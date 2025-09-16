Что посмотреть в промышленных городках Тульской области

Фото Алексея Пирязева.

Небольшим и молодым городам есть чем удивить — под таким девизом для журналистов региональных изданий прошел пресс-тур «В Тульскую область — за впечатлениями». Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» устраивает такие туры ежегодно. Ранее Myslo рассказывал о Щекино, Одоеве, Белеве, Крапивне и Чекалине.

В этот раз отправились в новомосковском направлении.

Шахтерский городок получил статус рабочего поселка в 1948 году, а потом был переименован в город. Он основан на месте бывшей деревни Михайловки Епифанского уезда, существовавшей еще с XVII века. Свое имя — Кимовск — он получил от названия колхоза «Имени 10-летия КИМ» («Коммунистический интернационал молодежи»).

Вокзал-музей

О том, что больше повлияло на развитие города — открытое в 1874 году движение поездов по участку Ряжско-Вяземской железной дороги или все же наличие шахт.

— Это извечный спор, на манер «что было раньше — курица или яйцо?», — рассуждает Елена Кокорева, экскурсовод Кимовского историко-краеведческого музея. Она провела для журналистов экскурсию по местному вокзалу.

Историко-культурный комплекс с музеем на станции Кимовск открыли в 2017 году. Сразу к трем датам: 100-летию Октябрьской революции, 180-летию железных дорог России и 140-летию Феликса Дзержинского.

Вокзал полностью отреставрирован в духе советской эпохи. Скульптура Ленина встречает на улице, в одном из залов станции строгим глазом на пассажиров и туристов посматривает Феликс Эдмундович, который в те годы занимал пост наркома путей сообщения.

Здесь покажут историю строительства железной дороги на этом участке Сызрано-Вяземской железной дороги и самого Кимовска, расскажут о событиях 1917 года, Великой Отечественной войны и о том, как после войны восстанавливали экономику.

Везде — модные сейчас реалистичные скульптуры представителей той эпохи.

В соседней комнате, стилизованной под пионерский уголок, можно посидеть за старыми партами и почитать книги Владимира Ильича, увидеть похвальные листы и комсомольский билет, мотивирующие плакаты советского периода, пионерский галстук и значок, барабан, горн.

На платформе — скульптуры пионеров — горниста и барабанщика, тот самый гипсовый соцреализм, получивший популярность во времена СССР. А еще — отреставрированный паровоз Эр-787-57 — местный арт-объект.

Мемориал

На окраине Карачевского леса — мемориальный комплекс: братская могила, Стела, Вечный огонь, Аллея Героев. Здесь похоронены погибшие в Великую Отечественную войну при освобождении станции Епифань, а также павшие в боях за Алексеевку, Дудкино, Хомутовку и Белоозеро. Всего здесь покоится прах 164 воинов.

Парк и стадион

Кимовск гордится своей обновленной зоной отдыха. Парк площадью в 10 гектаров — ровесник города, первые деревца здесь высадили в 1957 году. Потом появились аттракционы и танцплощадка, летняя сцена, детская зона.

В 90-е парк пришел в запустение. Но в 2014-м начал возрождаться. Сначала по программе «Народный бюджет» — здесь вырубили аварийные деревья, установили детскую площадку и зону для воркаута.

Уже в 2018 году парк вошел в программу «Формирование комфортной городской среды» — 10 тысяч кимовчан проголосовали за возрождение любимого места отдыха. С тех пор благоустройство парка ежегодно продолжается. Сейчас здесь вместо зарослей — аккуратный газон, скамейки и арт-объекты.

Стадион имени Ленина в Кимовске тоже открыли в 1957-м, и он повторил судьбу парка: долгие годы — расцвет, потом запустение в 90-х и нулевых, а теперь — второе дыхание.

Сейчас здесь кипит жизнь: все значимые спортивные и городские мероприятия проходят на стадионе. К слову, именно стадион — любимое место главы администрации Кимовского района Евгения Суханова, страстного футбольного болельщика:

— У нас есть что посмотреть. Музей на вокзале, наши замечательные скверы и парки, старинная Епифань, село Себино — родина Матроны Московской, Монастырщино. Мое же любимое место — именно этот стадион, он входит в мой личный топ-3. Здесь всегда очень эмоционально и зрелищно, здесь хороший футбол!

Шахтерский городок получил свое название от реки Дон. Статус города получил в 1939 году, и огромная часть истории Донского связана с Великой Отечественной войной. Был в оккупации, отправил на фронт 12 тысяч жителей и потерял из них почти 4 тысячи, город сыграл важную роль в обороне Москвы.

Памятные скверы

В 2019 году в Донском открыли сквер Победы, построенный по федеральной программе «Формирование современной городской среды». По словам главы администрации Сергея Кулика, сквер стал местом притяжения дончан — здесь и отдых, и место патриотического воспитания. Здесь принимают школьников в юнармейцы, проводят уроки мира, проходят городские военно-патриотические мероприятия.

На монументах в виде звезд увековечены имена дончан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, — 3852 записи. В 2020 году в сквере Победы установили стелу «Я помню».

В Донском находится восемь братских могил, в которых покоится прах 924 воинов-освободителей донской земли. В Братской могиле № 1 захоронено 47 человек, здесь горит вечный огонь.

В 2024 году по просьбе родных и близких погибших участников СВО, а также общественных организаций в Донском открыли сквер Памяти участникам СВО, установили самолет с гранитными плитами, на которых нанесены ФИО погибших.

— Мы собрали подаренный нам ранее боевой самолет, — рассказал Кулик. — Нашли ему применение. Теперь он установлен на мемориале памяти воинам, погибшим в ходе СВО. Вокруг него посадили памятные туи. Сквер создавали всем городом: предприниматели, предприятия, школьники, родственники погибших ребят… Это уютное и святое место.

Комплекс «Плазма»

Наверняка вы здесь уже бывали. Парк-отель «Плазма» в Донском — буквально уголок Европы, и уголок немаленький: 7 га занимает территория отеля, есть пляж с водоемом, три крупных крытых спортивных объекта, в том числе и крытый центр пляжных видов спорта с белым подогреваемым песком, бани, открытые волейбольные и детские площадки, воркаут и еще много чего.

Сейчас «Плазма» — не только территория летнего отдыха для горожан и гостей Донского, но и уникальный спортивный центр, принимающий гостей со всей России: от Тулы до Владивостока. В «Плазме» проходят Всероссийские турниры по пляжному и зимнему волейболу, турниры по боксу, сборы по хоккею, всероссийские соревнования по большому теннису.

Как рассказал гендиректор парк-отеля Николай Дяченко, в планах — сделать круглогодичные бассейны, чтобы купаться можно было и зимой, как в Калужских термах, только лучше. Руководство «Плазмы» надеется на помощь и гранты правительства, чтобы развиваться и привлекать в Тульскую область еще больше туристов.

В Новомосковск едут из других городов, чтобы увидеть две самые известные достопримечательности — исток Дона и Детскую железную дорогу.

Но не только ими славен город. Здесь начался тульский хоккей: в 2011 году здесь открыли Ледовый дворец «Юбилейный», сейчас здесь тренируются хоккеисты «Академии Михайлова». Но на этом развитие хоккея в Новомосковске не остановилось, чем гордятся и жители, и глава.

Глава администрации Новомосковска Руслан Бутов:

— Новомосковск динамично развивается. И одно из важных направлений — благоустройство общественных пространств и наших уникальных объектов. Совместно с РЖД мы работаем по улучшению нашей городской изюминки — Детской железной дороги. Она и сейчас признана одной из лучших в стране, но у нас есть планы на развитие этой локации.

Наш уникальный объект — исток Дона, где берет свое начало великая река. Сейчас мы работаем над проектом, в следующем году будем искать источники финансирования для комплексного благоустройства ансамбля. Это та точка притяжения, которая может стать значимой не только для туляков и новомосковцев, но и для всей страны.

В планах администрации — создать в городе музей воды.

Дон уникален тем, что на всем своем протяжении не меняет своего русла, даже несмотря на то, что в него впадают полноводные реки. «Дон — сила», «Дон побеждает всех»: я считаю, это удачная идея для стратегии по привлечению туристов, интересная фишка!

По словам Бутова, главная цель Новомосковска сейчас — привлечь не однодневных туристов, а сделать так, чтобы люди оставались в городе на два дня.

— У нас интересный город — весь в бульварах, сталинском ампире, у нас множество общественных территорий, замечательный музей, театр, потрясающий взрослый парк, который лично я очень люблю. Кроме того, Новомосковск — один из самых зеленых городов России, мы это звание каждый год подтверждаем, не снижая планку!

В прошлом году мы запустили уникальный проект — Березовая роща. Там находится большая водонапорная башня, она могла бы стать доминантой. В планах — сделать там смотровую точку с кофейней — она станет еще одной точкой притяжения.

Новомосковск гордится своей библиотечной системой, особенное место в которой занимает центральная городская библиотека на улице Садовского.

Она будто зажата между жилых домов. И сразу вопрос: где в ней может поместиться 150 тысяч книг? Оказывается, под землей. Пять этажей сверху и два подземных, рассказала замдиректора «Новомосковской библиотечной системы» Светлана Пасько.

Помимо содержания огромного количества книг, самая старая из которых датируется 1812 годом (это «Курс анатомии» Евгения Мухина. — Прим. ред.), библиотека выполняет и вовсе непривычные функции. По словам Светланы Валентиновны — таково требование времени. Пенсионеры могут пройти здесь курсы компьютерной грамотности, подростки — коротать время в Молодежном центре «Свободное пространство».

— Дети с 14 лет могут просто прийти сюда, проводить время с друзьями, слушать музыку, ставить спектакли, общаться, рисовать — всё что угодно!

На базе библиотеки работает вокальная студия «Ритм», ведется выставочная деятельность.

— Со всех сотрудников собирали телефоны разных лет, чтобы создать экспозицию, посвященную связи, — рассказывает Светлана Пасько. — Получилось интересно!

В хранилище столько книг, что для экономии места там установили специальные шкафы, которые перемещаются по рельсам.

Этот город стал финальной точкой пресс-тура неслучайно. Посмотреть подсветку обновленного Свиридовского пруда нужно именно на закате!

Вокзал

Но знакомство с Узловой мы начали все же с вокзала: именно железная дорога сыграла огромную роль в истории города. И музейный комплекс «Железнодорожная станция Узловая» — важная точка для посещения.

Экскурсию по нему провела председатель Ассоциации «СМО Тульской области» и глава Узловского района Марина Николаевна Карташова.

— Узловая — один из крупнейших промышленных центров Тульского региона, его развитие шло в ногу с развитием всей страны и всей промышленности. Поэтому железнодорожный узел — визитная карточка города. Узловая — город воинской доблести, и новый облик вокзала эту тему раскрывает.

Здание вокзала построено еще в 1874 году. Два керосиновых фонаря у входа, касса, зал ожидания, буфет, книжный киоск, телеграф и полицейский участок. Здесь бывали Николай II, Толстой, Ленин.

«9 сентября 1892 г. на поезде через нашу станцию проследовал Толстой. Здесь он увидел вооруженных солдат, ехавших под предводительством тульского губернатора Зиновьева усмирять восставших крестьян графа Бобринского. Думаю, это еще раз убедило Толстого в том, что „все устройство нашей жизни зиждется на грубом насилии…“. На следующий день Лев Николаевич написал жене, что увидел ужасную картину на узловском вокзале».

«В 1904 г. Николай II предпринимает поездку по России. Весть о возможном проезде через Узловую царя взбудоражила провинциальные умы. Многие хотели увидеть государя. Полиция, опасаясь давки, оцепила перрон у вокзала. Предварительно некоторым узловчанам выдали спецпропуска. В семье узловчанки М. Н. Галкиной из поколения в поколение рассказывали, как ее прадед машинист И. С. Костин ходил „смотреть на императора“.

«Мой прадед, — вспоминает М. Галкина, — был уважаемый машинист. Специальный пропуск ему выдали заранее — билет зеленого цвета. В назначенный день Иван Степанович направился с женой к вокзалу встречать царя. Дочь моего прадеда, 16-летняя Мария (моя бабушка), тоже хотела взглянуть на государя, но билета у нее не было. Однако накануне она ходила в местную баню и сохранила тамошний билет, имевший тот же оттенок. Показав его полицейскому, она прошла на перрон. Отец, увидев дочь, строго спросил: „Ты как сюда попала?“. Та, смутившись, призналась: „По билету из бани“».

Старое здание вокзала снесли в 1935 году, возвели временное, просуществовавшее до 1950 года, когда появился уже современный вокзал.

31 июля 2020 года в Узловой был открыт историко-культурный и военно-мемориальный комплекс «Узловая — город воинской доблести» на базе вокзала. У входа в здание вокзала установили памятник военному, который вернулся с войны и машет рукой встречающим.

Прототипом послужил уроженец Узловой, командир истребительной авиационной эскадрильи Герой Советского Союза Николай Трегубов.

Неподалеку от него — паровоз, названный в честь советского политического деятеля Феликса Дзержинского. В годы войны он под обстрелами доставлял вооружение на передовую, эвакуировал заводы и горожан за Урал.

В самом здании вокзала сейчас работает «Музей железнодорожной дороги и станции Узловая — 1» с уникальными экспонатами.

Изюминка музея — макет паровоза российского инженера Густава Струве, основателя Коломенского машиностроительного завода. Она была удостоена Гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.

Также в музее созданы инсталляции будки паровоза и комнаты отдыха машиниста, с предметами быта и обстановки прошлого века, карта с указанием железнодорожных экспозиций на других станциях.

— У Узловой также есть очень интересная история, связанная с развитием разных видов промышленности. Это и шахты, и химическая промышленность, и машиностроение. Я люблю здесь каждый уголок и могу говорить о ней бесконечно! — говорит Марина Карташова. — А еще — о замечательных людях, которые прославили Узловую. Это и разведчик Леонид Квасников, и разведчица и детская писательница Зоя Воскресенская, основатель атомной промышленности Авраамий Завенягин. Самое главное — любить свой город, уметь гордиться людьми, которые здесь жили, живут и будут жить.

ДК и библиотека

Глава администрации Узловского района Николай Терехов с гордостью рассказывает о возвращенном узловчанам Дворце культуры. Более 13 лет он был в частных руках и использовался в качестве торговых площадей. А с 2015 года совсем не эксплуатировался и ветшал. В 2020 году ДК удалось забрать у частников через суд, что позволило начать его ремонт.

По словам Николая Терехова, здание полностью отремонтировали, сохранив в обстановке советскую тему. Отреставрировали люстры (которые волею судеб оказались в ДК, на самом деле они были предназначены для здания МГУ — ходит такая легенда. — Прим. авт.), светильники, настенные и потолочные панно.

На третьем этаже ДК разместилась первая в городе модельная библиотека — совершенно новое культурно-образовательное и интерактивное пространство. Входной холл в детскую библиотеку стал интерактивным музеем уроженки Узловой Зои Воскресенской — советской разведчицы и детской писательницы.

В этом зале собраны ее личные вещи, в трубке висящего на стене старинного телефона можно услышать голос Зои Ивановны — она читает колыбельную.

В библиотеке есть комната сказок — для самых маленьких, места для уединенного чтения, интерактивная зона с проектором, компьютерный уголок с доступом к Национальной электронной библиотеке.

Пространство библиотеки настолько гибкое, что легко адаптируется под любые задачи: для самостоятельной работы, групповых занятий или квестов.