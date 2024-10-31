Где в Туле помогут избавиться от нежелательных волос раз и навсегда

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Безупречно гладкая кожа, приятная для прикосновений — мечта любой женщины. Доверившись профессионалам, вы можете навсегда распрощаться с нежелательными волосами легко и без неприятных ощущений.

Клиника Елены Черных представляет ASCLEPION MeDioStar NeXT PRO — диодный лазер нового поколения, который занимает лидирующие позиции в мире эстетической медицины.

Елена Черных, руководитель «Клиники эстетической медицины Елены Черных», врач-косметолог

– Для своих пациентов мы выбрали диодный лазер последнего поколения Asclepion MeDioStar NeXT PRO (Германия), который изготовлен в соответствии с современными техническими требованиями. Аппарат позволяет комфортно проводить эпиляцию любых зон, лечит акне, повышает тонус кожи и выравнивает ее тон.

Показания к проведению процедур:

Мужская и женская эпиляция всех зон, типов кожи и любого цвета волос, кроме седых.

Неабляционное омоложение кожи: разглаживание мелких морщин, улучшение текстуры кожи, сокращение размеров пор.

Отбеливание и омоложения кожи.

Акне.

Коррекция сосудистых патологий.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Эпиляция без стресса

На сегодняшний день это единственный лазер в мире, в котором вместо одной используется две волны: 810/940 нм.

Двухволновый импульс разрушает волосяные фолликулы, проникая глубоко в корень волоса, не затрагивая близлежащие ткани и минимизируя пробелы (пропуски) за счет квадратного профиля лазерного луча. Специальный режим позволяет провести процедуру за короткое время. Врач может регулировать частоту, мощность, длительность и даже форму импульса, чтобы подобрать оптимальные параметры индивидуально. Благодаря увеличенной мощности вспышки эпиляция одинаково успешна на всех фототипах кожи, удаляет волосы любого цвета, кроме седых. Инновационная система охлаждения «Пельтье» на 360 градусов охлаждает кожу пациента и делает процедуру исключительно комфортной.

Уже после первого сеанса уничтожается не менее 20% фолликулов волос на обрабатываемом участке. Курс включает от 6 до 10 процедур с интервалом в 3-4 недели – для женщин и от 8 до 12 – для мужчин. Достигнутый результат сохраняется в течение долгого времени. Рекомендуется одна поддерживающая процедура в год.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Легкое омоложение

Проникая под кожу, энергия импульса стимулирует естественные обменные процессы клеток кожи, улучшает микроциркуляцию и активирует выработку коллагена, который продолжает синтезироваться еще несколько месяцев. С каждым днем эффект от омоложения возрастает и признаки возрастных изменений исчезают буквально на глазах.

Видимый эффект наступает на 14-й день после процедуры. Окончательный результат оценивается после курса процедур (рекомендуемый курс из 5-7 сеансов с интервалом 7-14 дней). Рекомендуется проводить по одной поддерживающей процедуре раз в 6-12 месяцев. Лазерное омоложение прекрасно сочетается с мезотерапией, пилингами, контурной пластикой и другими видами профессионального ухода.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Чистая кожа

Лазерное излучение проникает под кожу, достигает сальных желез фолликулов, нормализуя процесс выработки кожного жира. Параллельно происходит мощное воздействие на очаги бактерий, вызывающих образование акне, снижаются воспалительные процессы в коже, запускается клеточное восстановление и омоложение, усиливая синтез коллагена и эластина.

Процедура имеет накопительный эффект. Курс состоит из 6-8 процедур с интервалом в 1-2 недели. Можно использовать в качестве самостоятельной процедуры или же сочетать с любыми другими косметологическими, проходя комплексную программу преображения: механическую и ультразвуковую чистки, пилинг и другие виды профессионального ухода

Нет сосудистым сеткам

Суть лазерного лечения сосудистых сеточек заключается в направленном воздействии аппарата на пораженные участки сосудов. Излучение проникает глубоко в ткань сосуда. В результате обработки происходит облитерация (склеивание) капилляров и ограничение тока крови.

Рекомендуется проводить от 2 до 4 сеансов с интервалом 4 недели.

По функционалу и технической начинке Asclepion MeDioStar NeXT PRO относится к последнему поколению техники, наиболее совершенному и практически не имеющему аналогов в мире! Позвольте себе насладиться ощущением комфорта и уверенности, зная, что ваша кожа будет безу-пречно гладкой и нежной!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

г. Тула, ул. Шевченко, дом 5

www.chernykh.clinic

+7 960 602-85-13

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