

Игры, развлечения, праздники, конкурсы, соревнования, весёлые интерактивные занятия, мюзиклы, театральные постановки, творчество и кино, и всё это — на английском языке. Плюс много свежего воздуха, спорта, общения и новых друзей!

Чему научится ваш ребёнок за смену в лагере:

Разовьёт способность воспринимать и понимать английскую речь на слух;

Научится использовать в речи множество наиболее часто употребляемых конструкций английского языка;

Преодолеет страх общения на английском языке;

Овладеет умением вступать в диалог и отвечать на вопросы на английском языке;

Каждый день ребёнок будет узнавать что-то новое из разных сфер жизни: географии, экспериментирования, творчества, биологии и спорта, показывая свои новые знания и умения и доказывая самому себе, что он лучший во всём! BEST OF THE BEST!

Родители получают ежедневные фото- и видеоотчёты о прошедшем дне. После каждой смены – общее масштабное праздничное мероприятие.

В этом году будут работать два отряда. И три смены.

I смена — с 18 июня по 29 июня (мест нет).

II смена — со 2 июля по 13 июля (осталось три свободных места).

III смена — с 16 июля по 27 июля (осталось четыре свободных места).

Время работы лагеря: с 09.00 до 18.00, с пн. по пт.

Добро пожаловать в

English Summer Camp!

Место проведения: Тула, ул. М. Горького, 16 (на территории детского сада «Радость моя»)

Звоните: 8 (4872) 79-27-37, 8 (4872) 25-33-43

Сайт

Инстаграм

ВК

Летняя программа международной школы BIG BEN INTERNATIONAL

Летняя языковая развивающая школа JACK HAMMER SUMMER CAMP

Что может быть лучше изучения иностранных языков летом, в окружении природы? Ежегодно для каждой смены летней языковой развивающей школы в пансионате «Шахтёр» JACK HAMMER SUMMER CAMP разрабатываются уникальные авторские программы.

В этой школе отдыхают и изучают английский и французский языки дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет. А опытные преподаватели помогают им снять языковой барьер на живых, увлекательных уроках.

Кроме изучения иностранных языков ребята ходят на пикники, посещают заповедники, музеи и другие замечательные места. Здесь проводят много разных конкурсов, где каждый ребенок сможет показать свои таланты и умения.

JACK HAMMER SUMMER CAMP — это не просто школа для детей и подростков с изучением иностранных языков, а целый волшебный мир игр, спортивных состязаний, увлекательных мероприятий, направленных на всестороннее развитие личности каждого ребёнка.

1 смена: 23 июня – 2 июля (смена длится 10 дней), английский язык.

На 2-ю смену все места уже забронированы.

Детей ждут:

Ежедневные тематические занятия иностранными языками в увлекательном формате «живых уроков» со штатными преподавателями школы Big Ben;

По-настоящему интересные проекты, которые развивают творческие способности детей;

Викторины и конкурсы, не оставляющие равнодушным никого;

Выездные экскурсии;

Пикники и дни рождения детей в теплой и дружеской атмосфере.

Школа будет проходить в посёлке Бунырёво с проживанием в пансионате «Шахтёр». Дети проведут отличные летние дни в фантастическом сосновом бору, на берегу реки Оки в окружении красивейших пейзажей.

Проживание — в 2-этажных корпусах, 3- и 4-местных номерах с удобствами на блок (в блоке 2 номера, санузел, холл-кухня).

Питание 4-разовое.

Преподаватели школы — квалифицированные специалисты, ответственные и добросовестные организаторы интеллектуальных туров и поездок за рубеж.

Что получат ребята?

Незабываемое летнее приключение. Друзья, пикники, лето, солнце, изучение иностранного языка на свежем воздухе, игры, красочный фестиваль, дополнительные экскурсии и выезды. Потрясающие 10 дней отдыха, который ваши дети не забудут никогда.

Всестороннее развитие и обучение. Живые уроки иностранного языка с акцентом на разговорный язык. Индивидуальный подход в обучении, исходя из уровня знаний. Дополнительные развивающие проекты на русском языке, мастер-классы с партнёрами, экскурсии.

Безопасность. Школа имеет аккредитацию и проходит все необходимые проверки. Собственная территория, круглосуточная охрана, вход только по пропускам. Дети не плавают в Оке – это принципиальная позиция администрации руководства по вопросу безопасности.

Школа имеет аккредитацию и проходит все необходимые проверки. Собственная территория, круглосуточная охрана, вход только по пропускам. Дети не плавают в Оке – это принципиальная позиция администрации руководства по вопросу безопасности. Оздоровление. Природа и чистый воздух! Дети настолько заняты интересными мероприятиями, что о компьютерных и телефонных играх они даже не вспомнят. 4-разовое санаторное питание – исключительно свежие продукты, сезонные фрукты и овощи.

Природа и чистый воздух! Дети настолько заняты интересными мероприятиями, что о компьютерных и телефонных играх они даже не вспомнят. 4-разовое санаторное питание – исключительно свежие продукты, сезонные фрукты и овощи. Социализация. Здесь ребята смогут влиться в коллектив, завести новых друзей. После этой школы дети становятся более самостоятельными и коммуникабельными. У них есть возможность проявить себя и в индивидуальной работе, и в работе в команде.

Здесь ребята смогут влиться в коллектив, завести новых друзей. После этой школы дети становятся более самостоятельными и коммуникабельными. У них есть возможность проявить себя и в индивидуальной работе, и в работе в команде. Мероприятия. Конкурсы, викторины, пикники, дискотеки, театральные постановки – каждый день очень насыщенный и неповторимый. Всю смену дети вместе с преподавателями придумывают сценарии, репетируют номера для родителей, чтобы в последний день заезда удивить и порадовать их на концерте. Настоящий 100% креатив!

Чем отличается летняя языковая развивающая школа в «Шахтере» с Big Ben Int. от других школ?

Родители всегда в курсе, что делают их дети в школе. Каждый день преподаватели выкладывают фото- и видеоотчёты в соцсетях. В конце смены все родители получат краткий отчёт о летнем отдыхе, чтобы можно было пережить приятные эмоции еще раз.

Каждый день преподаватели выкладывают фото- и видеоотчёты в соцсетях. В конце смены все родители получат краткий отчёт о летнем отдыхе, чтобы можно было пережить приятные эмоции еще раз. Семейный командный квест. Заключительный день в каждой смене – это семейный день. Дети представят своим родителям фильмы о жизни в школе, которые они будут снимать. На протяжении всей смены, а также вместе с родителями примут участие в семейном увлекательном квесте.

Заключительный день в каждой смене – это семейный день. Дети представят своим родителям фильмы о жизни в школе, которые они будут снимать. На протяжении всей смены, а также вместе с родителями примут участие в семейном увлекательном квесте. Колор-фест в конце каждой смены. В конце смены состоится потрясающий колор-фест: уникальный флешмоб с красками холи – краски смоются, эмоции – никогда!

Стоимость поездки на одного человека — 26 000 руб. + оплата трансфера.

В стоимость включено: уроки иностранного языка, 4-разовое питание, проживание, расходные материалы, обязательное страхование Ингосстрах.

Скидка на первую смену – 5000 руб.

8 (4872) 36-65-54, 8 (4872)57-02-90

JACK HAMMER SUMMER CAMP

bigbentula.ru

ВК

Инстаграм

Фейсбук

Городская Британская школа профессий Jobs School

Городская Британская школа приглашает детей и подростков 6-9, 10-11 и 12-13 лет в летнюю школу.

В этом году летняя школа будет посвящена изучению профессий. Занятия совместят полезные знания и навыки с приятными играми и увлекательными путешествиями. Обучение будет проходить на английском языке в интересном, необычном формате.

Почему стоит прийти: Живые уроки английского языка . Ваш ребенок не забудет английский за лето! Будет совершенствовать его в игровой форме – легко и непринужденно. Этим летом тема Jobs School,

где каждый испытает на себе мощь популярных профессий.

Подходит для всех: начинающих, продолжающих изучение, а также готовящихся к школе. Таким образом, дети с раннего возраста изучают современную действительность на практике, а не на словах.

Всестороннее развитие и лучшие места города. 100 % креатива! На мастер-классах от партнеров и творческих проектах дети реализуют свой потенциал. Каждый день прогулки, занятия на свежем воздухе и посещение экскурсионных площадок Тулы. Например, верёвочный парк в Likerka Loft, печать на 3D-принтере, детский игровой зал «ВКубе» и другие.

Дружеская атмосфера и уют. Новые друзья и яркие эмоции. Атмосфера домашнего уюта, дружеская обстановка, настольные игры. Изготовление сладкой ваты и вкусных вафель. Этим летом ребята будут снимать собственный блог о Британской школе и с помощью преподавателей выкладывать ролики на канал YouTube, чтобы родители могли видеть видеоотчёты.

Какая польза:

Повышение у детей интереса и положительной мотивации к изучению языка;

Снятие языкового барьера;

Расширение кругозора;

Сертификат о прохождении курса в Британской школе;

Занятия на свежем воздухе.

Какая радость:

Утренняя зарядка на английском языке;

Полезные кислородные коктейли и фиточай;

Посещение самых интересных мест города;

Снятие накопившегося за год напряжения и восполнение сил.

А какую пользу получат родители?

Уверенность в том, что минимум две летних недели уж точно пройдут с пользой для вашего ребенка;

Ребенок не только отдыхает, но и подтягивает знания языка;

Уверенность в том, что ребенок проводит время на свежем воздухе и укрепляет здоровье;

Удобное расположение школы в центре города;

Индивидуальный подход к вашему ребенку;

Заряд эмоций и хорошее настроение на целый учебный год.

Почему стоит прийти в Британскую школу профессий Jobs School?

За 18 лет работы на образовательном рынке Тулы школа подтвердила свой профессионализм и ответственное отношение к делам;

Преподаватели по-настоящему любят свое дело и, главное, ваших детей;

Каждая смена неповторима и является авторской, специально разработанной коллективом школы;

Живые уроки английского языка (нескучные и активные);

Спортивные мероприятия;

Необычные экскурсии;

Съёмка собственного видеоблога о жизни в школе;

Отчёты родителям (в завершении каждой смены);

Семейный день (выпускной вместе с родителями).

А как же обед?

Обедать ребята будут у замечательных партнеров школы — в развлекательном комплексе Fusion. Дети получат вкусное, сытное и разнообразное питание. А после обеда игра в боулинг + аэрохоккей (бесплатно!).

Преподаватели лагеря — квалифицированные специалисты, ответственные и добросовестные организаторы интеллектуальных туров и поездок за рубеж.

Для вашего удобства предлагаются два варианта летней школы: Полный день с продлёнкой – 16 300 руб.

С 10.00 до 18.00 (включая второй завтрак, обед и полдник). Неполный день – 8000 руб.

С 10.00 до 14.00.

Каждый день для ваших детей в летней школе Jobs School станет незабываемым и будет насыщен эмоциями и яркими впечатлениями!

До 15 июня— скидка 3000 руб.

Школа проходит по адресу: Тула, ул. Советская, 56.

8 (4872) 36-65-54, 8 (4872)57-02-90

BIG CITY CAMP

bigbentula.ru

ВК

Инстаграм

Фейсбук