В Туле прошла вторая областная олимпиада по ментальной арифметике

фото Дмитрия Дзюбина.

Пятнадцать победителей в составе сборной отправятся в ближайшее время в Минск для участия в международных соревнованиях.

Организатором олимпиады выступил центр развития интеллекта «Абакус». На олимпиаду съехались дети со всей области, участников было около ста человек. Для них предлагалась серия заданий, на выполнение которых отводилось не более трех-пяти минут, чтобы решить десятки примеров.

Для среднестатистических школьников выполнить все задания было бы просто нереально, но только не для учеников центра «Абакус». Участники чемпионата, возраст которых от 4 до 15 лет, доказали, что с такой задачей могут справиться абсолютно все.

Участники решают задания с помощью абакуса — и в зале вместо напряженной тишины стоит тихое жужжание: ребята с огромной скоростью передвигают бусинки счетов и меньше чем за десять секунд уже знают ответ, записывают и переходят к следующему. Поражающая скорость решения для зрителя, который никогда такого не видел.

Одно из испытаний — флеш-чемпионат, участники которого соревновались в ментальном счете. Что представляет собой флеш-чемпионат? Перед глазами интерактивных участников монитор, на который выводится задание, но не полностью, а всего лишь по одному числу. Всего примера не видно, и это значительно усложняет задачу. Трудности добавляет и то, что число видно всего лишь доли секунды, а после его сменяет новое с новым математическим знаком. Числа стремительно сменяют друг друга, но дети должны успеть посчитать и записать ответ. Если он правильный, то участник переходит в следующий этап, если нет, то выбывает из чемпионата. Задания выводятся на интерактивную доску всего лишь по одному числу, рядом с которым указан математический знак.

Руки деток сразу же взлетают вверх, пальцы быстро двигаются, загибаясь и разгибаясь, являясь наглядным отражением скорости мыслительного процесса. Ученики «Абакуса» привыкли так считать. Но это не обычный счет на пальцах в пределах десяти — такая техника позволяет ребятам выполнять сложные математические действия даже с четырехзначными числами всего за несколько секунд и без калькулятора.

В школе я не могла пожаловаться на трудности в изучении точных дисциплин, но с выполнением этого задания потерпела полное фиаско — не успевала так быстро считать. В итоге меня обошли даже дошкольники.

Вдоль стены на стульях сидят родители: наблюдают за процессом и, естественно, волнуются за своих деток. Пока идет чемпионат, мы попросили их поделиться своими впечатлениями от центра ментальной арифметики «Абакус».

Наира Андреева – На обучение в центре «Абакус» нас подвигла телепередача, участниками которой были дети – они считали очень быстро, что не могло не вызвать удивления. Пришли в центр, и Ярославу понравилось. Мы на какие только курсы не ходили и все бросали, а тут он сказал: «Я буду ходить». Педагоги развивают у детей логику, воображение, то есть и правое, и левое полушарие. На контрольных теперь он может решать все примеры со звездочкой. С начала их учили счету на абакусе, а потом уже ментальному счету – в уме. Сложно было поначалу представлять числа, но сейчас уже всё это позади. Сын ходит сюда с удовольствием.

Альбина Умирова с 6-летним сыном Андреем Прищепой:

– Занимаемся девять месяцев. У меня ребенок очень характерный и активный, но даже дома он стал более спокойный. После первого-второго занятия он сказал, что это его «любимый абакусик». Успехи в математике прекрасные, теперь он лучше всех справляется с заданиями. Приходит домой и не забывает делать домашнее задание, хотя в школу мы еще не ходим. Мы пришли сюда для того, чтобы сыну легче было учиться в школе. Моей главной целью была усидчивость, потому что с его непоседливым характером было бы сложно учиться. Но теперь результат налицо, мы довольны.

Наталья Старикова – Увидели по телевизору и решили тоже попробовать. Пришли сначала в другой центр, потом перешли в «Абакус» и не пожалели. Нам нравится, успехи есть. Иван учится в шестом классе, учитель по математике начала хвалить его. Легче стало на контрольных вычисления производить с большими числами. Ему действительно нравится ходить на занятия в центр.

По итогу флеш-чемпионата были названы семь победителей в каждой категории:

Окроян Роза, 7 лет

Позднякова Евгения, 13 лет

Целыковская Вероника, 13 лет

Энвер Ильдар, 5 лет

Ахметов Рустам, 11 лет

Гузеева Катя, 8 лет

Винс Денис, 7 лет

Валерия Сычёва – Следующий этап для победителей – олимпиада в Минске. Для учеников центра это уже четвертая международная олимпиада, и с каждой из них тульская команда «Абакус» возвращается с призовыми местами, – рассказывает руководитель и педагог центра интеллектуального развития «Абакус» Валерия Сычёва. – Летом, кстати, занятия у нас не прекращаются. Для желающих мы организовываем тематическую смену по ментальному счету на базе одного из загородных лагерей. В этом году едем в Сочи на море. За смену дети успевают отдохнуть, провести весело время и повысить уровень знаний.

Центр интеллектуального развития «Абакус» позволяет научить детей быстро считать буквально через два месяца после начала занятий. Более того, они успешно участвуют и побеждают в крупных турнирах по ментальной арифметике. Большинство хочет научить детей считать, но ментальная арифметика даёт отличные «побочные эффекты», которые всегда радуют родителей. Программа включает в себя упражнения на память, внимание, логику, аналитические способности. Арифметика учит дисциплине, и на занятиях спокойно сидят и считают даже самые неусидчивые и гиперактивные дети. Развивая интеллектуальные способности, мы формируем прочную основу для успешной учёбы, и оценки в школе постепенно улучшаются.

Ментальная арифметика позволяет развивать творческие, познавательные и интеллектуальные способности у детей как дошкольного, так и школьного возраста, что способствует раскрытию их потенциала.

В Центре ментальной арифметики «Абакус» занимаются дети от 4 до 16 лет.

На начальных этапах занятий по методике ментальной арифметики используется абакус (счеты). А дальше дети производят вычисления в уме, создавая мысленный образ абакуса.

Ментальная арифметика способствует:

Развитию межполушарного взаимодействия;

Развитию навыков быстрого счета и наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала;

Развитию уверенности в собственных силах;

Улучшению внимательности и концентрации внимания;

Развитию способностей к изучению иностранных языков.

Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике Abakus является комплексное развитие ребенка. Чтобы развить математические способности, на занятиях используют задания на логику и пространственное мышление. С помощью развивающих игр тренируют смекалку, внимание и наблюдательность. Работа в группе помогает детям улучшить навыки коммуникации и взаимодействия. Занятия способствуют развитию внутренней мотивации обучения.

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