Пещерные дети: невероятные места рядом

Фото из архива Игоря Крюкова.

— Как-то в один из зимних дней я все-таки собрался проведать свою давнюю знакомую, монахиню Евдокию. Она находится на послушании и является настоятельницей в Архиерейском подворье иконы Казанской Божьей Матери Оренбургской области. Собравшись в дорогу, я взял с собой небольшие подарки и сувениры для матушки. Здорово, что матушка является настоятельницей именно Свято-Казанского подворья: посчитав это символичным, я взял с собой в подарок свою книгу «Возрождая утраченное: Свято-Казанский храм Тулы». Мне очень хотелось сделать матушке приятно и порадовать ее. Мой путь лежал из аэропорта Домодедово в аэропорт Оренбурга, а далее я отправился на такси в село Новоникольское Оренбургской области. Монахиню Евдокию я не видел более двух с половиной лет.

А ведь когда-то она несла послушание в монастыре в селе Дивеево, и я ездил к ней каждый год, мы вместе с ней совершали молитвы и общались.

Но когда она стала нести послушание в Оренбургской области, я с ней больше не виделся, и мне стало от этого грустно. Я не находил себе места, хотелось встретиться с ней и поддержать монахиню в далеком краю. Путь от Оренбурга до селения составил 2,5 часа; по приезду меня встречала матушка Евдокия, по ней было видно, что она рада меня видеть так же, как и я ее. Время было позднее. Матушка пообещала поутру показать владения, где она несет службу Богу, и что мы после отправимся в Никольский женский монастырь. Потрапезничав, пообщавшись и помолившись, мы легли спать. Проснувшись рано утром, матушка Евдокия показала мне Архиерейское подворье иконы Казанской Божьей Матери, где она является настоятельницей и несет сейчас свое послушание. Рассказав, что подворье в свое время было построено на средства парашютиста-испытателя Петра Задирова, матушка отметила, что Петр Задиров является строителем и других храмов, одним из которых также является храм Троицы в Антарктиде.

Мы осмотрели подворье, все его строения, и, конечно же, храм. Да, это были новые фундаментальные постройки. К сожалению, я в этом месте не ощущал себя, как раньше, приезжая к матушке в Дивеево. И мне от этого было грустно, но самое главное, что я приехал к матушке и она сейчас рядом. После чего мы с ней отправились в Никольский женский монастырь. Путь до монастыря занял более 1,5 часов. За окном мелькали снежные просторы Оренбургской области и деревенские домики, которые будто бы замерли в конце 80-х начале 90-х годов. Частью деревенского пейзажа являлись советские сеялки и комбайны «Нивы». Вся эта картина навевала ностальгию и тоску по чему-то далекому и забытому.

Когда мы прибыли в монастырь, который стоял на открытой и в какой-то степени холмистой местности, вокруг лежал снег, отовсюду дули пронизывающие зимние ветра. Моему взору предстали новые современные монастырские постройки и несколько кирпичных храмов из коричневого кирпича.

Монастырь, на первый взгляд, не создавал у меня образ какого-то намоленного места. И мне почему-то вспоминалось наше благостное времяпрепровождение с матушкой в Дивеево, а здесь второй день такого ощущения нет. Но опять утешало то, что я приехал проведать матушку Евдокию и мы сейчас с ней вместе, и я могу поддержать ее в далеком краю.

На территории нас встретила настоятельница Никольского монастыря игумения Иоанна, которая предложила провести нам экскурсию по монастырю. Меня ничего не удивляло; день был будний, зимний, холодный, было немного паломников. Поначалу я на них не обратил особого внимания, они ходили парами, многие из них шли пешком, хотя монастырь находился в приличной удаленности от ближайшей деревни. Настоятельница повела меня и матушку Евдокию в храм Рождества Иоанна Предтечи, который построен над монастырскими пещерами. Матушка Иоанна рассказала нам о храме. Далее мы проследовали ко входу в пещеры; матушка отметила, что люди, выходящие из пещер, становятся другими — светлыми и чистыми.

И мы проследовали в пещеры. В самих пещерах матушка сначала нас подвела к келье монаха Зосимы, основателя монастыря, и сказала, что это главная святыня пещеры, в которой паломники молятся, вставая коленями на камень, как когда-то это делал сам монах. Именно в этой келье он молился два года в одиночестве, готовясь к монашескому подвигу.

Камень, на который становятся паломники в этой келье и молятся со своими просьбами, стал давать такое чудо, как деторождение, даже бесплодным парам, женщинам, которые по прогнозам врачей были обречены никогда не иметь детей. Матушка говорила, это действительно большое чудо, которое стало являть себя людям в начале восстановления монастыря. И что практически просьба каждого молящегося не остается без удовлетворения.

Чудо деторождения стало носить массовый характер, младенцев, рожденных по молитвам в пещерах, в народе стали называть «пещерными» детьми.

Молва об этом разнеслась по всей Оренбургской области и уже далеко за ее пределы. Бездетные пары едут со всей страны и даже всего мира. Матушка отметила, что камень, на который становятся паломники и молятся о своих проблемах в этой келье, дает не только чудо деторождения, но и чудесное исцеление: лечит онкологию, проблемы с щитовидной железой, аллергии, клаустрофобию и другие заболевания. На камень приезжают просить об устроении личной жизни, о работе и так далее.

Рассказ и слова матушки не вызывали никаких сомнений, я спросил себя «почему?» и понял, что мои душа и тело находятся в святом месте: такие ощущения испытываешь в великих местах, как Дивеево, Афон и так далее. Я понимал, что люди, молящиеся в этой пещере о своих проблемах и горестях, по итогу получают утешение. Но именно большинство из них приезжает сюда просить детей. Ведь один из самых главных смыслов жизни практически каждого человека — в создании собственного потомства. Для человека как в биологическом, так и в духовном плане необходимо оставить после себя продолжение.

После кельи монаха-основателя матушка Иоанна повела нас дальше по пещерам. Внутри пещер достаточно тесно, вдвоем не пройти, а людям выше 170 см приходится нагибаться. Какая бы погода ни была на поверхности, в пещере всегда +10−12 градусов, и зимой, и летом. Вентиляции в пещерах нет, песчаник сам нагнетает кислород и очищает воздух. Если днем бывает много посетителей, то к вечеру свечи уже не горят, дышать становится тяжело, так как кончился кислород. Утром же воздух становится прозрачным и чистым. Далее в пещерах мы проследовали в келью схимонаха Нила, которая по размерам больше, чем келья монаха-основателя Зосима.

Схимонах Нил был прозорливым старцем, рассказывала матушка, к нему приходили как другие монахи и священники, так и люди из села.

Приходящие просили совета, благословения, исповедовались. Схимонах Нил находился у себя в келье и знал, что на поверхности к нему пришли люди, и даже знал, с чем пришли. Обычно рядом с его кельей ставят свечку за упокой в прямоугольный подсвечник.

Далее в пещерах нас ждал храм, который выкопан достаточно своеобразно — в виде гроба. Соответственно, свод храма является крышкой, даже песчаник разного цвета; видно, что верхняя часть темная, нижняя — светлая, а по периметру идет полоска, которая отделяет якобы крышку «гроба» от низа.

Удивительно, как монахи, копая в полной темноте, определили алтарь правильно, так как он действительно смотрит на восток. Поражает и выбор места для храма — такое, чтобы песчаник был разных цветов. Много чудес ожидает паломника в этом подземном мире. Когда начались гонения на монастырь, кто-то ушел в другой монастырь, а кто-то ушел молиться домой. Одним из тех, кто молился дома за всех, был монах Игнатий.

«Монах Игнатий покоится в данный момент на сельском кладбище, к нему протоптана дорожка, люди идут просить исцеления. У монаха Игнатия силой его молитвы камни сами катились в гору», — рассказывает матушка Иоанна.

После рассказа про пещеры матушка рассказала кратко про сам Никольский монастырь. Я смог узнать, что его основал монах Зосима и к 1917 году монастырь насчитывал уже 12 наземных построек, среди которых были: колокольня с 5 колоколами, собственный кирпичный завод, цех кожевенный, валяльный, своя мельница, пекарня, приемный дом для мужчин-инвалидов, ставших такими вследствие Первой мировой войны, приют для мальчиков-сирот.

В монастыре действовал строгий афонский устав. С приходом Советской власти на монастырь начались гонения. В 1922 году игумен Зосима скончался от болезни сердца, ему было 63 года. Нового настоятеля монастыря расстреляли по ложному доносу. Монахов просили публично отречься от господа, но желающих не нашлось, а тех, кто остался в монастыре, увезли и расстреляли в Зауральной роще. Святое место опустело. После прекращения гонений местный батюшка заинтересовался, почему это место называют «Монаховой горой». В архивах смогли обнаружить, что здесь были пещеры и монастырь.

Пещеры искали с 1992 года, и вновь вход в подземную обитель был обретен 8 июня 2002 года. В 2004 году был построен над пещерами надвратный храм, который в 2005 году освятили в честь Рождества Иоанна Предтечи. Храм построили на пожертвования. Были установлены кресты на месте разрушенного храма Святителя Николая Чудотворца, часовни Казанской иконы Божьей Матери и монастырского кладбища.

Под горой снова забил святой Никольский родник, рядом установили купальню. В самих пещерах оборудовали новый подземный храм в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских. 13 мая 2006 года совершено освящение места и закладка камня надвратной колокольни с храмом святой преподобной Марии Египетской. Ровно через год был освящен центральный крест колокольни святой преподобной Марии Египетской.

В обители были построены братский корпус с домовым храмом в честь святого проповедника Серафима Саровского и трапезная для паломников.

14 мая 2018 года Священный синод постановил открыть в Оренбургской области в селе Покровка Новосергиевского района Никольский женский монастырь.

После того как мы вышли из монастырских пещер, мы начали подниматься на гору к Поклонному кресту — именно там благословили отца Зосиму на строительство монастыря. Поднимаясь на эту гору, я вновь увидел пешком идущих паломников, по двое. И вот тут-то я обратил на них особое внимание и понял, что это пары идущие просить отца Зосиму и Господа Бога о детях. А многие из этих пар уже шли с детьми — с теми самыми «пещерными» детьми — благодарить Господа Бога за чудо, которое он им подарил.

И эти все паломники были живым подтверждением моих чувств, которые я испытал в пещерах. Я окончательно понял, что все, о чем говорила матушка, — правда, и я вижу тому доказательство в виде вереницы этих людей, идущих в пещеры, в будний день, в холодную и ветреную погоду. Матушка Иоанна увидев мой взгляд, обращенный на верующих, сказала: «Так это что! Еще людей мало. В летний период приезжают целыми большими автобусами за молитвами отцу Зосиме и Господу Богу».

Среди вереницы паломников я смог разглядеть людей, в глазах которых читалось бесконечное счастье: они шли с детьми на руках, с «пещерными» детьми! Вроде бы звучит пугающе, но стоит заглянуть в глаза родителей, полные радости, и посмотреть на их милых детишек — сразу понимаешь, что «пещерные» дети — это не что-то страшное, а настоящее счастье. И то, что рассказала матушка о чуде деторождения, — никакая не сказка, а реальная Божья милость молящимся.

Поднявшись на гору, где находится поклонный крест, я еще раз почувствовал, что нахожусь в благостном, святом месте, которое несет чудо, и самое главное необходимое чудо деторождения. Еще немного походив по монастырю, я попрощался с матушкой Иоанной. Уезжать не хотелось. Жаль, что об этом месте знает мало людей. Оно еще не получило такой известности, как многие святые места вроде Дивеево, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и других. Но с такими Божьими чудесами, которые происходят там, в Никольском монастыре, все еще впереди.

Я очень благодарен Богу и матушке Евдокии за то, что они показали мне это место и чудеса, которые я даже не думал и не ожидал увидеть.

Оказывается, неизведанные святые места — рядом и даже там, где ты их не ожидаешь увидеть! Обязательно посетите «Святые пещеры» Никольского монастыря, найдите в себе силы приехать поклониться и помолиться в этих пещерах. Если, не дай Бог, есть проблемы с деторождением, молитва в этих пещерах действительно поможет человеку, и тогда наверняка появится ребенок, а может быть, даже не один, и вашу семью будут радовать очаровательные «пещерные» дети.

Автор текста — писатель Игорь Крюков.