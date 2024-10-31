Списание долгов по кредитам: как это устроено?

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Сегодня практически у каждого есть потребительский кредит, карта или ипотека. И уровень закредитованности населения только увеличивается. На фоне нестабильной экономики и постоянного роста цен долги могут оказаться непосильной ношей.

В такой ситуации несколько лет назад оказался Агабек Асланян. У его семьи на протяжении нескольких лет был строительный бизнес. Он стабильно работал, но проверку пандемией не прошел — стройки остановились. Так Агабек Асланян оказался в числе банкротов.

Опыт прохождения процедуры банкротства Агабек Асланян решил не просто принять. Изучив ее, он решил помогать таким же людям, которые, как и он, взяли на себя обязательства, но не в силах исполнить.

— Я с 2021 года работал как сотрудник компании, но теперь решил начать полностью самостоятельную историю — имеется успешный опыт в сфере банкротства физических лиц. За три года помог порядка 500 людям по всей России снять долговые оковы. В сентябре состоялось открытие Центра списания кредитов, который я возглавляю, — рассказал Агабек Асланян.

Пять принципов работы Центра списания кредитов:

Прозрачность

Процедура банкротства четко прописана в законодательстве. Да, она подходит многим, но это не значит, что каждому однозначно стоит ее проходить каждому, у кого есть кредиты. Прежде чем заключать договор на сопровождение процесса банкротства мы детально выясняем, подходит ли она ему.

Честность

Мы не считаем нужным обещать невозможное и скрывать от клиентов риски. Каждый, кто решается на этот шаг, должен это осознавать. В некоторых случаях человеку самому выгоднее продать что-то и таким образом закрыть долги. Наша задача проконсультировать человека и помочь ему найти оптимальный для него вариант избавления от долгов.

На консультацию можно и нужно приходить не только, когда уже сложно платить по кредитам, а заранее — просрочки еще не наступили, но вы понимаете, что в ближайшее время платить не сможете. Мы поможем вам существенно снизить платежи по кредитам, либо провести реструктуризацию кредитов и долгов или же полностью списать кредиты и долги.

Профессионализм

Команда юристов Центра списания кредитов имеют обширный опыт в сопровождении процедур банкротства физлиц. Они берут полное сопровождение процесса на себя — человеку даже не нужно приходить в офис. Все документы готовятся ими удаленно. Они знают, как защитить клиентов в судебных разбирательствах с кредиторами, оптимизировать долговые обязательства, вернуть страховые выплаты или отменить судебный приказ.

Экономия времени

Центр списания кредитов проводит процесс банкротства в максимально короткие сроки.

Гибкая ценовая политика

Мы понимаем, что человек, столкнувшийся с проблемой погашения кредитов, не имеет больших источников дохода. Кроме этого готовы сделать скидку, если клиент заключил договор с конкурентами, но их ценник или качество услуг их не устроил.

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ИП Асланян Агабек Андреевич. Реклама.