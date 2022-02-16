Мальчик или девочка? Реально ли спланировать пол будущего ребенка
Многие пары стремятся переиграть природу, используя иногда довольно неожиданные методы. Вместе с врачом акушером-гинекологом разбираемся, можно ли как-то до зачатия повлиять на появление в семье дочки или сына.
Легкий интернет-серфинг по запросам «как зачать мальчика/девочку» — и у вас в арсенале десятки «проверенных» способов заранее спланировать пол будущего малыша. Причем некоторые настолько причудливые, что диву даешься, как только это придумали и проверили! Посудите сами, от чего, согласно разным форумам и статьям, может зависеть пол будущего ребенка:
- Кровь. Есть таблицы, предлагающие предсказать пол ребенка по группам крови и резус-факторам родителей. А также разработана целая теория обновления крови: с помощью специальных формул будущим мамам и папам предлагается высчитать вероятность зачатия мальчика или девочки в том или ином месяце.
- Погода. Еще Аристотель говорил о том, что вероятность зачатия мальчика велика при северном ветре, а девочки — при южном. А у германских народов есть примета, что зачатие в дождь гарантирует рождение девочки, а в солнечную погоду — мальчика.
- Стороны света. По китайской примете для того, чтобы родился мальчик, женщине во время полового акта нужно лечь головой на север, а для зачатия девочки — на юг.
- Сила любви. Если женщина любит мужчину больше, чем он ее, — родится девочка, а если наоборот — то мальчик.
- Температура. Папам, желающим иметь наследника, категорически нельзя перегреваться: никаких обтягивающих брюк, долгого сидения, бань и саун.
- Календарь. Существуют японский и китайский календари для планирования пола ребенка — эти методы почему-то особенно популярны у тех, кто хочет обхитрить природу. Согласно этим методам пол будущего ребенка зависит от возраста или месяца рождения родителей. А еще некоторые предлагают ориентироваться на лунный календарь: якобы полная Луна в день зачатия гарантирует появление в семье сына.
- Воздержание. Редкий секс увеличивает вероятность зачатия девочки, а регулярная половая жизнь — мальчика.
- Питание. Если женщина хочет мальчика, то пару месяцев до зачатия ей следует отдавать предпочтение пище, обильно приправленной солью. Если девочку, то в рационе будущей мамы должны преобладать сладости и молочные продукты. Это не единственные условия — существуют даже целые списки продуктов, которые следует есть родителям, желающим спланировать пол ребенка!
- Овуляция. При зачатии за 1−3 дня до овуляции с большей долей вероятности родится девочка, а половой акт непосредственно перед овуляцией или сразу после нее увеличивает шансы на мальчика.
- Место работы. У мужчин, работающих на вредных производствах, реже рождаются мальчики.
- Предметы. Если положить под подушку топор — родится мальчик, а если нитки — девочка.
- Время года. Осенью наибольшая вероятность зачатия мальчика, а весной — девочки.
- Курение. У курящих мужчин чаще рождаются девочки (для этого, по некоторым данным, требуется выкуривать по пачке в день).
Если пытаться все эти приметы объединить, чтобы увеличить шанс рождения дочки или сыночка, то можно даже серьезно пострадать как морально, так и физически (поссориться с партнером из-за того, кто кого больше любит; заработать гастрит от несбалансированной диеты; получить хроническое заболевание из-за работы на вредном производстве; заработать нарушение сперматогенеза из-за перегрева половых органов; пораниться о топор в конце концов!).
Мы решили обсудить странные методы планирования пола будущего ребенка с профессионалом — Валерией Михайловной Шумейко, врачом акушером-гинекологом Женской консультации № 1 на ул. Пушкинской в Туле.
Валерия Шумейко
— Все попытки спланировать пол будущего ребенка — это своего рода мракобесие. Никакие из методик не доказали своей эффективности. Все они из области фантастики, и в XXI веке звучат довольно смешно. В своей практике я довольно редко сталкиваюсь с женщинами, которые задают мне вопросы о планировании пола. То ли это благодаря просвещению, то ли они просто не хотят говорить об этом с врачом.
С точки зрения медицины зачать ребенка определенного пола невозможно.
Вероятность рождения мальчика или девочки ВСЕГДА 50 на 50.
И если вы или ваши знакомые вдруг использовали какую-то методику и получились загаданный сын или желанная дочь, то это не более чем везение.
Пол ребенка определяют мужские половые клетки. Что несет в себе сперматозоид, то и получится: если он отдаст Х-хромосому, будет девочка. Если Y — мальчик. Это совершенно рандомный процесс.
Есть один метод планирования, который в сети нередко выставляется как единственный «научный» и «доказанный»: овуляционный. Согласно ему, Х-хромосомы лучше выживают в щелочной среде, а Y — в кислой, и если планировать зачатие в зависимости от даты овуляции, можно спрогнозировать рождение мальчика или девочки. Но и это тоже полная ерунда, которая не имеет никакого научного подтверждения.
А что же с ЭКО — экстракорпоральным оплодотворением (подробнее об этом читайте в специальном материале Myslo. — Прим. редактора)? В самом деле, в ходе него может проводиться предимплантационное генетическое тестирование, когда эмбриологи определяют пол будущего ребенка. Но есть одно большое НО:
выбирать пол ребенка при ЭКО запрещено законом!
Тестирование проводится только для тех пар, у которых существует высокий риск передачи наследственного заболевания. В случаях, когда оно связано с полом (как, например, широко известная «королевская болезнь» — гемофилия), врачи стараются нивелировать риски и, если, скажем, заболевание передается по мужской линии, выбирают эмбрион женского пола. Только в таких ситуациях при ЭКО можно выбрать пол ребенка.
Пытались ли вы спланировать пол своего ребенка? Каким методом пользовались? Получилось? Расскажите в комментариях, обсудим вместе!