Что посмотреть в провинциальных городках Тульской области: обзор Myslo

Фото: Маша Сапог.

От каких туристических локаций захватывает дух и почему ходить в музей – это не скучно?

Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» 7 сентября организовала для журналистов пресс-тур, посвященный Дню Тульской области.

Провинциальные города не замерли во времени. Локации, посещенные в рамках пресс-тура, впечатляют даже жителей Тулы, что тогда говорить о туристах, которые знакомятся с нашим краем впервые.

Щёкино

Первой остановкой в туристической поездке стал город Щёкино. Глава администрации Щёкинского района Александр Гамбург рассказал, какие места будут интересны туристам.

— Наш район известен туристам одной из главных жемчужин культурного наследия — Ясной Поляной. Поэтому перехватить туристический поток в город достаточно просто. Совместно с правительством Тульской области и при поддержке губернатора Алексея Дюмина мы модернизируем городское пространство. Один из новых проектов называется «Химия с природой». Идея — в соединении шахтерского прошлого, плавно переходящего в химическое настоящее. В рамках проекта были благоустроены площадь Ленина и Центральный парк.

— Раньше площадка у ДК была безликой — просто кусок асфальта с проезжей частью. Мы ее замкнули, огородили периметр, сейчас здесь собирается много народа. Туристы тоже приезжают посмотреть, что нового появилось в городе.

К историческому прошлому отсылают архитектурные элементы на площади. Например, «шахтерская лампа» — с такой лампой шахтеры спускались в забой.

Кустарники высажены в виде терриконов, которые использовались при подземной разработке месторождений угля и других полезных ископаемых.

К «химическому настоящему» отсылает стилизованная таблица Менделеева на вымощенной плиткой площади и качели с навесом в виде молекул. А фонтан в виде реки — символ времени, переносящий зрителя из шахтерского прошлого в настоящее время.

В парке рядом с ДК благоустроена детская площадка «Космос». Там установлены детский городок, стена «Парад планет» с макетами планет Солнечной системы. В парке обновлена зона отдыха с лавочками, фонарями, пешеходными дорожками.

— Тема космоса выбрана неслучайно. Это дань уважения герою России, летчику-космонавту Сергею Залётину. Он родился и жил в Щёкино, — рассказывает глава администрации.

Несмотря на раннее утро, жители города с удовольствием пользуются новым теннисным кортом и спортивной площадкой.

— Мы планируем реализовать нашу концепцию до конца. В 2022 завершился первый этап строительства, а недавно мы выиграли грант на реализацию второго этапа, который будет направлен на модернизацию самого парка. Мы хотим добавить новые пространства. В планах сделать детскую площадку, павильон «Космос», пан-трек и летнюю эстраду, — отметил Александр Гамбург.

Крапивна

Перенесемся в городок Крапивну. Именно городок, а не село: ведь так его называют местные жители. Об этом рассказала Ольга Венёвцева, заведующая Крапивенским отделом филиала музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Сейчас Крапивна активно развивается.

Преображение началось в 2018 году, когда городок победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства.

В Крапивне находится один из уникальных памятников архитектуры — первый в России Музей земства.

— Во многих музеях есть локальные экспозиции, посвященные губернским уездным и земским населенным пунктам. В нашем музее мы постарались рассказать и о градостроительстве, и о земской истории, поэтому наш музей можно считать уникальным, — рассказывает Ольга Венёвцева.

Первый этаж здания — это история градостроительной России. Там представлены археологические находки, макеты и чертежи зданий, геодезические инструменты XIX века, документы, касающиеся деятельности полицейского управления и казначейства, а также другие предметы, связанные с градостроительной историей.

Экспозиция второго этажа рассказывает об истории земства. А именно о земских реформах на общероссийском уровне, работе локальных земских учреждений и деятельности Льва Толстого.

С XIX века у земств остались большие и важные наработки, которые используются сейчас, например в местном самоуправлении.

У здания несколько исторических периодов застройки и истории. В разные времена располагались присутственные места Крапивенского уезда, полицейское управление, казначейство и школа.

— В XX веке в здании располагалась школа. Ей не повезло, что она попала в исторический момент фашистской оккупации. Из-за этого после фашистской комендатуры здание пришло в ужасное состояние.

Фашисты покинули Крапивну 19 декабря, в день Николы Зимнего. Удивителен тот факт, что в городке есть храм Никольский. В тот день звонили колокола, и многие жители вспоминали, что именно покровитель помог Крапивне снять фашистские оковы.

Недалеко от музея находится Центральная площадь. В этом месте сейчас реконструируют ансамбль Никольской церкви XVIII–XIX вв. постройки.

Смотровая площадка оставляет воспоминания не только от потрясающего вида на реку Плаву, но и от лестницы, по которой подниматься обратно надо так же не спеша, как и наблюдать природу Тульского края.

Одоев

Следующая точка маршрута — Одоев. Здесь открылась «Арт-резиденция 4338». Глава администрации Одоевского района Валерий Крупнин рассказал журналистам про историю здания.

— Изначально здание строилось как храм. Он был построен купцами Остроуховым и Бочаровым в 1776 году. После революции начались трансформации здания: здесь располагалась дизельная электростанция, потом районная поликлиника, затем — газовая служба. В 60-х годах XX века храм стал водонапорной башней.

Валерий Крупнин о выборе названия для нового пространства:

— Я проходил по музею космонавтики и остановил свой взгляд на книге Владимира Одоевского «4338-й год: Петербургские письма». Творчество писателя вдохновило меня, и в голове сразу представился образ будущей арт-резиденции.

Воображаемое будущее из романа тесно связано с концепцией дизайн-проекта, который планируют воплотить в ближайшем будущем.

— Сейчас в резиденции располагается школа искусств, а также есть место для проведения открытых уроков и пленэров. Молодежь, которая живет в Одоеве, может собраться и поиграть в настольные игры либо пообщаться, поиграть на инструментах и порепетировать. Уже сейчас внутри здания проходят выставки картин местных художников. В этом году мы планируем закончить благоустройство территории до начала холодов. Появятся газоны и дорожки, освещение и парклет (небольшая зона отдыха в крупных городах, в частности в деловых районах, являющаяся продолжением тротуара. — Прим. ред.).

Ученица 11-го класса Юлия Тюрина часто посещает «4338». Девушка рассказала, что новое место вдохновляет местную молодежь:

— Я пианистка и здесь бываю часто. Также прихожу сюда с друзьями, когда нечем заняться. Тут можно посмотреть выставочную галерею, чему-то научиться, реализовать себя. В новом пространстве нам комфортнее, чем просто скитаться по улице.

Еще одна туристическая локация находится в Одоевском районе, в селе Николо-Жупань.

Это музей-усадьба, в которой увековечена память рода Мирковичей — братьев Федора и Александра Яковлевичей Мирковичей, принимавших участие в Отечественной войне 1812 года.

Экскурсовод проведет гостей по залам дворянского дома: кабинет генерала, будуар, гостиная, где воссоздана обстановка XIX века. Гостей ждет увлекательная прогулка по территории усадьбы, откуда открываются потрясающие виды на окружающую местность.

Белёв

Следующей точкой маршрута стала фабрика «Белёвские сладости». Главный технолог производства Ангелина Собачкина провела экскурсию по двум цехам фабрики и рассказала об изготовлении любимых лакомств.

— На фабрике производят много сладостей. Самые популярное — белёвская пастила и хрустила, зефир, заварная пастила. Новинка в производстве — белёвская помадка.

— При производстве мы используем натуральные ингредиенты, а также заменили все ароматизаторы на натуральные экстракты, — сообщает главный технолог производства.

Белёвскую пастилу изготавливают из яблок, которые предварительно запекают, делают яблочное пюре и отправляют в дальнейшее производство. На фабрике рады всем любителям гастрономического и промышленного туризма.

Также в Белёве полным ходом идут работы по проекту «ПРОпаркЪ». Старший прораб Валерий Киселёв рассказал подробнее о строительстве парка.

— На месте строительства будет находиться Центральный парк города. Исторически он всегда был на этом месте, еще в 50-е годы здесь отдыхала молодежь, для них были все удобства, но потом все заросло и похерилось, остался непроходимый лес. Общая площадь парка — 1,8 га. На них будут располагаться 20 объектов, среди них кафе, две детские площадки, амфитеатр, парклет, пантрек и перголы (навес).

По словам старшего прораба, работы планируют завершить в сентябре. Парк еще не открыт, но уже собирает интерес жителей города.

—В Белёве еще нет таких больших площадей для отдыха, поэтому, конечно, все интересуются, когда зайти можно будет, — комментирует Валерий Киселёв.

Одна из достопримечательностей парка — здоровенный клён. Он попадал под снос из-за парклета, но в план внесли изменения.

— Нельзя рубить украшение нашего парка! — говорит Валерий Киселёв.

ЧЕКАЛИН

В 30 минутах езды от Белёва находится Чекалин. Комплексное развитие самого маленького города в России началось после победы во Всероссийском конкурсе создания лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году.

Глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин ответил журналистам на вопрос, какие достопримечательности можно посмотреть туристам.

— Первое место, которое я порекомендую, это место где мы с вами сейчас находимся — Соборная гора. Раньше здесь была Лихвинская крепость. Для реализации нового проекта были проведены раскопки, организована входная зона, установлены малые архитектурные формы, беседка, обустроены дорожки, аллеи, спортивная и игровая площадки, установлены скамейки и урны.

Вид, который открывается со смотровой площадки на Соборной горе, завораживает. Кажется, что можно увидеть даже соседнюю область. У Оки засели рыбаки с удочками, а в полях работают комбайны.

— Пройдя по городу, важно обратить внимание на то, как он застроен, — это же памятник градостроительства! — продолжает рассказывать Геннадий Сорокин о местах в городе. — Дворец культуры есть, жители так называют Дом культуры. Там проходят все городские мероприятия, есть кружки для детей и взрослых и большая библиотека.

— На такой маленький город у нас есть 2 музея! Конечно, есть места, о которых туристы пока не знают, например тюремный замок. Можно зайти в школу — там никогда не было больше 150 школьников, но при этом там учились 4 героя Советского Союза. Достопримечательность города — сквер Саши Чекалина, в честь которого и был переименован Лихвин в 1944 году.

Узнать историю города можно в местном музее. Помимо исторических экспонатов, есть мультимедийное оборудование, позволяющее почувствовать на себе атмосферу уездного города. Каждый зал насыщен вековой историей Чекалина.

Перейдем из прошлого в настоящее и окажемся в новом, современном ДК. Мероприятия в Доме культуры направленны на досуг и приобщение жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

В ДК есть большая библиотека, концертный зал, гримерки с большим количеством костюмов (некоторые сшиты сотрудниками учреждения).

Для жителей проводят мастер-классы, выставки. С малых лет и до преклонного возраста горожане ходят сюда потанцевать и просто провести время.



— Чекалин в прошлом году посетило около 14 тыс. туристов, если посмотреть по билетам. Бренд самого маленького города России говорит сам за себя! — поделился глава администрации.

Финальной точкой в пресс-туре стал город Суворов и стадион «Энергия». Несмотря на позднее время, на беговом корте и тренажерах занимались жители города.

Хочется отметить, что все места из в пресс-тура отпечатались в памяти. То ли дело в хорошей погоде, которая была во время интереснейших экскурсий, то ли в людях, которые безумно любят свой город и заряжают этим гостей, ведь как говорится, то, что идет от сердца, до сердца и доходит.