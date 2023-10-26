Захват коридора, сосед-туберкулезник и взлом ванной: как заставить людей в «общаге» жить по правилам

Захват общей площади, споры из-за имущества и сосед с «белочкой», выносящий продукты жизнедеятельности не в туалет, а на балкон. Коммунальная квартира на Косой Горе в Туле объединяет 26 семей. Проблемы кажутся неразрешимыми.

Опасный сосед

Вход во многие комнаты на четвертом этаже отделан двусторонним скотчем. Это не украшение, а препятствие для тараканов, которые бегут из квартиры одного из соседей. По словам остальных жителей, он живет в жуткой антисанитарии, что способствует размножению насекомых.

— Он пьет, причем доходит до того, что он ловит «белочку» и начинает разговаривать с несуществующими гостями, искать «выход на сцену» или дебоширить, — говорит Оксана Шевчик. — Страшно, что в следующий раз ему привидится. Полицию вызывали, но они разводят руками. Помимо этого, он еще и нужду справляет у себя в комнате, а ведро выставляет на балкон. Там все стоит по несколько дней, соседям открыть окна у себя просто невозможно из-за запаха. А если несет выливать в туалет, то вечно все разливает, а убирать нам. То, что у него творится в квартире — сущий ад, в котором хорошо только тараканам.

Но тараканы — не единственная проблема, которая беспокоит жителей четвертого этажа бывшего общежития на ул. М. Горького.

— В 2020 году нас всех проверяли на туберкулез из-за того, что у соседа обнаружили это заболевание. Лечиться он не хотел, его принудительно госпитализировали, но он сбегал. Мы так и не знаем, вылечился он в итоге или нет, — рассказывают жители.

Мужчина не является владельцем комнаты, а лишь прописан в ней. Комната принадлежит его племяннице, но та еще слишком юна, чтобы решить такие вопросы. Соседи связывались с ее матерью, но та открещивается — мол, она не владелица и решать ничего не будет.

— В управляющей компании нам предложили самим убраться в его квартире, — добавляют соседи. — Но он же быстро ее снова загадит. Что ж мы, так и будем постоянными уборщицами, да еще и с потенциальной угрозой здоровью своего и своих близких?!

Захват общих метров

На этаже имеется балкон, рядом с ним две комнаты. Некоторое время назад они пустовали, а сейчас в них проживают две женщины. Договорившись между собой, одна из них — Ольга (имя изменено, –прим. ред.) установила прозрачную перегородку с дверью. Соседей такой индивидуализм возмутил — доступ к балкону теперь ограничен.

— Она не согласовала ни с кем, кроме соседки, свое решение. А значит, самовольно захватила общую площадь. Мы намерены добиваться того, чтобы перегородку демонтировали. А соседка заявляет, что не будет сносить хоть даже и по решению суда.

Сама «захватчица» пояснила, что отгородиться захотела из-за того, что рядом балкон, который постоянно открывали для проветривания.

— Летом ладно, а зимой? В мороз я, чтобы сходить в туалет, который находится на другом конце коридора, должна надевать куртку? Кроме того, когда я заехала, соседи очень не хотели убирать свои сушилки от моей квартиры, тоже пришлось с ними воевать. Сейчас-то они стоят за перегородкой.

Что касается разбирательства в суде, то женщина заявляет: перегородку уберет, если суд решит. Но она тогда подаст встречный иск — на демонтаж стиральных машинок из кухни.

— Сейчас им мешает перегородка, хотя дверь открыта — в ней даже замка нет, то есть доступ к балкону я в целом не блокирую. А если решат судиться, я буду добиваться, чтобы из общего помещения убирали стиральные машинки. Их на кухне быть не должно. Почему я нашла место для машинки в своей комнате, а они не могут? Давайте тогда все жить по одним правилам.

Деньги и ключи от душа

Помимо перегородки у соседей есть еще разногласия по поводу содержания общего имущества и пользования им.

— Мне не давали ключи от душа. Хотя это тоже общее имущество. Как я должна себя вести с такими соседями после этого? — говорит Ольга.

Но соседи заявляют, что не нарушили прав женщины: на этаже есть еще одно помещение, где можно помыться. В нем есть ванная и вода. Соответственно, возможности принимать водные процедуры женщину никто не лишал.

— Мы все каждый месяц скидываемся по 100 рублей с квартиры на общие нужды. Мы так делаем уже много лет, — рассказывает Лариса, отвечающая за сбор денег. — Сломался кран, например, — не нужно бегать по соседям и собирать срочно деньги, беру из собранных и иду покупаю. Это удобнее. Чеки собираю.

Новые газовые плиты, ремонт душевой — тоже сделаны на эти деньги. Потихоньку приводим в порядок этаж. А если соседка не хочет участвовать в содержании общего имущества, путь пользуется тем, что ей доступно. Нам кажется, что это честно.

Скандалы из-за доступа в душ доходили даже до критической точки: соседка с ломом в руках пыталась открыть душевую. В это время другая соседка загораживала собой дверь. Инцидент происходил ночью.

Как заставить соседей соблюдать правила, которые установило большинство? Как избавиться от антисанитарии и решить вопрос с самозахватом общего имущества?

Большинство ничего не значит

Разъясняет юрист Андрей Князев:

Андрей Князев — Что касается правил, которые установило «большинство», ответ простой: никак. Установленные большинством правила не являются таковыми, так как не имеют силы закона или иного другого нормативного документа. Всё, что должны соблюдать соседи и собственники имущества, указано в Жилищном кодексе РФ: глава 5, ст. ст. 30-35. Если быть чуть более конкретным, то ч.3 ст. 30 ЖК РФ говорит о том, что собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме. А собственник комнаты в коммунальной квартире также несет бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.

- Вопрос о том, как именно будет организовано содержание общего имущества в коммунальной квартире, ЖК РФ не регулирует, однако существует возможность его регулирования через ГК РФ, то есть через заключение соглашения, либо договора. В то же самое время следует помнить, что условия соглашения либо договора будут распространяться только лишь на стороны, которые заключили такое соглашение или договор, и ни на кого больше.

Кроме того, соглашение либо договор не должны противоречить закону.

К примеру, сосед, который откажется заключать соглашение либо договор не обязан его соблюдать, но соблюдать нормы закона он обязан.

Теперь разберем вопрос с антисанитарией. Этот вопрос так же связан с правами и обязанностями собственников имущества и регулируется, в том числе и ч.4 ст. 30 ЖК РФ, которая обязывает собственника жилого помещения поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Так правила пользования жилым помещением регламентированы Приказом Минстроя России от 14.05.2021 N 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2021 N 64942), а правила содержания общего имущества регулируются Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

Если коротко, то пользоваться жилым помещением необходимо с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с Правилами. Содержать же общее имущество так же необходимо с учетом прав и законных интересов остальных собственников.

Таким образом, мы видим, что создание антисанитарных условий никак не соответствует интересам остальных собственников жилых помещений.

Что с этим можно делать? Сообщить о данном факте в санэпиднадзор, в администрацию района, где находится дом. Зачем? Все просто. В случае если будет установлено, что проблемный житель действительно создает угрозу для жизни остальных, то за него будет отвечать собственник жилого помещения, в плоть до лишения права собственности.

Самозахват общего имущества также недопустим в силу закона. Общее имущество — это имущество, которым пользуются все собственники жилых помещений, ограничить к ним доступ недопустим.

Так при обнаружении ограничения доступа к общему имуществу вы можете обратиться в полицию, то есть вызвать их на адрес, предоставить документы на право собственности и потребовать доступ вам открыть. В случае, если доступ ограничен путем установки дверей, замков либо иным физическим способом, влияющим на пожарную безопасность, то так же можно сообщить об этом в пожарную инспекцию, указать на непосредственного нарушителя.