Акушер-гинеколог: «Рожать лучше всего в мае!»

pixabay.com

Myslo узнал, в какие месяцы в тульских роддомах «бэби-бум», когда наступает «затишье», а также как время года может влиять на осложнения при беременности и родах.

Мы привыкли, что сезонность — это что-то про бизнес и сельское хозяйство. Но, оказывается, в работе сотрудников роддомов это понятие тоже имеет большое значение! О сезонности родов и лучших месяцах для зачатия мы поговорили с Игорем Юрьевичем Копыриным, заместителем главного врача Родильного дома № 1 города Тулы.

Игорь Юрьевич Копырин — Очевидно, что сезонность родов напрямую зависит от сезонности зачатия. Так уж сложилось, что декабрь и январь у нас самые напряженные месяцы. В начале весны наступает больше всего беременностей — соответственно, примерно через 9 месяцев эти женщины приезжают к нам встречаться со своими малышами. Еще один «бэби-бум» случается в сентябре: то ли унылая зимняя погода, то ли длинные январские праздники (а может, и все вместе) очень влияют на количество зачатий. А вот в феврале и марте у нас «затишье»: на эти месяцы приходится самое маленькое количество родов — получается, реже всего тулячки беременеют в конце весны-начале лета.

Интересно, что сезонность сказывается не только на количестве родов, но и на их «проблемности».

В этом плане самое непростое время для акушеров — это смена тепла на холод осенью и, наоборот, холода на тепло весной.

— От влияния природы никуда не деться! В «непонятную» погоду (и осенью, и весной) мы чаще сталкиваемся с такими осложнениями, как гипертония или преждевременное излитие околоплодных вод (чем это грозит — читайте подробнее в этом материале. — Прим. Myslo).

Если серьезно подходить к вопросу рождения детей, то Игорь Юрьевич рекомендует планировать беременность в августе-сентябре:

— Планировать зачатие лучше всего в тот период, когда организм находится в оптимальном состоянии здоровья, насыщен витаминами и минералами. По этому принципу конец лета и начало осени — самое оптимальное время. Зимой и весной наше тело находится не в лучшей форме: мы потребляем меньше витаминов с пищей, меньше гуляем, меньше проводим времени на солнце. В отличие от летних месяцев! Кроме того, многие летом берут отпуск, а значит, могут отдохнуть и набраться сил. Здоровое питание, много овощей и фруктов, правильная физическая активность, натуральный витамин D — все это замечательно для будущей беременности.

Отметим также, что при зачатии в августе-сентябре роды по плану должны произойти в мае-июне, — идеальное время и для новорожденного, и для молодой мамы. Доступ к овощам, фруктам и ягодам, богатым витаминами, — то, что нужно для организма кормящей женщины. Хорошая погода располагает к длительным прогулкам. Ну, а то, что не надо долго и мучительно одеваться перед выходом на улицу, — это просто спасение в период адаптации к жизни с новорожденным. Со всех сторон сплошные плюсы!

Опрос

Как вы считаете, в какое время года лучше всего рожать?

Зимой Летом Осенью Весной

Обоснуйте свой выбор в комментариях - нам очень интересно узнать ход ваших мыслей!