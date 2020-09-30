«Хочу, чтобы мой бизнес помогал и был полезен людям»

Тульский предприниматель Яна Серегина рассказала, как начать бизнес с маленьким стартовым капиталом и почему для нее важно вести социально ответственный бизнес.

Яне Серегиной 29 лет, она мама троих детей и предприниматель: вместе с мужем Александром они ведут семейный бизнес — сеть клубов «Академия фитнеса».

Среди тысяч ее клиентов есть особая категория — люди с особыми потребностями, которые занимаются в клубах бесплатно. «Можно вести успешный бизнес и приносить пользу людям», — уверена Яна.

Яна Серегина, предприниматель.

— Яна, правда ли, что, когда Вы открывали первый фитнес-клуб, у Вас был совсем маленький начальный капитал?

– Правда. К тому моменту у нас уже был бизнес — репетиторский центр иностранных языков для детей и взрослых. Мы тогда жили в Киреевске, и когда у нас в семье родился ребенок, мы поняли, что в городе очень мало возможностей для спорта, в том числе детского. У нас было 50 тысяч рублей свободных денег, которые мы решили вложить в открытие спортзала: их хватило на аренду маленького помещения, покупку гантелей и другого нехитрого инвентаря и организацию групповых тренировок. Так мы проработали полгода, а затем выиграли грант для молодых предпринимателей — на него сняли помещение больше площади и закупили тренажеры. Сейчас в Киреевске наш фитнес-клуб располагается уже в собственном здании, которое мы купили в рассрочку в состоянии недостроя, довели его до ума и ввели в эксплуатацию.

Нехватка стартового капитала — не препятствие для открытия бизнеса, это я точно знаю на личном опыте. Можно начать с малого, развиваться, искать возможности для роста — и они обязательно найдутся.

— Сейчас в «Академии фитнеса» уже три клуба?

– Да, параллельно с собственным зданием в Киреевске мы взяли в аренду убыточный фитнес-клуб на Центральном стадионе. В первые полгода было сложно, но нам удалось вывести и его на хороший уровень. Еще один фитнес-клуб мы открыли на ул. Оборонной в Туле. Так что у нас теперь три клуба — и трое детей в семье.))) Стараюсь уделить внимание всем, нахожу время на учебу. У меня самой есть диплом тренера и много сертификатов по фитнесу, хотя сама я не тренирую — нужно лично погружаться в тему, чтобы понимать, правильно ли работают твои сотрудники.

— Ваш фитнес-клуб — один из немногих, если не единственный, где люди с ограниченными возможностями занимаются бесплатно. Расскажите, как началась эта история.

– Однажды к нам в клуб пришла мама с ребенком-инвалидом. Когда я увидела ее, у меня потекли слезы… Решение пришло сразу: мы будем предоставлять таким клиентам возможность заниматься бесплатно. Сейчас у нас тренируются взрослые и дети-колясочники, дети с расстройством аутистического спектра. Единственная в области девушка-танцор на инвалидной коляске тоже занимается в нашем клубе. Я очень рада, что могу помогать таким людям, меня поддерживают в этом все наши сотрудники. От того, что ты приносишь обществу пользу, очень тепло на душе.

— Вы одной из первых в регионе зарегистрировались в качестве социального предпринимателя. Что Вам это дает?

– Прежде всего это подтверждение того, что мы делаем социально значимое, важное дело. А кроме того, можем рассчитывать на поддержку государства. В центре «Мой бизнес», с которым мы сотрудничаем, нам порекомендовали подать заявку на субсидию для социальных предпринимателей. Сумму в 100 000 рублей можно потратить на уплату налогов — отличная поддержка для бизнеса, особенно в такое непростое время.

— Как планируете развивать бизнес?

– Один из планов — начать самим обучать своих сотрудников, чтобы быть уверенным в их компетентности. Еще одна цель, очень важная для нас, — полностью оборудовать наши клубы для занятия в них инвалидов. Нужны пандусы, специальное оснащение для туалетов, саун, бассейна. Часть работы мы можем провести за счет собственных средств, но в целом этот проект очень дорогостоящий, поэтому будем рады, если к нему присоединятся спонсоры.

— Яна, многие считают бизнес достаточно рискованным делом и боятся его начинать. Что посоветуете?

– Создавать и вести свое дело — это круто! Ты занимаешься тем, что любишь, стараясь принести людям максимальную пользу. А когда ты понимаешь, что через свой бизнес приносишь добро, это и доставляет еще большее удовольствие, и открывает многие двери.