Спа-процедуры и самоанализ: как избавляют от зависимости в Новомосковском отделении реабилитации

Фото Юлии Александровой/

Сюда попадают исключительно по желанию. Никакие настойчивые рекомендации не помогут, если человек упорно хочет продолжать жить в раб­стве у зависимости.

Новомосковское отделение реабилитации областного наркологического диспансера № 1 ведет свою историю с 2013 года. Сотни человек, избавившиеся от зависимости, подтвердят: выздоровление начинается с признания наличия болезни.

Отделение реабилитации в Новомосковске небольшое, одновременно здесь могут находиться порядка 20 пациентов. Это позволяет взаимодействовать с каждым практически индивидуально, ведя его буквально за руку к трезвой жизни.

Юлия Ефимова – Преимущественно наши пациенты – мужчины. Если из общего числа четверть женщины – это уже здорово. Обычно женщины более самоуверенные и до последнего говорят, что справятся сами. Мужчины же раньше признают проблему и быстрее обращаются за помощью, – рассказывает психиатр-нарколог Юлия Ефимова.

Отделение реабилитации – это вторая ступень на пути к выздоровлению. Сюда приезжают пациенты, прошедшие курс медикаментозной терапии в стационаре. Но и здесь терапия продолжается. В ход идут как медицинские препараты, так и аппаратные методики и работа с психологом.

– Одно из проявлений зависимости – соматические расстройства. Чтобы минимизировать признаки тягового состояния, пациенты проходят курс процедур в специальной Спа-капсуле. Она позволяет нормализовать физическое и психоэмоциональное состояние пациента, – поясняет Юлия Сергеевна.

Параллельно идет адаптация к трезвости: буквально учат жить заново. За это отвечает психолог. Как в школе, в учебном классе пациенты выполняют задания: открывают тетради или пособия и пишут – анализируют свое прошлое, разбираются в том, что стало точкой отсчета, учатся это принимать и преодолевать.

Надежда Истомина – Не проработав негативные эмоции, двигаться дальше невозможно. Наша задача – научить дейст­вовать по-новому, когда в социуме они столкнутся с какой-то проблемной ситуацией, – поясняет психолог отделения Надежда Истомина. – У человека бесконечное количество поводов выпить и употребить наркотики. Праздник, радостное событие, усталость, ссора, горе… Вдобавок куча мемов, что алкоголь «хотя бы старается помочь».

На самом деле, любое вещество, изменяющее сознание, делает только хуже. Особенно в сложные моменты жизни.

Кроме психологической терапии, пациенты занимаются спортом и общаются, поддер­живая друг друга. Это позволяет осознать, что ты не один. Помогают консультанты – участники сообществ Анонимных наркоманов и алкоголиков. Они приезжают в отделение, беседуют с пациентами, показывая, что трезвая жизнь возможна, она полноценна и наполнена приятными моментами. После окончания реабилитации в центре они же продолжают вести пациентов по двенадцатишаговой программе избавления от зависимости.

– Сопровождение после реабилитации крайне важно. Домашний быт, родственники, работа, встреча знакомых, с которыми употребляли, прогулка по знакомым местам – это может стать триггером и спровоцировать тяговое состояние, – говорит Юлия Ефимова. – Мне один пациент рассказал, что ему в первые дни было невыносимо трудно проходить мимо магазина, где ранее каждый вечер он покупал алкоголь. Друзьям, с которыми раньше употреблял, придется научиться говорить «нет», а в идеале и вовсе оставить их в прошлом. Если собутыльником или соупотребителем был супруг или супруга, то тоже рекомендуется расстаться. Когда круг общения не отфильтрован, высока вероятность отката.

«Я с детства был всем недоволен…»

Утро алкоголика Максима, второй раз проходящего реабилитацию в Новомосковске, начинается в восемь. Уборка, зав­трак. Далее планерка, «шаговая» программа, физкультура, обед. Затем – просмотр фильмов, снова занятия: разбор книг, обсуждение личных ситуаций, лекции. Ужин – и вновь занятия в вечерней группе. Свободное время – с девяти до одиннадцати вечера. Отбой.

– Я с детства вечно всем был недоволен, искал, чем это компенсировать. Друзей в школе особо не было. В 12 лет попробовал пенное. Поначалу выпивал редко – боялся, что узнают родители и педагоги. К 10-му классу начал прогуливать уроки. В школе ругали учителя, дома – родители. Я всех ненавидел, чувствовал только одиночество и свою ненужность. После 11-го класса поступил в институт.

Но вместо лекций прятался в мире фэнтези: покупал алкоголь и читал книжку в подъезде.

После второго курса бросил учебу. Нашел работу, но вскоре она разонравилась. Сменил – тоже не то. Отучился на сварщика, начал зарабатывать, но не чувст­вовал радости. Решил, что проблема в родителях: мне 31 год, живу с мамой и папой – я несамостоятельный. После скандала родители отдали мне квартиру, которую они сдавали.

Как только начал жить отдельно, ситуация с алкоголем усугубилась.

Меня увольняли. Но я был хорошим специалистом, легко находил другую работу, но и терял так же быстро – держался до зар­платы, а потом уходил в запой.

В наркологию меня отвез отец. В диспансере я встретил 33-й день рождения. Туда приходили участники сообщества Анонимных алкоголиков. Трезвые, счастливые, у них наладилась жизнь! Захотелось так же.

После выписки отправился в отделение реабилитации. Здесь встретил Таню. Она тоже проходила тут курс. Но вскоре Таня исчезла: закончила реабилитацию. Меня начало накрывать. Учинил скандал с угрозами в адрес одного из пациентов, и меня попросили уйти.

Приехал домой. Не пил, но это давалось трудно. Возник безумный страх сорваться. Начал ходить на группы сообще­ства, заниматься по программе «12 шагов», но не чувствовал уверенности. И тут вернулась Таня. Пустота вроде бы затянулась. Я продолжал посещать встречи в сообществе. Мы начали жить вместе. Но не всё шло идеально. После очередной ссоры сорвался и продолжил. На почве алкоголя ругались и через два года расстались. Итог тот же: остался без работы, набрал долгов и кредитов… Снова сел родителям на шею.

В 2023 году в мой день рождения Таня вернулась. Новый 2024-й год мы встретили вместе в трезвости. Я устроился на завод, начал отдавать долги. 14 февраля поженились. А весной, когда закрыл кредиты, «развязался». Но работу в этот раз не потерял. Вскоре Таня забеременела. Родился сын. Но пить я продолжал. Таня уехала. В этом году отец предложил еще раз попробовать пройти реабилитацию в Новомосковске. Теперь я смог разобраться в себе. А ещё нашел источник сил, чтобы преодолевать трудности, – молитва и обращение к Богу. Теперь я уверен, что научусь жить в радости и трезво.

«Каждое утро было больно от того, в кого я превратился…»

Николай с пяти лет занимался спортивной гимнастикой, карате, помимо зала тренировался и дома. К семи годам за час мог отжаться 3100 раз и сделать 5200 приседаний – как в Книге рекордов Гиннесса. В свободное от тренировок время читал. Сверстники высмеивали его – в их лексиконе были куда более простые обороты или вовсе нецензурная брань. Николай ощущал себя белой вороной.

– После школы поступил в институт. Спортивные секции остались в прошлом, контроль со стороны родителей тоже. Я впервые почувствовал свободу. Мне было 17 лет. Подружился с ребятами во дворе, они-то и предложили мне наркотики. Попробовал – не понравилось. Но я продолжил – за компанию. Учась в институте, устроился работать на стройку. Тогда наркотики употреблял нечасто и считал это баловством. Веще­ства мне доставал знакомый. Но потом начал сам заказывать. Тогда-то я и покатился на дно. Постепенно отдалился от друзей: было стыдно, что употребляю все больше и больше. Останавливала только необходимость работать и учиться.

В 2017 году женился, родился сын. Был уверен, что я хороший глава семьи, а в выходные могу себе позволить «расслабиться». На фоне этого в 2020 году мы развелись.

Теперь меня уже ничто не останавливало. Редко когда более трех дней был не «под кайфом». Сначала ещё работал, снимал квартиру, платил алименты. Но через год цель осталась одна – доза.

В конце 2022 года съехал со съёмной квартиры. Вместо стройки устроился в такси, арендовал машину и понял, что в ней можно спать, а деньги на квартиру – «проторчать».

Стал жить в машине: днем работаю, вечером употребляю. В таком безумии провел около года. Дошло до того, что наркотики уже «не вставляли».

В начале 2023 года встретился с тем товарищем, который меня познакомил с наркотиками 11 лет назад. Мы начали вместе употреблять, зависимость набрала сумасшедшие обороты. Но летом именно он и указал, что у меня проблемы. Я был уверен, что всё в порядке, просто в жизни сложный период.

Но в сентябре осознал и рассказал родителям. Пролечился в наркодиспансере. Затем отправился на реабилитацию. Ждал её с нетерпением: у меня снова будет кровать, подушка, крыша над головой, еда. Радовало, что не надо искать деньги на дозу.

Я не хотел больше каждое утро просыпаться с болью от того, в кого превратился. Благодаря сотрудникам центра и Анонимным наркоманам мой мир изменился. Я внимательно слушал их истории, анализировал и убеждался, что всё возможно.

А ещё понял, что в любом городе страны я найду тех, кто меня поймет. Сейчас продолжаю ходить на группы, служу в сообществе и помогаю тем, кто тоже хочет избавиться от зависимости.

«Спасибо, что создал мне проблемы…»

Ольге 33 года, 8 лет она не употребляет наркотики. Её история началась в 11 лет с сигарет. В 13 добавился алкоголь. Родители не контролировали: можно было наврать, что ночует у бабушки, и где-то веселиться. В её компании было много детей из неблагополучных семей.

– В какой-то момент мне разонравилось пьяное состояние. После 9-го класса поступила в колледж. Во время летних каникул подруга предложила попробовать наркотики. «Под кайфом» мы прогуляли всю ночь…

О том, что я употребляю, мама узнала только спустя несколько лет. Меня домой привела подруга: мы с ней употребили, а дальше – ничего не помню. Я впала в наркотическую кому, мама вызвала скорую.

Впервые в наркодиспансере оказалась в 20 лет. На тот момент я встречалась с Алексеем. Его мама знала, что он наркоман. Она пришла к моей и просила уберечь дочь от её сына. Мне поставили условие: либо мы расстаемся и я лечусь, либо ухожу из дома. Я ушла, но Алексей не оценил. Через пару дней вернулась домой и поехала в больницу. Но тогда просто хотелось избавиться от ломки. После месяца в стационаре всё продолжилось. До 25 лет ложилась в наркологию ещё раз семь. Но со временем стали появляться мысли, что надо завязывать.

Понимала, что качусь в бездну. Люди вокруг наводили ужас: они болели гепатитом, у них не было зубов, гнили ноги…

Я и сама превратилась непонятно в кого. Забеременела – думала, что это станет стимулом бросить. Всю беременность не употребляла. Но после родов продержалась два месяца.

Стало еще хуже, начала воровать в магазинах. Как-то меня с ворованными вещами заметил Алексей и сообщил в полицию. На меня завели уголовное дело. Идя на психиатрическую экспертизу, даже не думала, что встреча с врачом станет поворотной.

Я впервые за долгое время почувствовала неравнодушие к себе.

Дома на меня орали, мать кричала: «Когда ты уже сдохнешь!» Молодой человек постоянно оскорблял. В полиции тоже говорили какие-то гадости.

Я собрала вещи и сама поехала в диспансер, чтобы потом отправиться в Новомосковск на реабилитацию. Понимала, что мать я никакая, стыдно приходить в детский сад за дочерью. Чувствовала себя мразью.

Первый месяц реабилитации меня постоянно преследовало желание употребить. Помимо этого, я совершенно забыла, как это – делиться эмоциями...

Спустя 5,5 месяца вернулась домой. Было ещё сложно, но я ходила на группы, слушала родителей, уделяла внимание дочери. Со временем у меня появился молодой человек. Отучилась на парикмахера, как я всегда мечтала, начала работать. Сейчас мы воспитываем двоих детей. Я развиваюсь в профессии, каждый год ездим отдыхать. С Алексеем не общаемся, но я ему благодарна, что создал мне проб­лемы, – это меня спасло.

Детей воспитываю в доверии, стараюсь с ними разговаривать, узнавать об их чувствах. Да, они в группе риска – оба родителя имели зависимость, но я стремлюсь создать такие условия, чтобы они не повторили наши ошибки.