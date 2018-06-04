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Знакомьтесь: сильные и смелые ребята из следж-хоккейной команды «Тропик»!

Фото Алексея Пирязева.

Знакомьтесь: сильные и смелые ребята из следж-хоккейной команды «Тропик»!

Эта статья – о невероятной силе духа юных спортсменов.

В Туле есть очень мужественные и сильные духом ребята. Они еще совсем юные, но уже успели столкнуться с серьезными проблемами здоровья. Вопреки всем и всему эти дети не опустили руки. У них активная и насыщенная спортивная жизнь. Речь идет о детской следж-хоккейной команде «Тропик».

У этих ребят нарушения опорно-двигательного аппарата, но для такого вида спорта это как раз не недостаток, а преимущество.

Следж-хоккей — аналог обычного хоккея, только спортсмен перемещается по льду на санках, а в руках вместо одной клюшки — две, у которых на одном конце находится металлическая насадка с зубьями для отталкивания ото льда и маневрирования.

Тульская команда — это 10 смелых и отважных ребят. Мы посетили тренировку юных спортсменов и своими глазами увидели, с каким удовольствием и рвением они выходят на лед.

Ольга Гаврилова и Диана Афонасова привели в следж-хоккей своих сыновей (обоих зовут Кириллами).

– Я увидела заметку о следж-хоккее в «Слободе». Новость была очень маленькой и скромной, но она почему-то мне бросилась в глаза. Почитала, заинтересовалась. Посмотрела ролик на Youtube, предложила сыну, и мы с ним сразу загорелись этой идеей! — рассказывает Диана. — В Туле пока не было этого вида спорта. Мы обратились к нашему протезисту, потому что у сына нарушения опорно-двигательного аппарата. Попросили контакты детишек, которые могли бы с нами заниматься. Вот мама Кирилла откликнулась, а позже мы собрали небольшую команду. С июня 2016 года мы начали усиленно тренироваться.

– Прогресс у детей огромный! — добавляет Ольга. — Сын стал сильнее физически. Мы общаемся с другими родителями, и все говорят: дети меньше стесняются своего порока, общаются с друг другом, на одной волне. Они не обсуждают проблемы со здоровьем, у них есть общие интересы, разговаривают о них. Дети больше в себе уверены и меньше внимания обращают на недостатки здоровья или тела. Не только здесь, но и в школе. К примеру, если раньше мой сын стеснялся ходить в шортах, потому что у него нога протезирована, то сейчас нет никаких переживаний по этому поводу.

Ольга и Диана рассказали, что команда «Тропик» показывает прекрасные результаты. Такие достижения мотивируют.

– Для наших детей это очень важно, это их жизнь, здесь они могут быть самими собой! Все проблемы забываются и исчезают на льду, — говорят мамы.

Людмила Александровна Кошелева привела в следж-хоккей свою внучку — десятилетнюю Вику Шерстянкину.

– Видимо, жизнь нас заставила сюда прийти. Нам обязательно нужно заниматься спортом, нельзя это забрасывать! Надо развивать руки, плечи… Вика не так давно пришла в следж-хоккей — в октябре 2017 года. Но у нее есть огромный прогресс. Помимо физической подготовки спорт помогает общаться с ребятами.

Председатель Федерации хоккея Тульской области Владимир Гуляев:

Владимир Гуляев

Владимир Гуляев

– Детская следж-хоккейная команда «Тропик» была создана в 2016 году при поддержке Фонда «Перспектива» и Федерации хоккея Тульской области. На данный момент у нас занимаются 10 детей с поражением опорно-двигательного аппарата.

У нас постоянно проходят товарищеские игры с другими командами. На днях вернулись из Чебоксар, где открылась новая детская команда по следж-хоккею.

Мы развиваем детский следж-хоккей в Тульской области при поддержке Фонда Тимченко. Помимо «Тропика» у нас есть команда в Алексине. Перспективы хорошие. У нас есть несколько ребят, которые достигли отличного уровня развития в хоккее в свои начальные годы! Главный тренер паралимпийской сборной сказал, что если дети будут заниматься в таком ключе, то станут первыми претендентами в национальную команду.

Пока мы общались с родителями в раздевалке, дети увлеченно друг с другом разговаривали о хоккее. Слышали бы вы, с каким восторгом ребята вспоминали недавний свой матч в Чебоксарах, где разгромили сборную Москвы со счетом 14:0! Мало таких спортсменов, у которых глаза горят, как у этих ребят.

Вика Шерстянкина, 10 лет:

– Я учусь в 4-м классе. Мой любимый предмет — ИЗО, я хорошо рисую. Мне очень нравится заниматься хоккеем. Люблю забивать голы, бывает иногда, что промахиваюсь. Команда у нас дружная. Я смотрю хоккей и по телевизору.

Кирилл Афонасов, 10 лет:

– Я здесь занимаюсь два года, и мне очень нравится. В команде я центральный нападающий. Много забиваю голов. Например, в Чебоксарах я забил четыре гола. Я вообще много тренируюсь и даже дома (поднимаю штангу). Часто смотрю хоккей по телевизору. Мои любимые команды — сборная России и «СКА». Кумир — Илья Ковальчук, он делает хорошие финты. Я тоже умею уже их делать. У нас команда дружная, хороший тренер, всё объясняет, показывает.

Свисток тренера, и юные спортсмены отправились на лед – задерживаться нельзя. Дети получили установку от своего наставника и с невероятной увлеченностью выполняли задания.

Тренер команды Александр Денисов:

Александр Денисов

– У нас занимаются дети от 8 до 11 лет. Тренировочный процесс два раза в неделю — ребята занимаются по полтора часа на льду. Мы уделяем огромное внимание катанию, ведь это одна из важных составляющих хоккея. Уже потихоньку делаем различные упражнения, начинаем тактическую подготовку.

Дети, которые у нас занимаются, идут на тренировки с удовольствием. У ребят хорошо развит корпус. Мы порекомендовали им еще заниматься плаванием. Это способствует хорошей подготовке.

Сейчас юные туляки готовятся к всероссийскому турниру, который пройдет в конце ноября — начале декабря в Санкт-Петербурге.

открыт набор

Для детей с поражением опорно-двигательного аппарата открыт набор в следж-хоккейную команду. Занятия, форма и оборудование — бесплатно.

Ледовая арена «Тропик» (Тула, ул. Демьянова, 26-б). Телефон 8 (4872) 71-05-25. E-mail: info@arena-tropic.ru.

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Детская следж-хоккейная команда "Тропик", Фото: 56
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 10:12 +4
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