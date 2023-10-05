«Оберегать на здешних улицах покой»: три истории из жизни тульского опера 70-80-х

Иллюстрации Алины Петрушиной – специально для Myslo.

5 октября профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. Поговорили с бывшим работником одного из важнейших подразделений МВД — Валерием Владимировичем Ужекиным.

Бывший заместитель начальника областного управления уголовного розыска (тогда еще милиционер, а не полицейский) рассказал о своей службе и припомнил самые яркие дела. А мы собрали все это в текст и проиллюстрировали классными картинками.

Утром — Одоев, вечером — Вильнюс

— В самом начале службы мне довелось принять участие в задержании двух преступников в разных регионах страны. Часов в девять утра дежурный сообщает: «Спускайся, у нас убийство». Узнаю, что в Одоевском районе какой-то мужик зарубил топором несколько человек и уехал на рейсовом автобусе в сторону Тулы. Местные его упустили. «Остановишь на трассе автобус и задержишь этого типа». С собой я должен был взять гаишника, но на посту находился молодой стажёр — без оружия, зато с жезлом. С ним вдвоем и отправляемся в Одоев.

Тормозим встречный пазик, а там народу… Что делать? Высаживать всех пассажиров? Или самому внутрь? Времени на размышления — секунды.

Подошел к окошку водителя, вполголоса объяснил ситуацию, попросил помочь. Водитель впускает меня через переднюю дверь. Стажеру дал команду двигаться снаружи параллельным со мной курсом. Протискиваюсь между ничего не подозревающими пассажирами, а в голове: «Возраст 45 лет… синяя куртка… зелёный шарф… Купцов Николай Иванович… рост средний. Справа такого нет… слева нет». «Извините, разрешите…» Вот и автобус кончается, осталось осмотреть людей на площадке перед выходом. Убийцы нет. Что делать? Может, приметы не те? Может, сошёл по пути?

Ну что?.. Дойду до конца и на всякий случай — в обратном порядке. Последний ряд сидений — у задней стенки автобуса. Сидят четверо. Стоп. Один с зелёным шарфом, но куртка не синяя, а тоже зелёная, ну, может, тёмно-зелёная. Он?.. Не он?

Я по-свойски обращаюсь к нему: «Дядь Коль!» Тот: «А?» Хватаю за шиворот, выбрасываю из салона и приземляюсь на него. Распахиваю куртку, а у него пиджак весь в крови. Наш «клиент».

Вернулся в Тулу, только дошел до кабинета, а мне опять звонит дежурный: «Спускайся, в Вильнюс поедешь». — «Куда?!» — «В Литву. Там задержан разбойник из группы, которая совершила нападение на квартиру заведующей производством одного из тульских кафе».

Видимо, по наводке преступники совершили налет на квартиру и похитили бриллиантов на десятки тысяч рублей.

Сел с опером на поезд, прибыли в Вильнюс. Забрали преступника из ИВС, обыскали его квартиру и обратно на вокзал поехали. Спали с напарником по очереди, а парня пристегнули к столу в купе. За эти подвиги мне даже премию выписали — 30 рублей.

Труп без одежды и раскаяние убийцы

— При советской власти в тульском УВД была такая практика: в конце месяца сотрудников из разных служб отправляли на помощь в, так скажем, неблагополучные районы города — помогать с раскрываемостью.

Еще совсем молодым лейтенантом я отправился в Венев с бригадой из 15 человек. Занялись раскрытием убийства: на улице обнаружили труп мужчины с ножевым ранением. На погибшем разрезано нижнее белье, верхнее — без порезов. Логично предположить, что его убили в доме, одели и вытащили наружу.

Наши предшественники бились-бились — толку никакого. Подозрение пало на родного брата жертвы. Но мужика потрепали несколько дней и отпустили за неимением улик. Я узнал, что он скоро приезжает к родственникам в Венев, и решил поговорить с ним. Завожу разговор издалека: мол, как он рос с братом, как трудности преодолевал. И крепнет во мне подозрение, что он и есть преступник.

Говорю: «Ты ведь убил. Вижу, что на тебе груз вины. Признавайся, иначе так никогда и не избавишься от груза этого». И он действительно рассказывает, как было дело. Банальная ссора по пьяной лавочке завершилась трагедией.

Человек был готов к раскаянию, но ему было не все равно, кому признаваться. Так вышло, что я оказался в нужное время в нужном месте.

Самооговор сутенера

— В 2000 году в Щекинском районе, в лесопосадке возле поселка Первомайского, обнаружили три трупа. Убиты проститутка и двое мужчин: коммерсант и водитель большегрузной машины. Девушка и коммерсант найдены обнаженными неподалеку от сожженной легковушки. Водитель большегруза застрелен в шоферской кабине, его длинномер находился метрах в ста от трассы.

Тройное убийство — серьезное происшествие, оно находится на особом контроле у руководства УВД, прокуратуры, Москва требует ежечасного доклада. Начинаем «крутить». Устанавливаем личность проститутки — она работала как раз на трассе Москва — Крым. Коммерсант владел в городе несколькими магазинами. Чем они занимались — понятно, но какое отношение к ним имел водитель большегруза? Как увязать между собой эти смерти? Загадка. Выясняем, что у проститутки был жених, причем ее собственный сутенер, они собирались вскоре зарегистрировать брак.

Находим этого парня, начинаем с ним работать, устанавливаем дополнительные подробности. Коммерсант не в первый раз пользовался услугами этой девушки по вызову, несмотря на то, что считался образцовым семьянином. В тот роковой день он заехал к ней с предложением «отлучиться» минут на 40. Их разговор слышал сутенер, находившийся в соседней комнате. По его словам, он знал, куда они отправятся, но остался дома.

Может быть, его захлестнула ревность? Терпел-терпел — и вдруг его прорвало? А откуда водитель большегруза там взялся?

Во всяком случае, есть основания для задержания этого парня. Задерживаем. Он по-прежнему отрицает, что ревновал, тем более убил. Объясняем: «Если мы докажем, что ты убил трех человек, тебе светит пожизненное заключение. Если начнешь сотрудничать со следствием, можешь получить, предположим, „двадцатник“. Есть разница?» Задумался.

Параллельно работаем по другим направлениям, главным образом, пытаемся увязать гибель этих трех людей. Наводим справки по месту работы водителя большегруза — никаких криминальных контактов.

И тут главный подозреваемый добровольно признается: «Да, я убил». И описывает картину произошедшего так.

Когда парочка удалилась, он отправился вдогонку на попутной грузовой машине. Увидел стоящую у обочины легковушку коммерсанта. Остановились. После чего застрелил сначала парочку, а затем как свидетеля — водителя большегруза. Из чего застрелил? Из охотничьего ружья, которое взял в багажнике машины коммерсанта.

Добровольно рассказывает, подчеркиваю. Только версия его не подтверждается данными, полученными в ходе экспертизы. Эксперты установили, с какого расстояния производились выстрелы, где в тот момент находился один потерпевший, где остальные и так далее. А его показания этому противоречат. Причём, судя по обстоятельствам, должен быть еще как минимум один соучастник.

Мы начинаем волноваться, как бы местные оперативники не научили подозреваемого «правильным» ответам. Категорически запрещаем им общаться с парнем. А тот уже нацелился сидеть 20 лет, просит позволить с мамой попрощаться. Даем ему возможность попрощаться.

А через пару дней происходит еще одно убийство: из охотничьего ружья возле гаража застрелен приемщик металлического лома. Начинаем трясти щёкинских блатных. У одного местного авторитета обнаруживаем пятна крови на одежде, задерживаем. Параллельно продолжаем работать с сутенером, говорим ему: «Ты не мог один совершить это преступление». И он называет своего соучастника. Тот все отрицает, но алиби четкого не имеет.

И вдруг происходит еще одно происшествие: ночью в квартире в Щекино раздаются выстрелы. Милиционеры обнаруживают следы от крупнокалиберных пуль и невредимого пацана, который сидит, обхватив голову руками. Драку, а потом пальбу учинили его друзья после пьянки. Потом убежали. Судя по всему — отморозки, люди с неадекватным поведением.

Наконец, происходит последнее событие из той же цепи: ночью неизвестный с ружьем совершает нападение на стоящую в укромном месте автомашину, в которой находились и целовались парень с девушкой. Парень-водитель включает двигатель и сбивает машиной преступника, уезжает с места и затем сообщает в милицию. Прибывший наряд достает из канавы мужчину, находящегося в бессознательном состоянии, и вскоре все становится на свои места.

Трое вооруженных жителей Щёкино занимались рэкетом поклонников «быстрого секса», людей, как правило, семейных, не заинтересованных в огласке.

В первом из описанных случаев дело было так. Коммерсант увидел, что к ним приближается агрессивно настроенная троица. Голым, как был, кинулся к машине — за ружьем из багажника, но рэкетиры его опередили. Коммерсант был убит на месте из своего же ружья. Проститутку и водителя большегруза бандиты устранили как свидетелей. Они же убили приемщика лома, устроили по пьяни пальбу в квартире своего знакомого, один из них совершил неудачное нападение на парня с девушкой. На сей раз все сошлось — и улики, и показания. А сутенер по какой-то причине сам на себя возвел поклеп. Думаю, у него что-то было не в порядке с психикой. Могла произойти ошибка, но, к счастью, она не совершилась.

Валерий Ужекин вышел в отставку в 2003 году, прослужив в МВД 31 год.