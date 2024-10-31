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Тревога, депрессия и заедание эмоций – поможет справиться психиатр
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Тревога, депрессия и заедание эмоций – поможет справиться психиатр

Общество предъявляет к современному человеку бесконечное количество требований: оно навязывает ему огромное количество шаблонов: как он должен выглядеть, чем питаться и даже, как лечиться. В попытке вогнать себя в рамки часто сдают нервы.

Помочь вновь обрести себя поможет психиатр. Юлия Ершова – психиатр, психотерапевт и нарколог с более чем 15-летним стажем и 10-летним опытом работы в Европе. Она уверена, что забота о себе начинается с психического здоровья. 

Есть мнение, что к врачу- психиатру идут только тяжело больные люди, страдающие шизофренией или паранойей, и чем старше человек, тем сильнее выражена эта стигматизация. Людям приходят в голову мысли о смирительных рубашках, решетках на окнах и санитарах, бегущих по коридору со шприцами в руках. Однако на самом деле таких пациентов довольно мало. 

Большинство людей обращаются к нам с депрессиями, паническими атаками, расстройствами пищевого поведения. И правильно делают! 

Ведь нас специально для этого обучают. У нас для помощи таким людям есть целый арсенал приемов, от лекарств до лечения словом.      

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тревожное расстройство

– Психика человека – очень тонкий и хрупкий инструмент. Но в отличие от других систем организма пациент далеко не всегда может сразу осознать, в чем причина беспокойства. Зачастую о каких-то неосознанных, не пережитых своевременно эмоциях организм сигнализирует физическим состоянием. Например, периодически возникающей болью в груди. Человек отправляется с этим симптомом в поликлинику на прием к терапевту, кардиологу, неврологу, ревматологу, сдает всевозможные анализы и проходит обследования. По всем показателям он здоров, но самочувствие лучше не становится. 

Найти причину недомогания в таком случае поможет психиатр. Так может проявляться тревожное расстройство. Нет, это не значит, что человек сошел с ума; просто ему нужно помочь разобраться в себе, проработать и пережить то, что в действительности его волнует. При необходимости добавляется медикаментозная терапия – антидепрессанты, позволяющие снять тревожность и панические атаки и дать возможность пациенту понять, что на самом деле стало причиной тревожного состояния. 

– С каждым пациентом мы разговариваем, выясняем, когда возникли первые эпизоды, какие факторы воздействовали на него в тот или иной момент. Только после этого составляется индивидуальный план лечения. Тут важно понимать: чем раньше обратиться к специалисту, тем быстрее наступит улучшение и общего состояния, и психологического. 

Депрессия 

Постоянное нахождение в состоянии тревоги – это серьезная нагрузка на организм. 

Тревога – это эмоциональная мобилизация, человек постоянно активен, он все время продумывает варианты предотвращения той или иной ситуации, ищет способы обезопасить, предусмотреть, предупредить. 

Но через некоторое время наступает истощение, и организм переходит в стадию депрессии. А это уже куда более серьезное психическое состояние. Если им не заниматься, то послед­ствия могут быть самые разные. В ряде случаев люди, находящиеся в депрессии, отказываются есть и пить, они изолируются от социума, возможны даже летальные исходы. 

– Депрессия – это не модное слово, а опасное состояние. В мире она стоит на пятом месте как причина инвалидности в связи с потерей работоспособности человека. Запущенная форма депрессии грозит полным распадом личности и длительным периодом реабилитации.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Расстройство пищевого поведения

Еда – это не только источник энергии, но и удовольствие. Именно поэтому нехватку положительных эмоций, плохое настроение многие пытаются «заедать». Казалось бы, что такого – порадовать себя в конце тяжелого дня тортиком или пиццей? Я же заслуживаю! Да, но проблема не в этом. Еда не решает саму причину негативных эмоций, а лишь притупляет их. 

 – Индустрия производства еды совершенствуется, она становится все вкуснее, а реклама – интереснее и привлекательнее. Все чаще и чаще человек с помощью сладких булочек пытается поднять себе настроение, игнорируя то, что на самом деле вызывает у него расстройство. Психотерапия помогает найти причину, которая расстраивает человека, проработать эти эмоции, научиться их проживать и принимать.

С другой стороны, медиапространство и соцсети – это бесконечный информационный поток, рассказывающий о том, как должен выглядеть успешный человек, чем он должен питаться и чем заниматься. На фотографиях в ленте – улыбающиеся люди в идеальной форме, призывающие последовать их примеру, сесть на диету и добиться тех же результатов. 

Все кажется очень простым: делай то же самое – и результат не заставит долго ждать. Такой подход не учитывает только одно: индивидуальные особенности организма. 

Резкое изменение рациона питания сначала быстро приводит к желаемому результату, но для организма это – стресс. 

Он не успевает оперативно адаптироваться к изменившимся условиям, стремится восполнить «украденное» диетой, а в добавок ко всему еще и сделать запас – на всякий случай. Человек попадает в замкнутый круг: изнуряет себя диетами, но желаемый результат не наступает. Он начинает винить себя и вновь «заедать» эмоции. 

– Таких пациентов я учу в первую очередь принимать свое тело, любить его и учиться с ним жить здесь и сейчас, а не ждать, когда вес уйдет. На самом деле, именно с принятия себя начинается правильный путь к избавлению от лишних килограммов. 

Юлия Ершова проводит терапию тревожно-депрессивных состояний онлайн и офлайн, предпочитая оставлять выбор за пациентом. Также она ведет свой блог в телеграме (t.me/mudrershova), где делится своим опытом и советами о том, как сохранить и поддержать психическое здоровье.

Юлия Ершова ведет прием в Центре психотерапии и психологического консультирования «Крылья»:

Тула, ул. Бундурина, 40.
Тел. 8 911 386 19-10.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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Автор:
Фотограф:
вчера, в 11:06
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Люди
Юлия Ершова
Место
ТулаТульская область

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