Чем удивляет Творческая группа Веры Трофимовой, почему они любят мюзиклы и зачем ставят жесткие сказки для взрослых

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива героев публикации.

Они — яркие звезды современной сцены, молодые, талантливые и страстные артисты, которые превращают каждый свой концерт в незабываемое шоу.

Эти исполнители не просто поют, они живут музыкой, наполняя каждую ноту эмоциями и энергией. В эпоху новых возможностей и свежих идей именно они продолжают вдохновлять и удивлять зрителей, создавая уникальную атмосферу мюзиклов.

Автор таких впечатляющих спектаклей — Вера Трофимова — уверена: настоящее искусство рождается в сердце, и эти артисты тому яркое подтверждение.



Сергей Рябочкин, Вера Трофимова, Анастасия Мазаева, Александр Матвеев

и Алексей Кобозев.

Рассказать о своем творчестве в редакцию Myslo пришла сама Вера Трофимова, композитор, драматург, автор мюзиклов, художественный руководитель музыкального театра «ТГВТ» — Творческая группа Веры Трофимовой. А также артисты, вокалисты Сергей Рябочкин, Анастасия Мазаева, Александр Матвеев и Алексей Кобозев.

Творческая группа Веры Трофимовой — это уникальный музыкальный театр, абсолютно авторский. Тульский!

— Я еще в школе начала писать песни, — рассказывает Вера Трофимова. — Показывала их маме, она меня поощряла. Всегда любила поэзию средневековых менестрелей, слушала классику. Обожала Вивальди, Бетховена, Чайковского, Шуберта, Верди… Я очень любила оперы, балеты. Переваривши все это, стала писать сама. Мюзикл, который меня по-настоящему потряс, «Иисус Христос — суперзвезда». Я была готова слушать его бесконечно.

История моего театра началась в 2012 году. Тогда я написала свой первый проект «Мелькор» — это зонг-опера по мотивам Толкиена «Сильмариллион» (зонг-опера — музыкально-театральное произведение, представляющее собой эстрадную оперу с элементами мюзикла, где песни-зонги играют ключевую роль в развитии сюжета, — Прим. авт.). Средиземье, фэнтези, герои очень интересные... С этим проектом мы поехали выступать на фестиваль в Москву. Тогда в коллективе было всего человек восемь. А сейчас нас около тридцати!

Мы показали спектакль в Туле, понравились. Нам помогли деньгами, и мы, наконец, сшили первые костюмы.

Затем поставили мюзикл «Дорога в рай» — это такая жесткая сказка для взрослых про эпидемию, которая навалилась на маленькое королевство. И мы рассказываем, что в итоге из этого вышло.

Потом была музыкальная драма «Роланд», мюзикл «Мой Тристан», «Цепочка из меди». Наше направление — ироническое и романтическое!

Сейчас поставили экспериментальный проект «Локсли» — это история о современном Робин Гуде. Начало ХХ века, джаз, шляпы, пистолеты, наручники… Все очень стильно.

На наши спектакли люди приезжают из Москвы, Питера, Калуги, даже из Пензы!



Сергей Рябочкин в мюзикле «Мой Тристан».

Сергей Рябочкин, актер ТГВТ, как он сам о себе говорит, «один из старичков творческой группы».

— С 2012 года я вместе с Верой. Как говорится, творим и вытворяем. Работаю я в IT-компании, петь люблю с юности. Гитара, костры, юношеские тусовки… После армии стал учиться вокалу, и там я узнал о Творческой группе Веры Трофимовой. Пришел. Сначала, как и многие, был пятым деревом с краю (смеется). Но быстро влился и в свое время в спектакле «Мелькор» играл сразу четыре роли! Вера чувствует людей и дает роли, которые подходят под их настроение в данный момент. Когда я переживал конфликт с отцом, она мне дала играть обиженного ребенка. Когда были моменты в личной жизни, она дала мне играть Тристана. Так что вот такой у меня путь — от дерева до Тристана…



В образе Гая Гисборна в экспериментальном проекте «Локсли».

Алексей Кобозев работает руководителем проектов в компании, которая занимается приборостроением. Но без музыки и театра не представляет своей жизни.

— Я всегда пел дома, от души, в основном песни группы «Ария» — попадало в настроение и было очень модно. Косухи, длинные волосы… Моя история в ТГВТ началась в 2018 году. Именно тогда я заинтересовался мюзиклами, и мне на глаза попалась реклама мюзикла «Роланд». Пришел посмотреть, а там одну из ролей играл мой друг. И он позвал меня на пробы… Я познакомился с Верой, она пригласила меня стать частью творческой группы. И уже в конце года я сыграл солдата в «Роланде». Сейчас я играю во всех спектаклях ТГВТ. Я много пою, но до сих пор хожу в вокальную студию, учусь.



В образе Солдата в музыкальной драме «Роланд».

Анастасия Мазаева работает администратором, но в душе она — актриса.

— У меня профессиональное образование — я окончила колледж культуры и институт культуры. Я актриса, но сейчас подтягиваю вокал, чтобы соответствовать уровню ТГВТ. Я пришла в творческую группу в 2023 году и сразу поняла, что это мое. Вера предложила мне сыграть ведущую роль Королевы в спектакле «Шуты». Для меня это была очень ответственная задача, но Вера говорит, что я справилась!



Музыкальная комедия «Шуты», в главной роли Королевы — Анастасия Мазаева.

Один из недавно примкнувших к творческой группе — Александр Матвеев. Педагог, преподает иностранные языки: английский, немецкий и китайский; работает в частной школе. И — не может жить без театра.



Музыкальная драма «Роланд». В роли менестреля Гильома Александр Матвеев.

— Театр сопровождал меня все детство. Сначала это был детский театр при православном храме. Потом там все закончилось, а творческая натура требовала выхода. Я окончил музыкальную школу по классу фортепиано и академическому вокалу. Мне захотелось освоить еще какой-нибудь инструмент, и это была кельтская арфа. Вера очень долго звала меня в свой театр, и я согласился. Начал с роли в музыкальной драме «Роланд», здесь я сыграл странствующего влюбленного минестреля Гильома. С декабря 2024 года я в театре!

По словам артистов Творческой группы Веры Трофимовой, они никогда не любили эстраду, но всегда вдохновлялись роком, классикой и, конечно же, мюзиклами!



Александр Матвеев в роли Мелькора (зонг-опера «Мелькор»).

— У меня большая любовь к ирландскому, русскому, шотландскому фолку, скандинавским балладам, — рассказывает Александр Матвеев. — А сейчас мой самый любимый жанр — мюзиклы: «Собор Парижской Богоматери», «Дракула: любовь сильнее смерти», «Бал вампиров», «Ребекка», «Элизабетт», «Кошки», «Призрак оперы», «Смерть ей к лицу», «Мама Миа» и многие другие. Радуют и российские мюзиклы: «Граф Орлов», «Граф Монте-Кристо», «Анна Каренина», «Шахматы»… Много материала, которым можно вдохновляться.



Алексей Кобозев в образе жеманного Щеголя в музыкальной комедии «Шуты».

Алексей Кобозев:

— Для меня мюзикл — это высшая форма в искусстве. В нем есть место музыке, хореографии, актерству, фехтованию — хороший мюзикл наполнен всеми видами искусства. Есть за что зацепиться и уху, и глазу, и сердцу — потому что это всегда еще и драматическая история. Если говорить о любимых мюзиклах, то это Верины «Роланд», «Мой Тристан», «Локсли», мировые «Элизабет», «Последнее испытание», рок-оперы «Моцарт» и «Красное и черное».



Сергей Рябочкин в мюзикле «Мой Тристан».

Сергей Рябочкин:

— В мюзиклах я реализуюсь максимально. Мне всегда хотелось, чтобы был простор для фантазии. В студенческие годы у меня была группа «Бастион», мы играли хеви-метал. Сейчас у меня есть ТГВТ. Но все это я рассматриваю как хобби, потому что не считаю себя профессионалом вокального жанра, — я плотный любитель. Мой музыкальный вкус однозначно сформирован мюзиклами. Очень люблю артиста Ивана Ожогина, корифея мюзиклов, актера Театра Музкомедии — мне нравится все, что он делает.



Анастасия Мазаева (справа) в роли Маркитантки, музыкальная драма «Роланд».

Анастасия Мазаева:

— Любовь к мюзиклам у меня связана с любовью к театру в целом. Я с детства мечтала стать актрисой. Мама, бабушка, тётя и дядя — все пели и играли. И я с детства занималась актёрским мастерством, училась режиссуре, фехтованию. И так хорошо, что судьба познакомила меня с Верой.

Вера Трофимова любит и ценит каждого своего артиста.

— Они все взрослые люди, у них очень много дел, по несколько работ, семьи… И я рада, что они все же находят время для репетиций. Они могли бы полежать на диване, отдохнуть, но они приходят ко мне и тратят свои силы. Обычно мы собираемся по выходным. Знаете, как они вкалывают? Они мокрые уходят с репетиции! Они ругаются, кричат, плачут, переживают, устраивают истерики, но все же после репетиций они счастливы!

Откуда я беру силы? Ребята меня вдохновляют. И мой муж Роман Афанасьев — он аранжировщик всех моих проектов и звукорежиссер всех наших спектаклей.

Базируется Творческая группа Веры Трофимовой в ДК «Южный» поселка Менделеевского, также артисты репетируют в ММЦ «Родина» и «Радуга».

21 сентября в 17.00 в Тульской областной научной библиотеке пройдет авторская читка музыкальной комедии «Шуты». Читать будет Вера Трофимова. В показе примут участие артисты Александр Сушкин, Анастасия Мазаева, Евгения Кузнецова, певцы Ольга Черюканова (альт), Леонид Пронин (тенор), Сергей Рябочкин (баритон). 16+

Посмотреть мюзикл «Роланд» можно 12 октября в 18.00 в ДК металлургов (16+).