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Тромб может убить: рассказываем, как не допустить этого
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Тромб может убить: рассказываем, как не допустить этого

Образование тромбов и варикоз очень опасны. Поговорили с флебологом Тульского центра диагностики и лечения на ул. Металлургов, 108 о том, кто в группе риска, и как можно решить проблему за пару приемов.

Осень – время подумать о здоровье ног. Все лето мы напрягали их, нагружали долгой дорогой в путешествиях, меняли часовые пояса и климат. Теперь желательно записаться на прием к флебологу, чтобы точно знать, как вены перенесли летний стресс.

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На самые волнующие вопросы ответил врач высшей категории, хирург-флеболог, врач УЗ-диагностики Тульского центра диагностики на ул. Металлургов, 108 и лечения Василий Курносов:

– На здоровье вен негативно может сказать множество факторов: долгая дорога, питание, вода, стресс. Осенью все эти факторы сходятся вместе, но, по сути, проблема остается актуальной в любое время года. 

Все очень серьезно: негативные факторы могут привести к определенному каскаду патологических изменений, в том числе, к тромбообразованию. Это болезнь может коснуться каждого: все мои пациенты ухаживают за собой, имеют хороший социальный статус, но проблемы с венами не дают им нормально жить, заставляют стесняться, а иногда и лишают работы.

– Кто в группе риска? 

– В первую очередь, люди страдающие варикозной болезнью. Также столкнуться с тромбообразованием могут: 

  • женщины в возрасте пред и постменопаузы,
  • люди с лишним весом,
  • курильщики,
  • люди с нарушением сердечного ритма,
  • страдающие сахарным диабетом,
  • те, кто по долгу службы подвергается длительным статическим нагрузкам – водители, учителя, продавцы, повара и т.д.,
  • женщины, принимающие гормональные препараты и контрацептивы, в том числе в лечебных целях.

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– Что делать, если оказался в зоне риска?

– Держать состояние здоровья на контроле. Варикоз – не безобидная болезнь. Многие ходят с ней десятилетиями и запускают себя. Потом появляются тромбы и трофические язвы. Люди не могут ходить на работу и испытывают такой дискомфорт, что не могут общаться с людьми. 

Не дожидайтесь тяжелых осложнений, приходите на прием к флебологу и сделайте УЗИ. Специалист даст оценку вашему здоровью и, при необходимости, составит план лечения.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Лечить вены не страшно? 

– Страх в большинстве случаев и останавливает пациентов. А между тем у нас прием проходит в комфортной обстановке. Варикозное расширение вен лечится современным методом. 

Под ультразвуковым контролем выполняется чрескожная пункция сосуда, в просвет вводится лазерный световод с последующей облитераций (склеиванием) варикозно-измененной вены. При таком эндоваскулярном (внутрисосудистом) воздействии риск повреждения окружающих тканей исключается.

Все операции выполняются амбулаторно, под местной анестезией, при этом пациент во время операции находится в полном сознании.

В послеоперационном периоде серьезной реабилитации тоже не требуется. Пациент от двух до четырех недель носит компрессионные чулки, а после наслаждается жизнью без боли в ногах.

Операции проводят врачи с большим опытом. Риск осложнений минимальный, но если пациента что-то тревожит, мы сразу же запишем его на прием в любое удобное время.

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– Нужно ли готовиться к операции, и есть ли противопоказания? 

– Противопоказаний мало: острые состояния, температура, обострение хронических заболеваний, заболевания крови. Подробности можно узнать на приеме у врача.

Перед операцией нужно сдать стандартные анализы и пройти обследование. Это можно сделать в стенах Тульского центра диагностики и лечения на ул. Металлургов, 108 в удобное время.

– Что должно стать первым звоночком для того, чтобы записаться на прием к флебологу?

– Если у вас созрела мысль проконсультироваться с флебологом – сделайте это. Какой-то дискомфорт явно вас на нее натолкнул. 

Знаком, что откладывать прием точно нельзя, могут стать отеки ног и болевые ощущения. Столкнулись с этим – бегите к врачу, как можно быстрее!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Тула, ул. Металлургов, 108

+7 (953) 953-41-17, +7 (4872) 33-83-03

tula.phlebocentr.ru

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Автор:
Фотограф:
вчера, в 10:00
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