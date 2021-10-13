Марина Мазанова, директор театра «Эрмитаж»: «После наших спектаклей зрители перерождаются»

Фото из архива театра.

В этом году тульский театр «Эрмитаж» открыл 30-й театральный сезон. О становлении театра, новых постановках, актерах, планах и мечтах мы поговорили с его директором Мариной Мазановой.

Театр «Эрмитаж» менял свое местоположение несколько раз, и самые верные зрители колесили за ним по всему городу — от Дома офицеров в центре города до Щегловской засеки. Сейчас театр гостеприимно распахивает свои двери для всех любителей прекрасного в творческом квартале «Ликерка Лофт» на пр. Ленина, 85, корпус 4.

— Марина Адольфовна, театру уже 30 лет, но раньше он назывался по-другому — «У Толстовской заставы»…

– История театра началась с одного человека — Александра Константиновича Белова. Он служил в Театре драмы, и в какой-то момент у него с худруком разошлись взгляды на то, каким должен быть настоящий современный театр. Белов ушел из театра и открыл студию, а затем добился, чтобы учредили официальный муниципальный театр с финансированием. Есть проекты, которые рождаются в недрах кабинетов, где решают, что, например, театру быть.

А есть такие, как «Современник», «Таганка», — авторские, они начинаются с человека, и вокруг него вырастает театр. Вот и вокруг Белова вырос театр.

В начале 2000-х Александр Константинович со своей семьей переехал жить в Бельгию, и театр утратил свой шарм. Меня судьба свела с этим театром в 2006 году…

В Тулу я со своей семьей приехала из Душанбе в начале 1990-х. Там, в Таджикистане, у меня был частный театр, который назывался «Театральный дворик». В Туле я захотела понять, как работают муниципальные театры, как там всё устроено. И пришла администратором в театр «У Толстовской заставы». А через полтора года мне сделали предложение стать директором театра, и вот уже 15 лет я здесь.

Я человек неспокойный по жизни, мне всё время надо что-то придумывать, организовывать, мне нужен рост и движение. И для начала я изменила название театра — «Эрмитаж».

— Сколько лет театр уже живет в «Ликерке»?

– Три года. Мы сделали уютный зал со сценой и зрительным залом на 200 мест. На сегодняшний день я горжусь тем, что в нашем городе есть такой театральный зал. Он не очень маленький, но и не большой, как раз такой, что вся энергетика спектакля, его психологическое пространство «накрывает» всех зрителей. Это то, что нужно для современного провинциального театра.

— Какие спектакли сейчас в репертуаре?

– Каждый год репертуар театра пополняется большим количеством спектаклей. Есть спектакли, которые у нас «отдыхают» по несколько лет, а потом мы их возобновляем.

В этом году режиссер Елена Королева поставила спектакль «Кадриль» о жизни современной деревни.

Мне очень нравится спектакль «Жизнь прекрасна» по пьесе Николая Эрдмана «Самоубийцы», его поставила Надежда Мазанова. Мы выпустили его в конце прошлого сезона и еще ни разу не показывали в этом. Я считаю, это прорыв, спектакль получился замечательный! Это надо приходить и смотреть. Несмотря на то, что он идет три с лишним часа, смотрится он на одном дыхании. Спектакль очень продуманный режиссерски и актерски. И актер Юрий Велин всё это время ни на секунду не уходит со сцены — это колоссальная нагрузка. Сегодня скорости большие, зритель утомляется, и одно впечатление должно сменяться другим… Спектакль динамичный, но при этом невероятно театральный, с живым пением.

Очень трогательный спектакль по пьесе Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец». Зрители уходят с него со слезами на глазах.



Очень люблю спектакль «Наш Антон Павлович Ч.» — по рассказам Чехова. Где-то артисты читают текст, где-то заучивают наизусть, мы выстраиваем спектакль так, что, слыша живое чеховское слово, человек всё равно присутствует на спектакле. Звучит живая музыка — играет ансамбль скрипачей. Спектакль примечателен тем, что обновляется каждый год. Мы берем несколько рассказов, один-два оставляем в сезоне, а парочку новых добавляем. В следующем сезоне что-то отдыхает, а мы еще парочку добавляем. У нас есть зрители, которые каждый год приходят на этот спектакль и каждый раз видят что-то другое. Этот спектакль, живой, интересный, в нашем репертуаре уже семь лет.



Еще хочу отметить наш новый потрясающий спектакль по пьесе Николая Коляды «Курица», это комедия о жизни провинциального театра. Кто-то даже находит сходство с нашим театром (улыбается). Истории, события, сюжеты и повороты во многом повторяют то, что происходит в провинциальных театрах.



На самом деле, у нас все спектакли очень интересные — и детские, и взрослые. Надо приходить и смотреть! Когда люди приходят к нам в театр, после спектакля они перерождаются.

Я вижу их реакцию. И эти эмоции дорогого стоят. «Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге», — писал французский философ и писатель Вольтер. И я с ним согласна.

— Сколько актеров в театральной труппе?



– 18 актеров, и каждый из них — бриллиант. Все такие яркие! У нас есть три актрисы, которые начинали работать в театре еще с Александром Беловым. Это Марина Салькова, Елена Королева и Светлана Калашникова.

Очень интересные молодые актрисы Катя Сушкина и Света Соболева — они окончили институт культуры, режиссеры по образованию.

Очень яркая актриса Надежда Мазанова, она же преподает у нас в театральной студии. Прекрасные молодые актеры Виталий Прилепский, Юрий Велин, Дмитрий Локтионов — воспитанники Владимира Шинкарева, худрука ТЮЗа. Несколько лет назад из Луганска приехал замечательный актер Павел Кошель. Очень самобытный Александр Багно — актер и художник…

И мы постоянно продолжаем поиск актеров! Мне хотелось бы, чтобы наша труппа стала больше. Есть даже нормативы для драматического театра — в нем должны работать от 20 до 40 актеров. Тогда ты берешь пьесу, которая тебе нравится, а не которую ты можешь «развести» по актерам. Тогда режиссер может выразить всё, что задумал автор.

— Над каким спектаклем театр работает сейчас?

– Режиссер Сергей Мазанов готовит к выпуску спектакль по пьесе Марка Камолетти «Гарнир по-французски», премьера состоится 13 ноября. Так что приглашаем всех зрителей!