Первый архитектурный хакатон в Туле: как будет выглядеть пространство возле «Союза» и «Октавы»?

В минувшие выходные прошёл архитектурный хакатон по разработке концепции делового пространства «Союз» на территории одного из бывших корпусов «Октавы».

Одно из бывших зданий завода «Октава» выкрасили в чёрный цвет, и долгое время новостей о его будущем не было. В марте 2022-го был анонсирован проект Noir Dom — жилой комплекс, расположившийся на последнем этаже здания и представляющий собой несколько элитных апартаментов. Однако новостей о том, как будут задействованы остальные этажи, всё ещё не было.

В конце августа этого года был анонсирован запуск нового делового пространства «Союз», которое и займёт всё оставшееся место в загадочном чёрном здании. Вместе с официальными новостями от владельцев появились и первые рендеры внутреннего убранства «Союза». Авторами проекта выступили Андрей Колбасинов и Феодосий Скисов.

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Первый из них — основатель современной русской чайной «Нитка», а также один из создателей «Кофе Культ» и «Искры». Именно Колбасинов выступил с инициативой организовать первый тульский архитектурный хакатон, в рамках которого у молодых архитекторов и активистов из московских и местных вузов появилась бы возможность внести свой вклад в развитие делового пространства и представить своё видение уличной части «Союза».

В течение трёх дней группы участников из Москвы и Тулы создавали идею, которая станет основой части будущего пространства под открытым небом. По итогам мероприятия авторы телеграм-канала «Первомайка» пообщались с организатором хакатона Андреем Колбасиновым и задали ему пару вопросов о событии.

В какой момент Вам пришла идея провести хакатон?

— Мы поддерживаем связь с молодыми архитекторами. Я нахожусь в Москве, и они ходят ко мне в чайную. Среди них был Феодосий Скисов, который возглавляет многие молодёжные архитектурные движения в России. Мы совместно за чашкой чая придумали устроить в Туле хакатон. У нас была проблема: что сделать в том дворе, за которым я сейчас закреплён? (смеётся)

По какому принципу отбирались конкурсанты?

— Было всего 19 заявок. Дальше предварительное задание: они удалённо должны были на эту территорию сделать приблизительный план. Команды, которые мы отобрали, были приглашены сюда. Они здесь жили, ели, гуляли. Для архитекторов и их развития это важно — они получат обратную связь, бесценный опыт и знакомства между собой в команде. Каждая команда — это по факту будущее архитектурное бюро.

Почему именно молодые архитекторы?

— Это важно. Я считаю, что у них есть ещё свободное время, чтобы приехать на три дня в Тулу работать. У них больше мотивации, у них свежие идеи.

Какие у Вас ещё есть планы на Тулу?

— Хотелось бы через «Союз» оживить весь центральный квартал, где-то до улицы Пушкинской, включая драмтеатр. Там очень много неприглядной недвижимости, заброшенных участков. Хочется привести всё в порядок, это действительно может стать центром притяжения.

Чем Вас привлекает Тула?

— А я здесь родился, это кровная связь.

Лучшей концепцией по итогам хакатона стала разработка команды «8М (без точки)» — студентов 5-го курса московского МАРХИ. Команда состоит из четырех человек: Надя Громова оформила итоговые рендеры, Нарек Егиазарян занимался 3D-визуализацией проекта, Настя Осокина сделала эскизы, а Таня Григорьева отвечала за создание презентации и подачу материала.

Ребята предложили простое решение — конструктор, способный собрать пространство. Их проект состоит из нескольких блоков: фотозона, стол объединения и выставка-трансформер. Внешний вид пространства создан с помощью простого архитектурного алфавита, в котором каждая из фигур обозначает свою зону.

Согласно проекту победителей пространство будет начинаться с фотозоны с инсталляциями. Продолжает её тихая зона, состоящая из стола объединения, за которым посетители смогут отдохнуть, заниматься своими делами или же просто общаться друг с другом. Последним пазлом в композиции выступит выставка-трансформер — ещё одно место для тульских авторов, где они смогут показать свои работы.

Поговорили со студентами-победителями.

Почему решили участвовать, как попали сюда?

— Увидели пост в социальных сетях и решили поучаствовать. Знаем Феодосия, он закончил МАРХИ. Мы считаем его приятным человеком, у него всегда интересные проекты.

Как вам Тула?

— Очень любим Тулу, хотим остаться здесь жить. Нам очень понравилось. Тула удивляет, причём приятно удивляет. Мы затарились пряниками. Здесь как будто другая вселенная, время по-другому течёт. Масштаб города ориентирован на человека, мы везде пешком. Ещё здесь люди спокойные, на чиле-на расслабоне, а в Москве все гиперактивные, постоянно спешат. Тут спешим только мы (смеются).

Расскажите, как выполнить так много работы за короткий срок?

— Мы спокойно уложились в срок. Даже спали нормально — по 7-8 часов, ели. И советуем спать всем вашим читателям.

Куда планируете потратить призовые деньги?

— Если честно, мы не знали, что нам будут дарить деньги (смеются). Мы бесплатно приехали, за идею.

Уже к новому году владельцы планируют запустить цокольный этаж «Союза». На нём планируют разместить мастерские гаражного типа. В это же время закончатся строительные работы на первом этаже, и туда запустят арендаторов. В следующем году пространство будет полностью готово, а уличная его часть станет важной частью центра Тулы для отдыхающих.

Текст и фото Анны Сальковой, Екатерины Савельевой, Кирилла Лобанова.