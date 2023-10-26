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Надо ли лечить насморк, зачем носить шапку и можно ли в холод есть мороженое
Фото: freepik.com

Надо ли лечить насморк, зачем носить шапку и можно ли в холод есть мороженое

Сегодня наш эксперт – Елена Юрьевна Быковцова, врач-оториноларинголог, заведующая оториноларингологическим отделением Тульской областной клинической больницы, главный внештатный специалист- оториноларинголог Тульской области.

Осень – коварное время года, в котором обостряются хронические болезни, в том числе ЛОР-заболевания. Разговариваем с док­тором о том, как справиться с сезонными простудами.

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– Елена Юрьевна, почему именно осенью возрастает риск ЛОР-заболеваний? 

– Происходит снижение и местного, и общего иммунитета – всё это приводит к повышенному риску простудных заболеваний. Ослабленный иммунитет не может защитить человека ни от вирусов, ни от простого переохлаждения. Дыхательные пути – первые на пути вирусов и бактерий, на них ложится основная часть проблем со здоровьем осенью. 
Человек может заболеть как самыми простыми простудными заболеваниями, такими как ринит, так и сложными: ангина, бронхит и пневмония, фарингит, тонзиллит, ларингит, трахеит, гайморит, отит...
 
– Когда можно подлечиться самому, а когда нужно обязательно бежать к врачу?

– Если речь идет о классическом простудном насморке, который проходит без температуры, то максимум за три дня вы должны понять, стало вам лучше от лечения сосудосуживающими каплями или нет. Если заболевание не отступает, нужно обратиться к врачу. 
А так ни о каком самолечении речь идти не может. Обязательно следите за собой и во­время обращайтесь к доктору.

– Елена Юрьевна, шутят, что если насморк не лечить, то он пройдет через неделю, а если лечить – то через семь дней. Так надо ли лечить насморк?

– Насморк надо обязательно лечить, а за семь дней в носу может случиться катастрофа. 

– Сколько можно капать в нос сосудосуживающие препараты, чтобы не наступило привыкание?

– Здесь всё очень индивидуально, но в среднем 5-7, максимум – 10 дней по рекомендации врача. Если все-таки произошло привыкание к ксилометазолину, об этом надо рассказать ЛОР-врачу, он подскажет, как лучше «слезть» с капель, – есть специальные капли с гормональными компонентами, они помогают в таких вопросах. Плюс у человека должна быть сила воли, без нее не получится. Если всё это не работает, тогда поможет только оперативное вмешательство. 

– У некоторых людей искривленная носовая перегородка. Надо ли делать операцию?

– Если это мешает – конечно! Решение об операции принимается вместе с лечащим врачом. Если операция проходит успешно, человек проводит в больнице 5-7 дней. Восстановительный период займет 3-4 недели, а затем человек сразу замечает явное улучшение – он начинает дышать легко и свободно, у него становится другое качество жизни. 

– Можно ли при лечении применять народные средства? Многие лечат насморк прикладыванием горячих вареных яиц к пазухам носа, делают ингаляции – дышат над парами варёной картошки...

– Я как врач против народных рецептов, я – за лечение медикаментами. Прикладыванием горячих яиц к носу мы можем спровоцировать гнойный процесс, делать ингаляции категорически нельзя при температуре. Много тонкостей, которые надо учитывать. 

– Как уберечь себя, если коллега в офисе чихает и кашляет, но не уходит на больничный?

– В этом случае надо обязательно надеть маску самому и предложить ее коллеге. Можно начать принимать противо­вирусные препараты в профилактических дозах, отсесть подальше, чаще проветривать помещение. Хорошо каждый год делать прививку от гриппа, вакцины у нас есть, все бесплатно. Ну и если у коллеги острый процесс, лучше уговорить его уйти на больничный.

– Поговорим о важности правильно одеваться... 

– Одеваться надо тепло и комфортно. Любое переохлаждение приведет к снижению иммунитета, и человек может разболеться.   


Шапку носить надо обязательно – она защищает уши. При отитах может быть такое серьезное осложнение, как менингит, эта болезнь может завершиться даже летальным исходом.


– Капюшон может заменить шапку?

– Отчасти да, при определенных погодных условиях. Когда на улице сильный ветер и капюшон просто срывает с головы, лучше надеть шапку.

– Что делать, если сильно замерз на улице? 

– Заварите горячий чай и устройтесь под теплым одеялом – организм скажет вам спасибо.  Можно принять ванну, но важно, чтобы температура воды была именно теплой, чуть выше температуры человеческого тела, но не горячей. Баня и сауна в таком случае тоже не показаны – организм нельзя подвергать такой резкой смене температур. 

– Опасны ли для человека холодная вода и еда, например мороженое?

–  Если мы будем мороженое есть на улице и запивать холодной водичкой, то это, конечно, опасно. Если осенью или зимой очень хочется мороженого, его можно съесть, но только дома, после того, как вы пришли с улицы, согрелись. Самое главное: не запивайте мороженое горячим чаем или кофе – такую смену температур горло не любит. 

– Самое важное – профилактика. Что необходимо делать, чтобы не заболеть?

– Все традиционно: постепенный процесс закаливания, физические нагрузки, здоровый образ жизни и полноценное питание помогут избежать многих проблем со здоровьем. В рационе обязательно должны быть овощи и фрукты (лидеры осеннего рейтинга по пользе – цитрусовые фрукты, гранат, брокколи, тыква, клюква, свёкла). Со своим лечащим врачом можно обсудить прием витаминов группы D, B, железа. 

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Автор:
вчера, в 15:51 +2
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