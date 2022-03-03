Как во время беременности сохранить зубы

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Беременность — это чудесное время, когда будущая мама и вся ее семья живут в ожидании появления на свет малыша. Но для женщины эти девять месяцев — большая нагрузка на организм.

Почему очень часто у беременных страдают зубы? Когда можно и нужно их лечить? Как избежать серьезных проблем с зубами? Слово — врачам.

Алексей Эрк.

— Алексей Алоисович, беременность — это ведь не заболевание, а особенное физиологическое состояние женщины. Что же происходит с зубами женщины?

- Да, это физиологическое состояние, связанное с деторождением — функцией женского организма. В этот период происходит гормональная перестройка. Повышение концентрации женских половых гормонов способствует изменениям в тканях пародонта, приводящим к гиперплазии (разрастанию) десны и к возможным воспалительным процессам.

Всё это в свою очередь приводит к нарушению баланса микрофлоры полости рта, преобладанием пародонтопатогенных бактерий в зубных отложениях.

Плюс меняются привычки женщины. Например, появляются частые перекусы.

Если у женщины выражен токсикоз, многие сосут леденцы. Все это — углеводы, которые поступают в организм. А известно, что кариеса без рафинированных углеводов в принципе не бывает.

Кариес возникает в результате деминерализации, то есть происходит вымывание кальция из эмали под действием кислот, которые образуются в результате деятельности микроорганизмов в зубной бляшке при разложении углеводов; в дальнейшем образуется дефект твердых тканей зуба (зубная бляшка — это плотно фиксированное на поверхности зуба образование, способное при определённых условиях создать кислую среду, достаточную для деминерализации эмали. — Прим. авт.).

К тому же внутри женщины — ребенок, который должен развиваться. На его развитие организм тратит необходимые вещества. Как органические — белки, так и неорганические — кальций, фосфаты для строения костей ребенка, концентрация которых в слюне снижается. В это время женщинам необходимо соблюдать тщательную гигиену полости рта. Подобрать индивидуальные средства гигиены, которые подходят каждой конкретной женщине, поможет врач-стоматолог. Если есть определенные воспалительные явления, то доктор назначит лечение.

Стоматолог проведет необходимую санацию полости рта будущей мамочке. Ведь любой кариозный зуб — это очаг инфекции.

И мама будет передавать это своему малышу, например при поцелуях, что приведет к возникновению кариеса и у малыша в раннем возрасте, после появления зубов.

— Что включает в себя профессиональная гигиена полости рта?

- Снятие зубного камня, удаление мягкого зубного налета, полировка поверхности зубов, покрытие зубов фторлаком и различными минерализирующими фторсодержащими препаратами, которые поддержат здоровье зубов и сделают процесс вымывания кальция обратимым. Выявлено, что пациенты, которые проходят регулярную чистку зубов, менее подвержены заболеваниям полости рта. Будущую маму также обучат правильной гигиене полости рта.

— В идеале провести санацию полости рта надо до наступления беременности, во время ее планирования…

- Безусловно! Но если вдруг беременность уже наступила, то в первый триместр лечить зубы нежелательно, потому что еще не сформировалась плацента, и анестетик, который будут вводить мамочке, будет попадать и к формирующемуся плоду. Сейчас практически все стоматологические манипуляции делают под анестезией, и поэтому в первый триместр беременности лучше зубы не лечить, если, конечно, нет острой боли. Боль точно терпеть не надо, патологический процесс только усугубится.

В третьем триместре организм уже готовится к родам, повышена рефлекторная возбудимость матки. Поэтому лишние манипуляции будущей маме точно ни к чему, особенно если есть гипертонус матки и др.

Так что для санации полости рта наиболее предпочтителен второй триместр беременности.

Профессиональную гигиену полости рта можно проводить на протяжении всей беременности, здесь противопоказаний нет. Частоту определит специалист, в среднем рекомендуемый интервал — 2 месяца.

— Если во время беременности зубы разрушились. Как быстро после родов можно идти на лечение к стоматологу?

- Сразу, как мама восстановится после родов. Период кормления грудью не является противопоказанием. Конечно, надо соблюдать определенную осторожность. Нужно применять ту анестезию, период выведения которой очень короткий — в районе 20 минут. До того, как мама собралась на прием к стоматологу лечить зубы, она дома сцеживает молоко для кормления малыша. И после оказания помощи тоже молоко нужно сцедить, чтобы лекарство не попало младенцу.

Смотрим в тарелку!

Питание во время беременности лучше обсудить со своим акушером-гинекологом. Здесь очень важно не набрать лишний вес.

Во время беременности питание будущей мамочки должно быть полноценным и богатым на различные группы микроэлементов. Для зубов очень важны три минерала — кальций, фтор и фосфаты. В связи с этим женщине стоит сделать акцент на рыбе и морепродуктах, яйцах, фруктах и овощах, кисломолочной продукции.

А вот от мучного и сладостей, которые приводят к нарушению микрофлоры полости рта, если не можете совсем отказаться, то хотя бы ограничьте употребление.

Исключите длительное пребывание в полости рта углеводов — речь идет о любых леденцах, конфетах «чупа-чупс».

Если очень хочется леденец, выбирайте без сахара, с ксилитом. Помните: после приема углеводов обязательно почистите зубы.

Если нет такой возможности в данный момент, хотя бы прополощите рот водой. Воспользуйтесь зубной нитью, чтобы очистить межзубные промежутки.

Жевательные резинки также выбирайте без сахара, с ксилитом.

Кальций и фтор делают зубы и кости крепкими. А витамин D отвечает за усвоение данных минералов в организме. Поэтому женщина может начать принимать витамины — но только по назначению врача.