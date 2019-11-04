Правильно выбираем компьютерную технику и продавца

Понадобился новый компьютер, но какой именно выбрать? Производителей и моделей сотни, но какой нужен компьютер именно вам?

На что обратить внимание при выборе компьютерной техники? Каждый из нас сталкивался с этим вопросом. Поэтому этот вопрос мы обратились за помощью в компанию «It71», входящую в группу компаний K-Holding.

Специалисты говорят, что первое, что необходимо сделать, это определиться с целями и областями применения, если речь идет о персональном компьютере:

для дома или для офиса (подразумевается работа с простыми программами, базами данных, серфинга в интернете, просмотра фильмов);

для высокопроизводительных игр;

для профессионального предназначения

Определившись с целью, возникает вопрос места приобретения. Многие думают, что самые низкие цены предоставляют сетевые магазины. Так ли это на самом деле?

Дмитрий Гаргалык, исполнительный руководитель IT71:

– IT71 – компьютерный магазин, как комиссионной, так и новой компьютерной техники. Это позволяет нам представлять низкую стоимость на современную технику, намного ниже рыночной, например, системные блоки от 2999 рублей, мониторы от 999 рублей.

– Гарантии на б/у технику предоставляется?

– Да, конечно, гарантия есть. Наши покупатели могут быть спокойны, гарантия распространяется, как на новую, так и на комиссионную технику.

– Что мы можем увидеть на витринах магазина и на сайте it71.biz?

– Новые и б/у системные блоки, от офисных до игровых, мониторы, большой выбор лазерных принтеров, ноутбуки. И, конечно, услуги по сборке системных блоков непосредственно под цели и требования клиента.

– Получается, вы можете помочь не только приобрести технику для дома, но и оборудовать офис?

– Да, именно так. Мы получаем очень много заказов именно по офисным компьютерам. Тут у нас большое преимущество, вся техника в наличие и не в единичном экземпляре. Одно из направлений нашей компании – это банковское оборудование, и финансовые учреждения также закупают технику в нашем магазине.

Убедитесь сами!

Компьютерный магазин новой и комиссионной техники

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