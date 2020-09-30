Беременность и роды по ОМС

Тест показал долгожданные две полоски — что теперь? Как получить всю необходимую информацию, медицинскую помощь и заботу во время беременности и не разориться? В статье подробно расскажем, что положено беременным по ОМС в 2020 году.

Обменная карта беременной

Главный документ будущей мамы после паспорта и полиса ОМС — её обменная карта. В обменной карте есть три блока: общая информация о беременной, результаты анализов и данные о родоразрешении. Карту заводят в женской консультации, где женщина встает на учет по беременности — и там же заполняют первые два блока.

Начиная с 20-22 недели женщинам рекомендуют забрать карту из женской консультации на руки и всегда носить с собой вместе с паспортом и полисом. Тогда в случае, если понадобится медицинская помощь или роды начнутся раньше срока, акушеры-гинекологи узнают из карты всю информацию о ходе беременности.

Без обменной карты рожать тоже можно, но поскольку результатов исследований на инфекции у роженицы нет, принять её смогут только в абсервационном/инфекционном отделении роддома. В таких отделениях довольно строгий распорядок и запрещены любые посещения.

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Выбираем женскую консультацию и врача

Самый простой способ получить обменную карту, а также всю положенную по закону бесплатную медицинскую помощь, — встать на учёт по беременности в женскую консультацию. Большинство женщин обычно обращаются в женскую консультацию по месту жительства, но по закону об охране здоровья граждан женщина имеет право выбрать любое понравившееся медучреждение, оказывающих медицинскую помощь за счет средств ОМС, например, то, которое располагается близко к работе. То же касается и гинеколога: если отношения с врачом не складываются, пациентка имеет право выбрать другого— правда, только с согласия врача.

Встать на учёт можно на любом сроке беременности, но врачи советуют для первого посещения 8-12 неделю. Раньше подтвердить беременность с помощью осмотра и УЗИ, скорее всего, не получится: а вот начиная с 8 недели уже можно послушать сердцебиение малыша. Пропускать 12 неделю тоже не стоит: именно на этом сроке врач точнее всего оценит предполагаемую дату родов.

Для постановки на учёт по беременности в женской консультации у вас спросят паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Запись на прием к гинекологу должны предложить в течение 14 дней после обращения. Если к врачу не записывают, вопрос поможет решить страховая медицинская организация: страховой представитель сам свяжется с клиникой и обеспечит право беременной наблюдаться там, где она хочет.

Обследования по ОМС

Переходим к самому интересному: бесплатным скринингам и другой помощи, положенной беременным.

Во время первого визита в женскую консультацию врач проведёт гинекологический осмотр, необходимые измерения, назначит нужные обследования. Также отправит беременную на консультации к терапевту, стоматологу, отоларингологу, офтальмологу, а при необходимости и к другим специалистам.

На сроке 11-14 недель проводится первый из трёх пренатальных скринингов, который помогает оценить риски хромосомных аномалий у будущего ребёнка, в том числе синдромов Дауна и Эдвардса. Такая же цель у скрининга во втором триместре, который делают на 18-21 неделе. Кроме того , скрининги помогают обнаружить состояния, требующие наблюдения, коррекции питания или приема медикаментов, например, таких как гестационный диабет беременных. На сроке 30-34 недели беременной проведут ещё один скрининг: врач оценит размер плода, предлежание, готовность к родам и состояние будущей мамы и малыша.

Во время скринингов большинство женщин проходят только через безопасные для беременности исследования — УЗИ и лабораторные анализы.

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Права беременных у гинеколога

Важно помнить, что государство обеспечивает права пациента на получение информации о ходе лечения. Если вам назначили какой-то препарат или процедуру, вы имеете право знать, зачем они нужны, как работают и какие возможны нежелательные реакции; врач должен доступно рассказать пациенту о любом назначении.

«Вся необходимая помощь по полису ОМС оказывается бесплатно, и если в женской консультации просят оплатить УЗИ или другое исследование, то это нарушение прав пациента. В этом случае можно обратиться к страховому представителю, он поможет разобраться в ситуации, свяжется с медицинским учреждением. При этом, если вы считаете, что вам оказывают некачественную медицинскую помощь, страховая поможет при необходимости провести экспертизу - проверку качества ее оказания», комментирует Елена Юрьевна Большакова, врач, руководитель направления страховых представителей Дирекции медицинской экспертизы «АльфаСтрахование-ОМС».

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Выбор роддома и роды

По закону семья может выбрать любой государственный роддом для родов по ОМС. Узнать про понравившийся роддом подробнее можно на дне открытых дверей – их проводят все государственные клиники и на сайте медицинской организации. Договариваться с роддомом о госпитализации заранее не нужно.

Другой способ – посоветоваться с гинекологом в женской консультации. Когда беременность проходит с осложнениями или имеется сопутствующая патология со стороны других органов, врач по показаниям должен направить пациентку в какой-то конкретный роддом или перинатальный центр, специализирующийся на проведении родов при определенной сопутствующей патологии женщины.

Все процедуры родовспоможения – медицинские манипуляции, анестезию, оперативное вмешательство, реанимацию – оплачивает государство. Если женщина находится в индивидуальном родовом зале и рожает по программе «партнерские роды», то по закону во время родов её также может сопровождать муж или другой член семьи – совершенно бесплатно. Нужно только подготовиться к этому заранее, сделать мужу, маме или подруге необходимые прививки, сдать анализы.

Послеродовой период

Мама с малышом остаются в роддоме столько, сколько им понадобится по медицинским показаниям – в среднем этот срок составляет три дня. В это время ребёнок находится под наблюдением неонатолога.

Во время пребывания в роддоме родители могут заказать для новорожденного полис ОМС. На сайте «АльфаСтрахование-ОМС» можно подать заявку на оформление полиса в два клика. Для этого подготовьте свой паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении ребёнка. Старшим детям (с 14-ти лет) для оформления полиса нужен их собственный паспорт, СНИЛС и паспорт одного из родителей.

По любым вопросам, касающимся медицинской помощи по ОМС, обращайтесь к страховым представителям «АльфаСтрахование-ОМС» по телефону горячей линии 8 800 555 10 01. Они работают круглосуточно и без выходных.

Надеемся, что ваше материнство будет счастливым и гармоничным!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом