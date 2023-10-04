Отчего бывает инфаркт в 40 лет?

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Что выявляют врачи на медосмотрах? Правда ли, что на сердце бывают раны от любви? И что холестерин в пище не влияет на холестерин в крови?

Об этом рассказала Елена Мельникова, кардиолог Тульского областного

кардиодиспансера.

Обычно на диспансеризациях и медосмотрах мы выявляем гипертонию и высокий холестерин. Отмечу, что многие туляки стали хорошо разбираться в вопросах медицины, знают, что такое липидный профиль, чем плох холестерин низкой плотности.

Болезни сердца, как правило, возникают у мужчин старше 40 лет, у женщин — старше 55. В эту группу входят инфаркты, инсульты, ревмокардит, тромбоз глубоких вен и эмболия лёгких. Также к сердечным патологиям относятся врождённый порок сердца и сердечно-сосудистая недостаточность.

Сердце — это мышца. Мышечная ткань не регенерирует, как, например, кожа или слизистые. И если она не работает, то атрофируется. Поэтому все врачи в один голос проповедуют: «Движение — это жизнь». И винят во всех бедах — совершенно справедливо — гиподинамию.

Сердечная рана — это не фигура речи, а реальный шрам на сердце. Если какой-то сосуд в сердце оказался закупоренным тромбом, часть мышечной ткани оказывается обескровленной. Это и есть инфаркт, в мышечной ткани начинается некроз. И тут главное — успеть в течение часа довезти больного до стационара, чтобы расширить сосуд, восстановить кровоснабжение.

При инфаркте поврежденная мышечная ткань перерождается, рубцуется и перестает выполнять сократительную функцию. Но наш организм устроен очень хитро. Если поражен основной сосуд, его функцию на себя берут второстепенные. Правда, при этом организм вряд ли выдержит прежний темп жизни. Нагрузку нужно увеличивать плавно, под контролем врача. Чем и занимаемся мы все в кардиодиспансере. После инфаркта все пациенты — на контроле кардиологов в течение двух лет. А сразу после стационара они проходят реабилитацию в нашем реабилитационном отделении.

Как выглядит классический инфаркт? Жгучая, давящая боль в грудной клетке и одышка более 20 минут. Без физической нагрузки. Причем изменение положения тела никак не влияет на силу или характер боли. Еще один типичный признак инфаркта миокарда — страх смерти. Но бывают и безболезненные инфаркты.

Как кардиолог я призываю всех давать себе ежедневно динамическую нагрузку. Самая полезная нагрузка для сердечной мышцы — ходьба. Каждый день! Ходить в быстром темпе, со скоростью примерно

6,5 км/ч. Велосипед, плавание, бег тоже приветствуются.

По данным учёных, чтобы продлить жизнь и снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, человеку необходимо всего 150 минут физической активности в неделю. Правда, сейчас есть исследования, что для поддер­жания здоровья сердца нужно ежедневно подниматься по лестнице — подъем на пять и более лестничных пролетов в день помогает на 20% снизить риск атеросклероза сердечно-сосудистой системы.

Как определить, что физнагрузка для вас велика? Очень просто. Пульс под нагрузкой должен быть в пределах «200 минус возраст».



Лучшее время для динамической нагрузки — вечер. Выходя на прогулку после ужина перед сном, вы достигаете сразу нескольких целей: не наедаетесь на ночь, отдыхает ваша нервная система, вы дышите свежим воздухом, а ваша сердечная мышца работает.

Холестерин — жизненно важный компонент клеточных мембран. Помимо своей структурной роли, он участвует в продуцировании стероидных гормонов, витамина D и желчных кислот. Без холестерина жить нельзя. Но с высоким холестерином есть риск инфаркта.

Всего 20% своего холестерина мы получаем с пищей, а 80% вырабатываем внутри себя. На уровень холестерина сильно влияют генетическая предрасположенность, физическая активность, курение, состояние щитовидной железы, прием лекарств, стресс. Бывает и так, что у человека с низкой массой тела уровень холестерина высокий, а у другого, с избыточным весом, — в норме.

Нарушения липидного обмена встречаются и в молодом возрасте. Причина — так называемая семейная гиперхолестеринемия.

К назначению статинов для стабилизации уровня холестерина я отношусь только положительно. Как и к назначению гормоно заместительной терапии при климаксе. При этом считаю, что одной таблеткой здоровье не поправишь, нужно менять свой образ жизни.

Инфаркты и инсульты чаще случаются под утро, в 4-5-6 часов утра. Поэтому я своим пациентам рекомендую сокращать ночной перерыв в приеме назначенных лекарств.

Что касается времени года, то чаще всего с инфарктами на скорой привозят пациентов в мае и сентябре. Думаю, это связано с резким повышением физнагрузки на дачах-огородах.

Есть поговорка: «Он (-а) разбил (-а) мне сердце». Это не про любовь, а про острый стресс, который привел к инфаркту. Это только в песне поется: «Сердце, тебе не хочется покоя…» На самом деле, хочется. Уже доказано, что позитивное отношение к жизни положительно влияет на здоровье. Уныние, злоба, агрессия — эмоции разрушительные. При стрессе в кровь выбрасываются гормоны стресса, они заставляют усиленно биться сердце. И если на стенках сосудов бляшки, на нервной почве поднялось давление, угроза катастрофы очень реальна. А где она случится — в головном мозге или в сердце, — зависит от состояния сосудов.

Когда нужно обязательно идти к врачу: