Мальчик или девочка? Реально ли спланировать пол будущего ребенка

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Многие пары стремятся переиграть природу, используя иногда довольно неожиданные методы. Вместе с врачом акушером-гинекологом разбираемся, можно ли как-то до зачатия повлиять на появление в семье дочки или сына.

Легкий интернет-серфинг по запросам «как зачать мальчика/девочку» — и у вас в арсенале десятки «проверенных» способов заранее спланировать пол будущего малыша. Причем некоторые настолько причудливые, что диву даешься, как только это придумали и проверили! Посудите сами, от чего, согласно разным форумам и статьям, может зависеть пол будущего ребенка:

Кровь. Есть таблицы, предлагающие предсказать пол ребенка по группам крови и резус-факторам родителей. А также разработана целая теория обновления крови: с помощью специальных формул будущим мамам и папам предлагается высчитать вероятность зачатия мальчика или девочки в том или ином месяце.

Есть таблицы, предлагающие предсказать пол ребенка по группам крови и резус-факторам родителей. А также разработана целая теория обновления крови: с помощью специальных формул будущим мамам и папам предлагается высчитать вероятность зачатия мальчика или девочки в том или ином месяце. Погода. Еще Аристотель говорил о том, что вероятность зачатия мальчика велика при северном ветре, а девочки — при южном. А у германских народов есть примета, что зачатие в дождь гарантирует рождение девочки, а в солнечную погоду — мальчика.

Еще Аристотель говорил о том, что вероятность зачатия мальчика велика при северном ветре, а девочки — при южном. А у германских народов есть примета, что зачатие в дождь гарантирует рождение девочки, а в солнечную погоду — мальчика. Стороны света. По китайской примете для того, чтобы родился мальчик, женщине во время полового акта нужно лечь головой на север, а для зачатия девочки — на юг.

По китайской примете для того, чтобы родился мальчик, женщине во время полового акта нужно лечь головой на север, а для зачатия девочки — на юг. Сила любви. Если женщина любит мужчину больше, чем он ее, — родится девочка, а если наоборот — то мальчик.

Если женщина любит мужчину больше, чем он ее, — родится девочка, а если наоборот — то мальчик. Температура. Папам, желающим иметь наследника, категорически нельзя перегреваться: никаких обтягивающих брюк, долгого сидения, бань и саун.

Папам, желающим иметь наследника, категорически нельзя перегреваться: никаких обтягивающих брюк, долгого сидения, бань и саун. Календарь. Существуют японский и китайский календари для планирования пола ребенка — эти методы почему-то особенно популярны у тех, кто хочет обхитрить природу. Согласно этим методам пол будущего ребенка зависит от возраста или месяца рождения родителей. А еще некоторые предлагают ориентироваться на лунный календарь: якобы полная Луна в день зачатия гарантирует появление в семье сына.

Существуют японский и китайский календари для планирования пола ребенка — эти методы почему-то особенно популярны у тех, кто хочет обхитрить природу. Согласно этим методам пол будущего ребенка зависит от возраста или месяца рождения родителей. А еще некоторые предлагают ориентироваться на лунный календарь: якобы полная Луна в день зачатия гарантирует появление в семье сына. Воздержание. Редкий секс увеличивает вероятность зачатия девочки, а регулярная половая жизнь — мальчика.

Редкий секс увеличивает вероятность зачатия девочки, а регулярная половая жизнь — мальчика. Питание. Если женщина хочет мальчика, то пару месяцев до зачатия ей следует отдавать предпочтение пище, обильно приправленной солью. Если девочку, то в рационе будущей мамы должны преобладать сладости и молочные продукты. Это не единственные условия — существуют даже целые списки продуктов, которые следует есть родителям, желающим спланировать пол ребенка!

Если женщина хочет мальчика, то пару месяцев до зачатия ей следует отдавать предпочтение пище, обильно приправленной солью. Если девочку, то в рационе будущей мамы должны преобладать сладости и молочные продукты. Это не единственные условия — существуют даже целые списки продуктов, которые следует есть родителям, желающим спланировать пол ребенка! Овуляция. При зачатии за 1−3 дня до овуляции с большей долей вероятности родится девочка, а половой акт непосредственно перед овуляцией или сразу после нее увеличивает шансы на мальчика.

При зачатии за 1−3 дня до овуляции с большей долей вероятности родится девочка, а половой акт непосредственно перед овуляцией или сразу после нее увеличивает шансы на мальчика. Место работы. У мужчин, работающих на вредных производствах, реже рождаются мальчики.

У мужчин, работающих на вредных производствах, реже рождаются мальчики. Предметы. Если положить под подушку топор — родится мальчик, а если нитки — девочка.

Если положить под подушку топор — родится мальчик, а если нитки — девочка. Время года. Осенью наибольшая вероятность зачатия мальчика, а весной — девочки.

Осенью наибольшая вероятность зачатия мальчика, а весной — девочки. Курение. У курящих мужчин чаще рождаются девочки (для этого, по некоторым данным, требуется выкуривать по пачке в день).

Если пытаться все эти приметы объединить, чтобы увеличить шанс рождения дочки или сыночка, то можно даже серьезно пострадать как морально, так и физически (поссориться с партнером из-за того, кто кого больше любит; заработать гастрит от несбалансированной диеты; получить хроническое заболевание из-за работы на вредном производстве; заработать нарушение сперматогенеза из-за перегрева половых органов; пораниться о топор в конце концов!).

Мы решили обсудить странные методы планирования пола будущего ребенка с профессионалом — Валерией Михайловной Шумейко, врачом акушером-гинекологом Женской консультации № 1 на ул. Пушкинской в Туле.



Валерия Шумейко

— Все попытки спланировать пол будущего ребенка — это своего рода мракобесие. Никакие из методик не доказали своей эффективности. Все они из области фантастики, и в XXI веке звучат довольно смешно. В своей практике я довольно редко сталкиваюсь с женщинами, которые задают мне вопросы о планировании пола. То ли это благодаря просвещению, то ли они просто не хотят говорить об этом с врачом.

С точки зрения медицины зачать ребенка определенного пола невозможно.

Вероятность рождения мальчика или девочки ВСЕГДА 50 на 50.

И если вы или ваши знакомые вдруг использовали какую-то методику и получились загаданный сын или желанная дочь, то это не более чем везение.

Пол ребенка определяют мужские половые клетки. Что несет в себе сперматозоид, то и получится: если он отдаст Х-хромосому, будет девочка. Если Y — мальчик. Это совершенно рандомный процесс.

Есть один метод планирования, который в сети нередко выставляется как единственный «научный» и «доказанный»: овуляционный. Согласно ему, Х-хромосомы лучше выживают в щелочной среде, а Y — в кислой, и если планировать зачатие в зависимости от даты овуляции, можно спрогнозировать рождение мальчика или девочки. Но и это тоже полная ерунда, которая не имеет никакого научного подтверждения.

А что же с ЭКО — экстракорпоральным оплодотворением (подробнее об этом читайте в специальном материале Myslo. — Прим. редактора)? В самом деле, в ходе него может проводиться предимплантационное генетическое тестирование, когда эмбриологи определяют пол будущего ребенка. Но есть одно большое НО:

выбирать пол ребенка при ЭКО запрещено законом!

Тестирование проводится только для тех пар, у которых существует высокий риск передачи наследственного заболевания. В случаях, когда оно связано с полом (как, например, широко известная «королевская болезнь» — гемофилия), врачи стараются нивелировать риски и, если, скажем, заболевание передается по мужской линии, выбирают эмбрион женского пола. Только в таких ситуациях при ЭКО можно выбрать пол ребенка.

Пытались ли вы спланировать пол своего ребенка? Каким методом пользовались? Получилось? Расскажите в комментариях, обсудим вместе!